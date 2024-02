Innovotics e ISE: conversaciones que crean futuros

Estamos hablando del stand de Innovotics, una empresa de domótica e inmótica con espíritu joven, ágil, creativa y orientada hacia el futuro. "Como CEO de Innovotics, participar en el ISE 2024 es una experiencia enriquecedora e inspiradora. Este evento no solo nos ha brindado la oportunidad de presentar nuestras últimas innovaciones, sino que también ha sido un viaje excepcional en el centro de la innovación tecnológica", aseguraba Carmen Pérez.

"Nos caracterizamos por nuestro enfoque innovador, creativo y dinámico en el campo de la automatización del hogar, edificios, embarcaciones y ciudades"

Su presentación conjunta con AVE SpA, mostrando sus tecnologías, fue un momento de "orgullo y emoción. Contemplar cómo nuestras ideas cobraban vida no solo validó la calidad de nuestro trabajo, sino que también reforzó la estrategia de Innovotics en el escenario tecnológico", comentaba la CEO. Sus soluciones no solo son tecnológicamente avanzadas, sino también atractivas y centradas en el usuario, pero siempre manteniendo un enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente. "Nos caracterizamos por nuestro enfoque innovador, creativo y dinámico en el campo de la automatización del hogar, edificios, embarcaciones y ciudades. Destacamos por nuestra actitud fresca y emprendedora, adoptando nuevas tecnologías y tendencias rápidamente para ofrecer soluciones modernas y atractivas a nuestros clientes a través de la innovación constante, la flexibilidad y adaptabilidad, un diseño moderno, conciencia ambiental, comunicación abierta y un enfoque multidisciplinar y siempre centrado en la experiencia del usuario".

Networking

Pero más allá de mostrar, lo importante es conversar, ya sea con posibles clientes o con otras empresas del sector porque, como dice Carmen Pérez, "cada conversación mantenida fue una oportunidad para compartir ideas, explorar posibles colaboraciones y contribuir al tejido interconectado de la comunidad tecnológica".

Y es que el ISE ha reafirmado que la innovación no es solo sobre tecnología; es sobre las historias que se cuentan, las conexiones que se establecen y el impacto que se genera en la vida de las personas. "Cada conversación, cada demostración, ha sido un paso más hacia nuestro compromiso de construir un futuro donde la tecnología no solo sirva, sino inspire. El reconocimiento y la valoración recibidos en el ISE son un firme respaldo a nuestra trayectoria, confirmando que estamos en el rumbo correcto. Innovotics no es simplemente una empresa que integra tecnologías, sino una fuerza propulsora en el frente de la transformación tecnológica que se avecina", confirma Pérez.

"Cada conversación, cada demostración, ha sido un paso más hacia nuestro compromiso de construir un futuro donde la tecnología no solo sirva, sino inspire"

Por ello, el ISE 2024 no es solo un evento para Innovotics, es un capítulo más en su viaje hacia la excelencia y un recordatorio de que la innovación florece cuando se nutre de la creatividad, la colaboración y la pasión. "Estamos ansiosos por lo que depara el futuro y agradecemos a todos los que fueron parte de este emocionante capítulo en nuestra historia. La revolución tecnológica continúa, e Innovotics está en el camino", concluye Carmen Pérez, CEO de Innovotics.

Producido por EcoBrands