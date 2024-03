Cofares aboga por la reserva estratégica de medicamentos

La pandemia del Covid-19 ya no es tan acuciante, sin embargo, esto no significa que el riesgo haya pasado. De hecho, la posibilidad de que en el futuro lleguen nuevas pandemias tiene trabajando a los principales agentes del sector sanitario y farmacéutico. Para ello, es vital el diálogo abierto entre las administraciones, la industria, la farmacia comunitaria, la distribución farmacéutica y los pacientes. Pero no solo eso, para encarar estos nuevos desafíos, Cofares, compañía líder en distribución de medicamentos en España, aboga por trabajar en la creación de reservas estratégicas de medicamentos.