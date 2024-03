Sanjose: crear valor desde la innovación y la sostenibilidad

Las infraestructuras son esenciales para la actividad económica, la productividad y el bienestar social. Algo que saben, y muy bien, en Grupo Sanjose, que en sus más de 50 años de historia han realizado todo tipo de proyectos en más de 30 países. Su desempeño y profesionalidad lo sitúan en el puesto 152 del ranking ENR Top 250 International Contractors de la revista estadounidense ENR y entre las 100 mayores constructoras mundiales por ventas según el estudio Global Powers of Construction 2022, elaborado por Deloitte.

Su buena gestión se refleja en sus resultados en 2023, incrementando sus ingresos hasta los 1.335,8 millones de euros€ (+22,3%) y alcanzando una cartera de 2.662 millones€ (+7,3%). Una de sus principales señas de identidad es la innovación y singularidad en todos los ámbitos en los que trabaja. Un buen ejemplo es su portfolio hospitalario en el que destaca el Sheikh Tahnoun bin Mohammed Medical City en Al Ain, Abu Dhabi, que se inaugurará próximamente. Un macrocomplejo de edificios inteligentes que suman más de 340.000 metros cuadrados de superficie que cuenta con 715 camas y todo tipo de servicios, incluyendo la primera Unidad de Ictus en Emiratos Árabes Unidos.

También destacan el nuevo Hospital de Melipilla (Chile) con 239 camas y seis veces mayor que la actual infraestructura que atenderá a 250.000 personas; el Hospital Quirónsalud Zaragoza con 250 camas y 135 consultas externas; el Hospital de Ticul (México), 70 camas y 15 especialidades; o la ampliación en casi un 30% del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Edificios singulares

Entre los proyectos singulares que llevan la marca de Sanjose cabe destacar diversos hoteles inaugurados en 2023 como el Ikos Porto Petro en Mallorca que alberga 319 unidades habitacionales y cuenta con la Certificación BREEAM Muy Bueno; el Barceló Playa Blanca, el hotel más grande de Lanzarote con sus más de 95.000 metros cuadrados de superficie construida y 720 habitaciones; o The Rebello Hotel & SPA en Portugal, con 103 habitaciones e incluido en el selecto grupo Small Luxury Hotels of The World.

Barceló Playa Blanca, el hotel más grande de Lanzarote.

En el área internacional, destacan otros proyectos como el Complejo Campo Novo en Lisboa, que supone prácticamente la creación de un nuevo barrio. Sanjose construye más de 90.000 metros cuadrados. En Chile, el Edificio Consistorial de Ovalle que albergará 650 profesionales. En Perú, inaugurado en 2023, el Centro de Formación e Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad San Ignacio de Loyola en Lima que posee uno de los centros de simulación más modernos de América Latina.

En vivienda, destaca el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, en el que Sanjose es promotor delegado y constructor para el fondo de Ares Management Real Estate, que ganó, vía Avalon Properties, la concesión a 50 años para la construcción, gestión de alquileres y mantenimiento de más de 3.500 viviendas. Asimismo, señalar las más de 1.100 viviendas del Condominio Nuevavista en Lima (Perú).

Obra civil y movilidad

En lo que respecta a las infraestructuras de transporte, GSJ ha conseguido recientemente importantes adjudicaciones como la Estación Pasante de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, la Estación Intermodal de Ourense, la nueva Estación de Lugo, el Tramo Tafalla-Campanas del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad, etc.

Estación Pasante de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes.

Entre las diversas obras en ejecución cabe destacar la transformación de la Estación Madrid Chamartín-Clara Campoamor, que la convertirá en un hub de transportes de referencia mundial en movilidad sostenible e innovación; y el tramo Évora Norte-Freixo del Corredor Internacional del Sur en Évora, primera línea de Portugal de Alta Velocidad.

Energía y ciclo del agua

GSJ está especializada en energías limpias al participar como promotor o constructor en proyectos renovables de 1 GW en varios continentes. Actualmente en ejecución destacan la planta Solar del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas (142,42 MW), una de las instalaciones de producción de energía renovable de mayor potencia en el sector aeroportuario a nivel mundial; y 11 plantas fotovoltaicas (56,96 MW) para Naturgy en Chile.

En proyectos hídricos señalar la Fase I para la construcción de las conducciones derivadas del Sistema de presas Béznar-Rules en Granada que asegurará el suministro de agua a 350.000 personas y a 722 hectáreas de las comunidades de regantes; y la ampliación de la planta potabilizadora General Belgrano que dará servicio a más de 12 millones de argentinos.

Planta potabilizadora General Belgrano, en Argentina.

Grandes desarrollos urbanísticos

Madrid Nuevo Norte (MNN) es el proyecto urbanístico más importante que va a experimentar la capital de España y uno de los principales de toda Europa. Un proyecto único que actúa sobre 3,4 millones de metros cuadrados y regenerará más de 2,3 millones en desuso.

Madrid Nuevo Norte (MNN).

Generará miles de empleos, creará 10.500 nuevas viviendas (2.100 protegidas), un nuevo centro de negocio, más de 400.000 de nuevas zonas verdes, espacios públicos de calidad, nuevas infraestructuras del transporte, etc. Es el primer proyecto urbanístico de Europa en obtener los precertificados LEED y BREEAM, el primero en España en certificarse en BIM y ha sido elegido por la Comisión Europea como proyecto piloto y referente en innovación.

Otro gran proyecto en el que trabaja GSJ es Parque Lagos en Buenos Aires, el mayor desarrollo urbanístico en Argentina de los últimos 50 años.

Producido por EcoBrands