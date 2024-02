Espinosa de los Monteros achaca a la clase política sus medidas ineficientes

En la charla, Espinosa de los Monteros ha explicado algunas de sus vivencias a lo largo de su carrera parlamentaria y empresarial. Su doble visión de las políticas públicas, tanto en el lado del Congreso como fuera del hemiciclo, ha sido la primera cuestión que le ha lanzado Albaladejo, y en la que Espinosa de los Monteros ha tratado de explicar las diferencias entre uno y otro lado. Para ello, ha puesto un ejemplo claro de cómo la clase política toma medidas sin ser plenamente consciente de las limitaciones que eso puede traer en según que sectores: "Cuando en su momento el Gobierno instauró el fichaje obligatorio en el trabajo, para una empresa como la mía, en la que hay mucho movimiento de proveedores, es un engorro tener que estar registrando cada uno de esos momentos. Pero, si no se tiene todo bien controlado, luego Inspección de Trabajo te castiga", ha dicho el exdiputado, que ha intentado criticar así la falta de experiencia de la clase política actual en el sector privado cuando ellos mismos son los que toman las decisiones que afectan a las empresas.

Es por ello que Espinosa de los Monteros ha considerado que es imprescindible que la clase política empiece a ser consciente de la relevancia que tiene para el devenir de las empresas y del resto de agentes privados, que únicamente "buscan crear riqueza y empleo". De esta manera, Espinosa ha opinado que el Estado es necesario, pero exclusivamente como "árbitro del partido" haciendo un símil a que los entes públicos solo deberían establecer las "reglas del juego" y sancionar a quien se las salta. Pero el problema, ha reflexionado el exrepresentante de Vox, es que el Estado parte del prejuicio de que el empresario es explotador y defraudador y, en cambio, pocas veces o ninguna habla de ayudar a las empresas a prosperar, y sí de inspeccionar.

Una clase política que Espinosa ha recordado que es necesaria, pero que su subsistencia depende precisamente de un país próspero, término que para él entienden mal desde el Gobierno: "Prosperar no es depender del dinero público para poder vivir, todo lo contrario. Un país próspero es cuando su población con su esfuerzo, no necesita de ayudas para poder salir adelante" ha dicho, sin olvidar los casos en los que el Estado sí que debe de intervenir, como en las bajas laborales, incapacidades, o aquellos que no encuentren un empleo.

La importancia de las personas

Albaladejo también le ha preguntado por las diferencias en la gestión de un organismo público y uno privado, a lo que el exdiputado ha aclarado que dirigir España no es ni mucho menos similar a una compañía por los objetivos diferentes de cada uno. Sin embargo, lo que sí ha destacado son las sinergias de ambas partes en cuanto a la gestión del grupo de trabajo. Espinosa ha subrayado que tanto en el funcionariado español como en la empresa privada, la clave del trabajador es aportar valor añadido, pero para ello cree que se necesita tener una cultura empresarial marcada para que sean los propios trabajadores, empapados de ella, los que lleven a la empresa al éxito. Porque, tal y como ha explicado el exdiputado, "ningún empresario ha logrado triunfar él solo, lo ha hecho por cuidar a las personas que le han acompañado".

Este argumento no solo lo ha aplicado a proyectos ya iniciados, sino a aquellos que están por comenzar. Espinosa ha recomendado a aquellos con alma de emprendedor que no se obsesionen por ser los que más saben de un tema, sino que la clave está en saber transmitir la idea a los especialistas con los que cuente el proyecto y, obviamente, ejecutarla. Ha concluido la charla con el siguiente consejo: "Mantener a la plantilla y ser capaces de reclutar a los mejores y, para ello, la escucha activa, la formación constante y premiar el buen hacer de los trabajadores es esencial", ha aclarado.

