La excelencia como garante de la conectividad

Con presencia en 12 países y una cartera 138.000 emplazamientos, incluyendo previsiones de despliegue hasta 2030, Cellnex va a ser un elemento clave en la expansión prevista de redes tanto en áreas urbanas densamente pobladas como en regiones rurales donde el acceso a la conectividad impulsará el desarrollo económico y social.

Smart Access, Service Assurance, Critical Services y Sustainable Sites son los cuatro pilares a los que se refiere Andreu para garantizar no sólo un servicio óptimo sino también un futuro prometedor y sostenible para sus clientes y usuarios. Con el proyecto Smart Access, implementado ya en más de 43,000 emplazamientos, Cellnex ha revolucionado la gestión de accesos de los distintos operadores a sus infraestructuras, un aspecto crítico para los operadores neutros. Imaginen el trasiego de personas, llaves, candados y permisos para gestionar, como se hacía tradicionalmente, los más de 33.000 usuarios autorizados y un promedio de 85.000 solicitudes de acceso mensuales en estos emplazamientos. La solución, no en vano bautizada con el término anglosajón de "inteligente", ha ofrecido mayor transparencia y sostenibilidad (no hacen falta baterías para las cerraduras en más del 73% de los casos) al digitalizar las acciones mediante smartphones evitando al máximo las interacciones manuales y mejorando la eficiencia y, por supuesto, la seguridad.

En relación con la garantía de la continuidad del servicio, el pilar que se asienta bajo el epígrafe Service Assurance, la excelencia se basa en un sistema inteligente en el que Cellnex lleva años trabajando y que, desde los centros de operaciones de control de redes de telecomunicaciones (NOCs por sus siglas en inglés), supervisa ininterrumpidamente el más mínimo problema que pueda registrar la red.

"El sistema trabaja 24 horas, siete días a la semana, para detectar, reaccionar y resolver cualquier incidente que pudiese afectar a nuestras redes", explica Andreu para añadir que los eventuales sucesos pueden incluir desde cortes de energía hasta problemas de conectividad puntuales. Aunque la automatización y fiabilidad del sistema hace que el usuario no detecte la mayor parte de las incidencias, la compañía gestiona alrededor de 20 millones de eventos por mes desde los NOCs.

La tercera columna sobre la que se apoya la seguridad y excelencia es lo que Cellnex denomina critical services en relación a la red de comunicaciones de misión crítica que garantiza la comunicación en cualquier circunstancia y que posibilita la actuación de las agencias de seguridad pública y emergencias.

Mediante un modelo operativo basado en la gestión de extremo a extremo de la red que garantiza la continuidad de las operaciones y la experiencia del gestor en el manejo de incidentes climáticos, incendios, accidentes, rescates marítimos o de alta montaña, atentados, etc. Cellnex atestigua su compromiso con la resiliencia y la fiabilidad. Ante estos desafíos críticos, Cellnex "provee soporte a la población garantizando la continuidad de las comunicaciones y respaldando la misión vital de los cuerpos de seguridad y emergencias". El compromiso con la sostenibilidad medioambiental es el cuarto elemento esencial en la estrategia por la excelencia. La compañía, que tiene un amplio y reconocido historial de compromiso medioambiental certificado por su presencia en los principales índices de sostenibilidad, trabaja en distintas iniciativas para mejorar la eficiencia energética de sus sites. Actualmente, un 77% de la energía que consume proviene de fuentes renovables, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2025 y reducir un gasto energético que vigila estrechamente. Cellnex puede monitorizar el consumo de energía tanto por localización como por cada cliente, al que ofrece información detallada de su gasto para que pueda elaborar sus propios planes de eficiencia.

Además de tener acuerdos de compra de energía a plazo para garantizar el carácter verde de su consumo, el grupo tiene en marcha, por ejemplo, un plan de energía fotovoltaica para autoconsumo - que cubre entre un 20 y un 30% del total del consumo en los sites donde se ha desplegado - y otros proyectos piloto para avanzar en su objetivo de ser neutra en carbono en 2035.

Para reafirmar la solvencia de estos cuatro elementos básicos, el grupo está construyendo "gemelos digitales" (Digital Twins) de sus sites para poder asegurar mediante una visión holística la monitorización automatizada de sus activos. Se trata de una plataforma global que será capaz de controlar en remoto los cuatro pilares no sólo para mejorar la eficiencia operativa sino también para aportar información que, procesada y analizada, permitirá mejorar los procesos futuros y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Con esta exposición que la industria pudo "tocar" en el Mobile World Congress celebrado en Barcelona, Cellnex atestigua su compromiso con la calidad, la seguridad, la sostenibilidad y la innovación.