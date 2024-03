Innovación para mejorar la alimentación

Con el fin de dar respuesta a esta tendencia, Campofrío dirige sus esfuerzos a la mejora continua del perfil nutricional de sus productos; el desarrollo de procesos, categorías y referencias más naturales; la búsqueda de proteínas alternativas que complementen su oferta y el avance hacia una alimentación personalizada. Un trabajo que se complementa con el desarrollo de nuevos productos premium que ofrecen un valor añadido a los consumidores.

"Nuestro objetivo es que nuestros productos sigan siendo los más elegidos de la categoría por los hogares españoles, y para ello, continuaremos ofreciendo a los consumidores una propuesta de valor focalizada en la calidad, la innovación y la salud", explica Juana Manso, directora de Marketing.

Ejemplos recientes de estas propuestas son el lanzamiento de la gama NaturArte, elaborada a partir de un proceso de asado y ahumado natural y con un alto porcentaje cárnico; el desarrollo de un exclusivo proceso que permite la eliminación de aditivos de su jamón curado Navidul o la creación de nuevas opciones con menos sal y grasas.

Metodologías propias

Para Campofrío, la innovación es la clave para dar respuesta a las necesidades de un consumidor en constante evolución y para ello cuenta con plataformas y metodologías propias lideradas por expertos de I+D. En concreto, la compañía dispone de cinco plataformas de innovación directamente relacionadas con las principales tendencias de consumo, que constituyen la base del desarrollo de nuevos productos: Nutrición y Salud; Indulgencia; Confianza y Sostenibilidad; Herencia y Conveniencia.

Fruto de su trabajo es un fortalecimiento de la oferta de productos más nutritivos y deliciosos que contribuyen a una dieta saludable y equilibrada, como los últimos lanzamientos de lonchas de Chorizo y Salchichón de Pavofrío y con un contenido reducido en grasa de -30%, o las lonchas de Paleta ibérica con un 25% menos de sal de Navidul.

Las plataformas de innovación de Sigma, matriz de Campofrío, han dado también como resultado el desarrollo de nuevas marcas como Better Balance y Snack'In For You, que dan respuesta a las necesidades de los consumidores en el ámbito del plant based o los snacks sabrosos y nutritivos.

Además, la compañía mantiene alianzas con centros tecnológicos y expertos en nutrición –como la Fundació per a la Recerca en Gastroenterología– para aprovechar su conocimiento especializado.

Asimismo, en los últimos años Campofrío ha colaborado en numerosas líneas de investigación en el campo de la alimentación dirigidas por entidades públicas y privadas, participando en múltiples proyectos, liderados por el CDTI o el Ministerio de Ciencia e Innovación, entre otros.

Producido por EcoBrands