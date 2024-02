Albert Grau (ROCKWOOL): "En Sicur explicaremos por qué es importante aislar con materiales no combustibles"

¿Cuáles fueron los orígenes de la empresa?

ROCKWOOL fue fundada en 1937 en Dinamarca, con la visión de aprovechar las propiedades inherentes de la roca volcánica para crear soluciones de aislamiento sostenible que se aplican en infraestructuras industriales, residenciales y de servicios. La empresa llegó a España en 1989 y en 2000 construyó la planta de producción de Caparroso, Navarra. La compañía opera a través de ROCKWOOL Peninsular, que distribuye sus productos de aislamiento en el mercado español, Portugal y otros territorios. Para ello, cuenta con más de 250 personas en plantilla en España entre las oficinas de Barcelona y la planta navarra.

¿Cuál es la propuesta de valor de ROCKWOOL en el campo de la seguridad contra incendios?

Nuestra propuesta se basa en la naturaleza incombustible de la roca. Nuestros productos pueden resistir temperaturas superiores a 1000°C sin emitir humos tóxicos ni contribuir a la propagación del fuego, proporcionando así una barrera eficaz que puede ayudar a salvar vidas y minimizar daños en caso de incendio, ya que mejoran significativamente la reacción y la resistencia al fuego de fachadas, cubiertas y suelos.

¿Considera que la legislación española sobre construcción y rehabilitación de edificios cubre de forma adecuada la seguridad en caso de incendio, o existen áreas de mejora?

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el documento que nos marca cómo se debe construir y/o rehabilitar en España. Este ha ido dando pasos significativos para elevar los estándares de eficiencia energética en edificios, sin embargo, esta aceleración no va acompasada con las exigencias de seguridad que rigen en países vecinos de la UE27. Consideramos que España debe apuntar hacia regulaciones más exigentes en la propagación de incendios por fachadas y adoptar prácticas de construcción que prioricen la eficiencia energética sin comprometer la seguridad.

¿Con qué novedades acuden a Sicur 2024?

Estaremos en Sicur presentando nuestros Sistemas de Fachada Ventilada y tipo Sate con lana de roca con el fin de exponer que no todos los aislamientos tienen las mismas prestaciones que la lana de roca, especialmente en lo referente a seguridad. También presentaremos la solución de aislamiento de conductos. Queremos hacer hincapié en que el uso de aislamiento no combustible es un valor adicional que no siempre se toma en consideración. Además, desde mi posición de Director del Área de Protección Pasiva en TECNIFUEGO, asociación referente en España en el campo de la seguridad contra incendios, compartiré su posicionamiento durante una Mesa Redonda sobre "Sostenibilidad e incendio: Edificios en altura y fachadas".

¿Qué diferencia a ROCKWOOL de sus principales competidores?

Nos diferenciamos por nuestro compromiso con la sostenibilidad, por la calidad de nuestros productos basados en lana de roca y por nuestro enfoque en la innovación. La sostenibilidad es un pilar central en la filosofía de ROCKWOOL, ya que la lana de roca aprovecha un recurso natural inagotable y tiene la capacidad de poderse reciclar una y otra vez sin perder propiedades.

