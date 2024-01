Habitat Inmobiliaria y Aenor apuestan por las edificaciones sostenibles

La Legislación Europea tiene como objetivo reducir en al menos un 55% las emisiones de los países pertenecientes a la UE de aquí a 2030, para que a largo plazo, concretamente en 2050, la comunidad sea climáticamente neutra. Esta meta, que adquiere el nombre de Fit for 55 , cambió en 2021 las reglas del juego en muchos sectores, ya que el cambio climático no espera, y cada día que pasa es más irreversible. Es por ello que la UE, para incentivar a empresas privadas y Gobiernos al cambio hacia un modelo sostenible, año a año endurece las sanciones por derechos de emisiones, a la vez que aporta fondos públicos para ayudar a la transición verde.

El sector inmobiliario no es una excepción ante esta situación: y es que según el INE, los hogares emiteron el 22,7% de los gases de efecto invernadero en 2022, con un total de 69.120,3 millones de toneladas. El factor energético, que es fundamental para identificar si una edificación es o no sostenible, es uno de los filtros a medir por Aenor para otorgar o no su certificación 'Edificio Sostenible': una iniciativa pionera en el mercado de la construcción y que tiene en cuenta los criterios ESG, que incluye el aspecto medioambiental, social y de buen gobierno.

Este sello, que garantiza características prestacionales de los materiales de construcción (calidad y seguridad) y utiliza como base los criterios de sostenibilidad europeos Level(s), ha sido obtenido por Habitat Inmobiliaria gracias a la construcción de su promoción Habitat Jardines de Teià, formada por 80 viviendas y ubicada en Teià (Barcelona). Se trata de la primera promotora en conseguir esta exigente certificación, por lo que demuestra el nivel de desempeño ESG demostrado por Habitat Inmobiliaria a lo largo del diseño, desarrollo y construcción de las viviendas. Porque, para lograr este distintivo, la construcción debe obtener un mínimo de 50 puntos sobre 100 en cada una de las cuatro familias que son evaluadas, y su suma debe ser superior a 240.

En palabras de José Carlos Saz, CEO de Habitat Inmobiliaria, muestra su orgullo por llevar a cabo esta alianza "que impulsa una sostenibilidad real, integral y presente en todas y cada una de las áreas y proyectos de las compañías". Porque, especialmente el sector inmobiliario será a partir de 2030 uno de los que más cambios sufrirá, debido a la reforma de la Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación. Esta norma prohibirá alquilar la vivienda que no cumpla con los requisitos energéticos necesarios que, en este caso, será disponer de mínimo un certificado E (sobre G, que es el peor).

Actualmente, más del 65% de la oferta de viviendas en España no publica su certificación energética según CoHispania, por lo que no estarían disponibles para comprar o alquilar a partir de 2030. Y no solo eso, sino que del 35% restante, la mitad de ellas (17,55%) tiene la letra G, por lo que tampoco podrían entrar en el mercado. Esto, sumado al problema de oferta que existe en nuestro país, podría provocar que los precios subieran aún más.

Preocupados por el medio ambiente

Las políticas sostenibles marcarán el devenir del medioambiente, pero también de la economía. Es por ello que los inversores cada vez están más interesados en destinar su dinero a causas o fondos verdes, incluso aunque eso implique un mayor coste. Por ejemplo, las empresas están dispuestas a pagar hasta un 22% más por edificios que cumplan con los criterios ESG.

Esta demanda es la que quieren cubrir la alianza entre Habitat Inmobiliaria y Aenor, dos compañías que, según Rafael García Meiro, CEO de Aenor, "somos perfectos aliados por la preocupación que compartimos por la sostenibilidad". Una sostenibilidad que García considera "imprescindible" en el ámbito de la construcción, debido a que "es un sector fundamental para la economía del país", asegura. Y no es para menos, ya que esta industria supuso el 4,76% del PIB nacional en 2022 y da trabajo a 1,3 millones de personas, según el Observatorio Industrial de la Construcción.

La sostenibilidad real parece cada vez más cerca, y acuerdos como el de Habitat Inmobiliaria y Aenor marcan el camino para ese objetivo NetZero (neutralidad en emisión de carbono) que tiene la UE para 2050 y que Habitat Inmobiliaria quiere cumplirlo incluso antes de esa fecha. Una actuación que no ha pasado desapercibido por el ranking internacional de Sustainalytics, que sitúa a la promotora con alrededor de 4.000 viviendas en comercialización en España como la primera del mundo por su desempeño ESG.

Producido por EcoBrands