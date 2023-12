Blanca Ceña (VT): "El 100% de la electricidad que VT utiliza para operar su infraestructura se obtiene de fuentes de energía renovables"

¿Qué papel desempeña Vantage Towers en el despliegue de redes 5G?

En España somos proveedores de infraestructura, tenemos acuerdos de servicio con todos los operadores de red móvil para que puedan utilizar nuestros emplazamientos. De este modo, aseguramos que todos los habitantes de España tengan acceso a la conectividad móvil.

En otras palabras, gestionamos lo que se conoce como infraestructura pasiva de los emplazamientos de telefonía móvil. Por tanto, nuestro papel en el despliegue de redes 5G es fundamental, ya que somos capaces de proporcionar la infraestructura necesaria para una mayor densificación, capacidad mejorada, cobertura efectiva y eficiente, y soporte para tecnologías avanzadas.

Además, tenemos una responsabilidad de innovación añadida, pues el despliegue del 5G requiere de más antenas, y algunas soluciones que se venían usando ya no son viables. Esto se debe a que actualmente los operadores móviles tienen la capa macro muy densa y literalmente no existe espacio para nuevos emplazamientos. Por eso, debemos buscar alternativas a la colocación de torres o antenas en azoteas en zonas en las que haya mucha intensidad de uso, desplegando una nueva capa de smallcells en mobiliario urbano como pueden ser semáforos o farolas. Debe hacerse también pedagogía de la importancia que supone el despliegue de estas infraestructuras y su mantenimiento para alcanzar también los objetivos digitales y de sostenibilidad que deberán cumplir las ciudades.

Por otro lado, queremos hacerlo de forma sostenible. Por esta razón, el 100% de la electricidad de la red que Vantage Towers utiliza para operar su infraestructura se obtiene de fuentes de energía renovables. También estamos probando la generación de energía verde directamente en nuestros sitios con la ayuda de paneles solares y microturbinas eólicas.

¿Cómo ve Vantage Towers la situación a corto/medio plazo en torno a las redes 5G?

Actualmente, España se encuentra en una excelente posición en cuento a cobertura 5G. Eso es gracias al trabajo que tanto el sector como la administración pública ha llevado a cabo en los últimos años.

"La extensión del 5G a toda la población sólo será posible gracias a la colaboración público-privada"

Sin embargo, existen ciertos retos a abordar para lograr que el 100% de la población disponga de 5G. Por un lado, la red actual debe actualizarse para soportar los mayores requisitos de carga a la vez que se moderniza. Esto requiere de un mayor aprovechamiento de la infraestructura pasiva existente (torres de comunicaciones y antenas en azoteas) y la densificación de las redes actuales con nuevos emplazamientos. Es algo para lo que todo el sector está trabajando, pero requiere un importante esfuerzo de inversión y colaboración entre los diferentes actores, especialmente los ayuntamientos como comentaba anteriormente ante el reto del despliegue de nuevas capas de smallcells.

Por otro lado, la extensión del 5G a toda la población sólo será posible gracias a la colaboración público-privada. El programa Unico5G Activas ayudará claramente a la aceleración del despliegue de esta tecnología en entornos rurales, donde la dinámica de negocio por sí misma no lo haría posible hasta mucho más adelante.

"El programa Unico5G Activas ayudará a la aceleración del despliegue de esta tecnología en entornos rurales"

Podemos decir, por tanto, que el punto de partida es bueno. Pero lo verdaderamente necesario es visionar este proceso como un proyecto colaborativo en el que todos los actores se involucren en la medida necesaria para lograrlo.

Habéis comentado en varias ocasiones, la necesidad de facilitar cobertura en espacios de interior, los denominados "DAS", ¿cómo está la situación y qué se necesita para darle el impulso necesario?

Es cierto que España tiene una situación privilegiada desde el punto de vista de cobertura en general, pero sigue habiendo muchas zonas interiores de edificios donde esa cobertura es insuficiente o directamente no existe. Desde nuestro punto de vista, el problema para abordar la solución de esos problemas desde el planteamiento "clásico", por el que son los operadores móviles los que asumen la inversión necesaria para dotar de cobertura esas zonas, es que su modelo comercial no les garantiza incremento de ingresos gracias a estas mejoras de cobertura -no les "trae" más clientes o mayor ingreso por cliente-.

La buena noticia es que, en cambio, surgen nuevos agentes interesados en asegurar esa disponibilidad de cobertura en interiores, que son quienes van a facilitar ese "impulso" necesario para resolver ese problema. Grandes superficies, hoteles, aparcamientos, etc han identificado líneas de negocio asociadas a digitalización que precisan que sus clientes dispongan de esa cobertura móvil para poder utilizar su smartphone allí donde lo necesiten. Empresas como Vantage Towers somos capaces de dar ese servicio proporcionando a esos actores infraestructura que asegura cobertura de todos los operadores ("neutral host"), gracias al uso de productos como antenas distribuidas y otros sistemas específicos, y a los acuerdos a los que hemos llegado con los operadores móviles para poder gestionarlos.

¿Qué demandarías a la administración y sector?

La clave para lograr un correcto despliegue de 5G es la colaboración entre los distintos actores del mercado; es decir, empresas de infraestructuras, operadoras, fabricantes de equipamiento, y administración pública.

"La clave para lograr un correcto despliegue de 5G es la colaboración entre los distintos actores del mercado"

Buen ejemplo de ello son los esfuerzos por parte de la administración pública para lograr los objetivos de conectividad a través de mecanismos como el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que ha dotado casi 4.000 millones de euros para fines relacionados con la digitalización a través del Componente 15 dedicado a Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue 5G. Estos esfuerzos han traído consigo además importantes avances regulatorios comprometidos a raíz de estos fondos como es la redacción de una Ley General de Telecomunicaciones más actualizada y acorde a los tiempos.

Pero, si bien aplaudimos el compromiso y la apuesta por las redes de telecomunicaciones y el despliegue de red a escala nacional, creemos que para conseguir dichos objetivos deben contemplarse de forma más holística y coordinada las necesidades de las diferentes partes de la cadena de valor del sector: Towercos y MNOs. Cuanto más transversales sean los objetivos a los diferentes actores que participan en proveer la red, tendremos proyectos más ambiciosos y adecuados al mercado, aprovecharemos mejor los recursos y se tendrán en cuenta las diferentes problemáticas y preocupaciones que cada actor conoce.

Por nuestra parte, seguiremos demandando a la Administración apoyo para homogeneizar, agilizar y simplificar al máximo los trámites administrativos necesarios para abordar los despliegues de nuevos emplazamientos o ampliaciones de los existentes. E igualmente acelerar el "aterrizaje" operativo del marco necesario para el despliegue de smallcells en entornos urbanos, ya previsto a nivel conceptual en la nueva Ley General de Telecomunicaciones (SAWAPs) pero pendiente todavía de su operativización real.

¿Qué creen que marcará el futuro de la digitalización?

Creo firmemente que el salto cuántico de la digitalización lo estamos empezando a vivir ya gracias a los avances actuales en el campo de la IA generativa, que revolucionarán radicalmente nuestra vida cotidiana. Y para hacer posible la disponibilidad de los datos masivos necesarios para soportarla, y para tener sus resultados en tiempo real necesitaremos redes de comunicación sólidas y cada vez más evolucionadas, y unas infraestructuras de telecomunicaciones fiables que las soporte. Como TowerCo, estamos permitiendo este desarrollo y, por lo tanto, desempeñando un papel fundamental en la configuración del futuro de la digitalización.

