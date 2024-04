La Product Conf Madrid: el evento de producto digital más importante de España celebra su V edición

Consciente de esa necesidad de crear conversación alrededor de las tendencias e innovaciones tecnológicas, Thiga, empresa líder en consultoría y desarrollo de productos digitales, lleva desde 2019 reuniendo a los líderes del sector de todo el mundo en La Product Conf Madrid, el evento de referencia del product management y product design en España que, el próximo 17 de mayo, contará con más de 600 profesionales en la celebración de su V edición en el Teatro Goya Multiespacio de Madrid.

Un punto de encuentro y de referencia para la comunidad de producto

"La Product Conf Madrid celebró su primera edición en 2019, y entonces, éramos 150 profesionales del producto digital los que nos reunimos para ponernos cara", recuerda Diego Chico de Guzmán, Managing Director de Thiga España. Cinco años después, y con más de 600 asistentes, el evento puede presumir de ser "la única conferencia que trae a Madrid y París a los líderes del producto digital de todas partes del mundo". Expertos que, este año, se citarán para compartir su visión sobre tres temas principales que son tendencia en tecnología: la Ciberseguridad, el Diseño de Producto Digital y la Inteligencia Artificial.

"Al movernos en el sector tecnológico, hablar de IA era obligatorio", explica el director, quien afirma que "son muchos los profesionales que vienen a entender las mejores prácticas y los avances en el uso de esta herramienta". De la misma forma, La Product Conf Madrid permitirá a los líderes del sector debatir sobre la aplicación de la ciberseguridad en producto digital ("uno de los grandes retos a afrontar en los próximos años"), así como "poner el foco en las mejores prácticas en el desarrollo de productos accesibles y responsables".

El evento, que contará con Paco Crespo, CPO de Thiga, ex-Nevera Roja, Spotahome, bipi; Sarah Santiago Coca, Head of Marketing de Thiga España; y el propio Chico de Guzmán como portavoces, reunirá a los principales expertos en productos digitales del mundo, entre los que se encuentran Irene Bernal, Telco Services Design & Strategy Director en Telefónica Open Gateway; Tomàs Roy, Director de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña; Oji Udezue, experto en IA y ex- CPO en Typeform, former en Calendly; Leah Tharín, advisor en varias tecnológicas (Notion Capital, NorthOne, Paddle...) como Chief Product and Growth Officer; Juan Carlos Garcés, Head of Product de Inditex; David Ruiz, VP de Diseño de PayFit; y Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica y CEO de Telefónica Innovación Digital.

A los directores de producto del futuro

Con más de 15 charlas inspiradoras en las que se profundizará y reflexionará sobre cuestiones como la productivización de servicios, la creación de un modelo operativo de experimentación o la promoción de la accesibilidad para productos más inclusivos, entre otros temas relevantes, Chico de Guzmán asegura que se trata de "una oportunidad única para conocer en persona a autores de libros de producto, creadores de metodologías de trabajo y líderes de empresas para preguntarles de primera mano", por lo que aconseja a los asistentes ir "con ganas de hacer networking y de aprender lo último sobre producto digital" en un ambiente muy distendido.

Después de cinco años celebrando este evento "sin ánimo de lucro y cuidando, en cada edición, la selección de ponentes con trayectoria reseñable", la misión de Thiga con La Product Conf Madrid sigue siendo la misma: promover la mentalidad de producto en la comunidad. "Como consultora, en Thiga ponemos mucho foco en que se implanten buenas prácticas a la hora de hacer tecnología, y nosotros ayudamos en el día a día a que esto suceda", declara el director. "El mayor impacto que podemos imaginar es que alguien que haya asistido al evento vuelva el lunes a trabajar y piense en que se puede hacer un producto digital de otra manera".

Producido por EcoBrands