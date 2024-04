La innovadora solución que está revolucionando la gestión de alojamientos turísticos

Algunas de estas tareas, en concreto las respectivas al check-in y al check-out, no son las más vistosas, por lo que puedes llegar a pensar que no vale la pena prestarles atención, ya que prefieres generar tu ventaja competitiva en otro lado: ¿realmente me va a hacer ganar rentabilidad el hecho de optimizar el check-in y el check-out o mejor invierto esos recursos en mejorar el mobiliario, comprar unas televisiones impresionantes, o poner una decoración vintage que en la actualidad gusta tanto?

Te ponemos un símil futbolístico: ¿qué fue más importante en los éxitos del Barcelona de la era Guardiola, los goles de Messi y Ronaldinho (que por supuesto lo fueron), o el equilibrio y trabajo defensivo del "pulpo" Busquets? ¿Quién se notaba más cuando no estaba presente? Podemos asegurarte que el segundo.

La revolución en la gestión de alojamiento turísticos

Entramos ya al quid de la cuestión. La empresa Megablok, a través de su línea de taquillas inteligentes llamada Community Locker, está revolucionando el sector turístico y vacacional con una innovadora solución que permite optimizar la gestión de alojamientos turísticos a través de la automatización de la gestión de llaves y maletas en los momentos de entrada y salida de los huéspedes. Una ventaja competitiva que permite ahorrar tiempo y costes, mejorar la experiencia de los clientes y conseguir una mayor tasa de fidelización.

Smart lockers para la gestión de llaves

A este respecto, los dueños o gestores de apartamentos turísticos, bungalows etc., se enfrentan en su gestión diaria a problemas y situaciones como:

H uéspedes que llegan fuera de horario (por ejemplo, a medianoche) y es complicado entregarles las llaves.

(por ejemplo, a medianoche) y es complicado entregarles las llaves. Pérdidas de tiempo en desplazamientos hasta poder hacer su entrega o recogerlas, o absorber el coste de una persona encargada de ello (en los casos de distintos alojamientos alejados entre sí).

hasta poder hacer su entrega o recogerlas, o absorber el coste de una persona encargada de ello (en los casos de distintos alojamientos alejados entre sí). Esperas de los clientes hasta poder acceder a sus llaves y entrar a su alojamiento. ¿Han llegado antes de tiempo y han tenido que esperar, o estabas ocupado en ese momento?

y entrar a su alojamiento. ¿Han llegado antes de tiempo y han tenido que esperar, o estabas ocupado en ese momento? Extravíos de las llaves y problemas de seguridad al no tener un lugar concreto donde depositarla en el check-out. ¿Alguna vez te has vuelto loco buscando dónde habían dejado las llaves los huéspedes al irse?

Pues bien, la implementación de unas lockers inteligentes para llaves te va a permitir automatizar y optimizar este proceso las 24 horas, sin necesidad de tu presencia física, con la consiguiente consecución de los beneficios antes mencionados para tu negocio. Todos los problemas anteriores quedan solucionados.

Smart lockers para la gestión de maletas

Por otro lado, la gestión de las maletas de los clientes también supone otro aspecto clave que es necesario cuidar y mucho, para no restar puntos en la buena experiencia del cliente.

En este sentido, muchas veces tus clientes necesitan un lugar para guardar su equipaje al llegar al alojamiento o al irse, y suceden situaciones como:

Tus huéspedes han llegado al alojamiento antes de la hora del check-in y necesitan guardar sus maletas durante unas horas antes de poder entrar. O la misma situación, al contrario, es la hora de hacer el check-out pero no dejan el lugar hasta horas después y es una molestia cargar con su equipaje.

y necesitan guardar sus maletas durante unas horas antes de poder entrar. O la misma situación, al contrario, es la hora de hacer el y es una molestia cargar con su equipaje. Tanto tú como tu personal debe perder tiempo en estas tareas de guardado momentáneo de las maletas tanto en su recogida como en su devolución.

de las maletas tanto en su recogida como en su devolución. Si solo dispones de un cuarto o trastero para dejarlas, eso supone un gran peligro ya no solo de robo, si no también de confusión entre maletas, con las graves consecuencias que eso puede conllevar.

Las smart lockers de gestión de maletas van a automatizar este proceso y garantizar un ahorro de tiempo y costes, así como una máxima seguridad en el proceso.

Como vemos, la revolución de las taquillas inteligentes para la gestión de alojamientos turísticos es ya una realidad y cada vez son más los establecimientos vacacionales que lo están implementando con éxito.

Community Locker, por sus años de experiencia, calidad en los materiales de fabricación y posibilidades de personalización y configuración, supone la opción líder del mercado en smart lockers para apartamentos turísticos, hoteles, bungalows y todo tipo de alojamientos del sector.

A continuación, te dejamos el enlace donde puedes ver más en detalle esta solución y solicitarles más información sin compromiso. No dejes que tus competidores te adelanten por la derecha.

Para ser el mejor necesitas los goles de Messi o Mbappé, pero también el imprescindible trabajo en la sombra de Busquets o Casemiro. VISITAR WEB DE COMMUNITY LOCKER

