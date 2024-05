Mar Vaquero: "Aragón se ha subido a la ola tecnológica y estamos surfeándola con brillantez"

En esta entrevista, profundizamos en la visión y estrategia de Mar Vaquero, vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Empleo e Industria. Desde su posición, Vaquero comparte una evaluación optimista de la situación económica actual de Aragón, destacando los logros alcanzados y las proyecciones de crecimiento para la región y, además, analiza el impacto y las expectativas en torno a "The Wave", un evento pionero que busca proyectar a Aragón como un centro tecnológico de primer nivel a nivel nacional e internacional.

¿Cuál es su evaluación actual de la situación económica de Aragón y cuáles son las principales perspectivas de crecimiento para la región?

Aragón se encuentra en una situación esperanzadora de cara al futuro. El paro ha descendido un 5,59% el último año y estamos en una cifra muy cercana a los niveles de septiembre de 2008, el más positivo de todos los registros con los que contamos. En lo que respecta a la cifra de afiliados, se sitúa en 609.535 personas, el mejor abril de la historia.

Pero no solo eso. Nuestro índice de competitividad supera la media nacional y europea según CEOE e Ibercaja, la confianza empresarial experimenta una línea ascendente, como también las exportaciones, que encadenan récords mes a mes.

Todo ello justifica que las previsiones de crecimiento sean muy positivas. Las últimas conocidas, elaboradas por Ibercaja, indican que la economía aragonesa experimentará un alza del 2,5%, por encima del 2,2% previsto para el conjunto del país.

Considerando los desafíos económicos actuales, ¿cuáles son los sectores clave en los que Aragón está enfocando sus esfuerzos para impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo en la región?

La economía aragonesa ha estado sustentada principalmente por el sector primario, en buena parte debido a la extensión del territorio y también al buen hacer de los agricultores y ganaderos. La lógica evolución nos habla también de la agroindustria, permitiendo con ello añadir valor a unos productos de una gran calidad y reconocimiento internacional.

No nos podemos olvidar de la industria, hoy responsable del 20% del Producto Interior Bruto y cuya importancia está superando al de otros territorios más reconocidos en este sector. A ello ayuda, sin lugar a dudas, nuestra automoción y los sectores tradicionales.

Y hoy también hay que referirse a la logística por nuestra ubicación estratégica, a la aeronáutica con Teruel como epicentro, al turismo y al sector servicios, impulsados por una tierra con gran historia y notables encantos que dar a conocer. Cada vez más personas visitan Aragón.

Pero es el momento de la tecnología. Y sustentada en aquellas empresas que apuestan por nuestra comunidad para instalarse, en las compañías nativas de nuestro territorio que han sabido crecer hasta convertirse en referentes y en todos los sectores que apuestan por la I+D+i.

¿Cómo está contribuyendo el sector tecnológico al crecimiento económico de Aragón y cuáles son las áreas de mayor desarrollo en este campo?

Los datos son la mejor evidencia de que Aragón es ya un hub tecnológico europeo. Tecnara, el clúster de empresas TIC, electrónica y telecomunicaciones de nuestra comunidad ha recalcado que más de 8.000 personas trabajan en compañías de esta área de negocio, a lo que hay que añadir también los que desarrollan labores propias en organizaciones de otros sectores y que suponen una cifra pareja.

Si hablamos de facturación, la cifra asciende hasta los 825 millones de euros y, en términos de Producto Interior Bruto, son responsables de aproximadamente del 3%.

¿Está la tecnología muy presente en Aragón?

Según evidencian las cifras de Tecnara sí y con la previsión de los nuevos proyectos que se van a instalar, añadidos a los que están creciendo en nuestros días y lo harán en el futuro, no podemos afirmar algo diferente.

Aunque también me gustaría incidir en que la tecnología debe formar parte del tejido empresarial en su conjunto. Todas las organizaciones, aunque no se dediquen específicamente a este sector, tienen que ser capaces de incorporarla a sus procesos porque es un valor estratégico, una garantía de competitividad.

Trabajamos para facilitar la accesibilidad a la tecnología para todos los sectores productivos aragoneses. Es el camino a seguir y no tenemos ninguna duda de ello.

En este sentido, los próximos 15 y 16 de mayo se celebrará en Zaragoza la primera edición del evento "The Wave", ¿con qué espíritu nace y cuáles serán los puntos fuertes de estas jornadas?

Partimos de una premisa indiscutible: lo que no se comunica no existe. Y Aragón debe ser conocida en todo el mundo como un hub tecnológico porque las cifras, la apuesta de las grandes multinacionales y la labor de las empresas del territorio ya nos hacen merecedores de esa consideración. No es exagerado, es la descripción de la realidad.

Desde esa posición, uno de los territorios de referencia debe contar con eventos a su altura. Ahí surge "The Wave" porque Aragón se ha subido a la ola tecnológica, porque estamos surfeándola con brillantez y queremos que se conozca, lo que hace indispensable difundir nuestras fortalezas y el trabajo de miles de profesionales talentosos como los que se encuentran en nuestra comunidad.

¿Qué aspectos diferencian a Aragón como destino para la innovación y la tecnología en comparación con otras regiones?

Razones hay muchas que explican esta realidad. Contamos con un ecosistema tecnológico creciente, la mentalidad aragonesa de ser brillantes e innovadores en el trabajo, una posición geográfica privilegiada, a 300 kilómetros de los principales epicentros económicos de la península y del sur de Francia, y un gobierno que trabaja para ser facilitador de proyectos. No hemos venido a poner trabas, sino a dar facilidades a quienes desean emprender y generar actividad económica.

Y no podemos olvidarnos de la paz social que reina en nuestra comunidad. Todos los actores implicados en materia laboral, instituciones, patronal y sindicatos, sabemos dejar a un lado nuestras diferencias para alcanzar acuerdos positivos para el conjunto de Aragón. Eso también es una potencialidad.

¿Cuál es el papel del gobierno regional en el apoyo y fomento del ecosistema tecnológico en Aragón?

Lo he citado anteriormente: encaramos nuestra labor con el propósito de mejorar la vida de los aragoneses. También con el de facilitar que la iniciativa y proyectos de los emprendedores puedan ver la luz porque, de lo contrario, estaremos dando al traste con la esperanza de miles de familias.

Ello nos obliga a ser ambiciosos y exigentes. Debemos ser más diligentes y simplificar la gestión administrativa para que nadie desista porque no resolvemos rápidamente nuestro trabajo. Y también tenemos el compromiso de aplicar una política impositiva justa que no suponga un freno a la contratación, al crecimiento o a la diversificación de las empresas.

Todas esas cuestiones, unidas al ecosistema tecnológico que se ha construido con el paso de los años, hacen de Aragón una comunidad que hoy debe calificarse como referencial en materia tecnológica.

¿Qué impacto espera que tenga The Wave en la reputación y visibilidad de Aragón a nivel nacional e internacional como centro tecnológico?

No albergamos ninguna duda: supondrá un antes y un después. No porque desde este momento las empresas acometan avances tecnológicos significativos, ya que ese principio de funcionamiento ya lo tienen perfectamente interiorizado. Sino porque decimos alto y claro a todo el mundo que aquí se encuentra Aragón, uno de los territorios más avanzados y proclives para la puesta en marcha de nuevos proyectos tecnológicos.

Tenemos el ecosistema, disponemos de las empresas más reconocibles a nivel mundial, también de un tejido empresarial propio que llevan una trayectoria envidiable y un porvenir en el que seguirán produciéndose buenas noticias. Eso calará en todo el mundo, que verá en Aragón a un territorio tecnológico de primer nivel.

¿Cómo se están involucrando las empresas y las instituciones locales en el desarrollo y promoción de Aragón como hub tecnológico?

Desde que el Gobierno de Aragón empezó a trabajar en el proyecto hemos encontrado la máxima disposición e interés por parte de las empresas y las instituciones locales. Esta reacción parece evidenciar que hemos dado con la tecla y hemos comenzado a trabajar en la línea que necesitaban esas empresas para vencer en la difícil disputa reputacional.

Que, desde mi responsabilidad como vicepresidenta y consejera de Economía, Empleo e Industria, me haya implicado de esta manera en el proyecto es la prueba más fehaciente de que lo consideramos uno de los objetivos principales de la legislatura. No podíamos perder ni un segundo y no lo estamos haciendo.

Finalmente, ¿cómo planea el gobierno de Aragón capitalizar el impulso generado por The Wave para seguir promoviendo el crecimiento y la innovación en la región en el futuro cercano?

La respuesta es sencilla. "The Wave" no supone el final de un camino de mucho trabajo en pocos meses, es el inicio de un proyecto que incluso trascenderá a esta legislatura. Estamos sentando unas bases y unos cimientos fuertes, resistentes y singulares, que posibilitarán que el sector tecnológico siga creciendo, generando puestos de trabajo y una perspectiva de futuro y estabilidad a miles de personas.

Aragón tiene un gran futuro por delante y la tecnología también. Si unimos ambos caminos como lo estamos haciendo, los resultados solo pueden ser satisfactorios.

Producido por EcoBrands