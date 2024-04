La tecnología 5G, aliada para la reducción de emisiones en España

Ya no cabe duda de que el futuro será sostenible o no será. Como parte troncal del desarrollo de las sociedades, las infraestructuras tienen un papel destacado en el mañana que estamos construyendo. No en vano, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9 pretende construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Precisamente, compañías como Abertis llevan más de 60 años trabajando para ser un aliado clave en la transformación sostenible de infraestructuras para el futuro.