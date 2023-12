Nacho Rodríguez (ING): "En Europa, somos uno de los principales colocadores de bonos sostenibles"

¿Cómo afronta ING el reto de la sostenibilidad?

En ING llevamos años priorizando la sostenibilidad en nuestra hoja de ruta. Sabemos que los tiempos en los que medíamos solo el impacto financiero de nuestra cuenta de resultados se han acabado; es tiempo de medir también el posible impacto social o medioambiental. Hoy, la sostenibilidad forma parte de nuestro ADN. Creemos que para construir un futuro sostenible no se trata de ser o no ser sostenible, sino que se trata de hacerlo posible. Las entidades financieras tenemos un papel esencial para ayudar a nuestros clientes en su transición sostenible, y tenemos que ser capaces de ofrecerles no solo la financiación necesaria para ello, sino las herramientas y el asesoramiento para que el cambio se produzca y se mantenga en el largo plazo.

¿Cuáles son los principales objetivos que se ha marcado la compañía en este sentido?

Estructuramos nuestra estrategia de sostenibilidad en tres ámbitos de actuación. Primero, lideramos con el ejemplo, es decir, impregnar nuestro ADN de sostenibilidad y empezar por nuestra propia huella, por nuestros procesos, por la regulación y por la cultura. Hemos reducido nuestra huella operacional en un 58% desde 2019. En segundo lugar, es esencial impulsar la transición de nuestros clientes para reducir su huella de carbono a la vez que colaboramos para mejorar su salud financiera y les ofrecemos soluciones sostenibles e innovadoras; y, por último, sabemos que tenemos el deber y responsabilidad de contribuir a la sociedad, poniendo el foco y toda nuestra atención en iniciativas que contribuyan a la inclusión social.

¿Qué medidas destacaría para conseguir esas metas?

En ING estamos orgullosos de contar con diferentes medidas que implican a nuestros empleados y a los clientes para alcanzar nuestros objetivos en materia de sostenibilidad. A nivel interno, por ejemplo, el 54% de nuestros profesionales ya se han formado este año en materia de sostenibilidad. Además, promovemos entre ellos su bienestar físico y mental con iniciativas como el deporte naranja (pádel, golf, gimnasio…), apoyo psicológico y charlas con nuestro programa Vitality. En ING nos define nuestra cultura abierta, horizontal e inclusiva que conecta con el profesional y la diversidad está presente tanto en los equipos como en nuestra forma de hacer las cosas. En este sentido, garantizamos una plantilla diversa y aumentamos la representación femenina en puestos de liderazgo, de modo que en la actualidad el 50% de nuestro Comité de Dirección está formado por mujeres, que representan además el 38% de los líderes de la plantilla. Por otro lado, nuestra sede para España y Portugal, ING MAD, es totalmente sostenible y cuenta con la certificación LEED PLATINUM.

A nivel externo, en nuestra división de banca mayorista, asesoramos a nuestros clientes para conseguir que sus negocios sean más sostenibles, y en nuestra división de banca para particulares ofrecemos una cartera basada en inversiones 100% sostenibles. A todo esto, se suma nuestra participación en proyectos sociales que trabajan en mejorar el presente y futuro de la sociedad, como Generation Unlimited en colaboración con Unicef, o los proyectos Faro, CREA y Progresa en colaboración con la Fundación NANTIK Lum.

Háblenos de Terra…

TERRA es un Informe Climático Anual que comenzamos a elaborar en 2019 y en el que la entidad analiza con su enfoque integral el impacto de la actividad del banco en el medio ambiente y evalúa los riesgos climáticos y las medidas que hay que tomar para mitigarlos. En base a los resultados, definimos nuestra hoja de ruta para alinear la cartera crediticia global de 600.000 millones de euros con nuestro objetivo de mantener el aumento de las temperaturas globales en 1,5ºC y avanzar hacia nuestro compromiso de cero emisiones netas para 2050.

En el imaginario colectivo, hablar de sostenibilidad es hacerlo, principalmente, de medio ambiente, ¿cree que los ámbitos de gobierno corporativo y social están creciendo al mismo ritmo y están recibiendo la misma importancia?

Es cierto que, cuando se habla de sostenibilidad, muchas personas lo asocian directamente al medio ambiente y al aspecto "más verde" de la misma. No obstante, las compañías tenemos claro que la sostenibilidad se basa en las tres letras que componen ESG y que ninguna es más importante que otra. En ING creemos que es fundamental abordar el tema de sostenibilidad de manera integral, y no solo desde el ámbito medioambiental, también desde los aspectos sociales y de gobierno corporativo.

En este sentido, el gobierno corporativo ha estado presente durante mucho tiempo en nuestro vocabulario y en nuestras prácticas empresariales porque, mientras que la legislación ha ido marcando el ritmo, nuestros valores y principios como compañía han hecho que implementemos políticas específicas para fomentarlos internamente e, incluso, ir por delante de la normativa. Por otro lado, la responsabilidad social está ganando cada vez más visibilidad. Desde ING, desarrollamos numerosas iniciativas para mejorar el presente y futuro de la sociedad. Esto lo vehiculamos gracias a nuestra colaboración con partners estratégicos, como UNICEF o Nantik Lum.

¿Cree que llegará un momento en el que sólo se financiarán operaciones con un sello claro de sostenibilidad?

Por supuesto, y es la dirección que debemos tomar para impulsar la sostenibilidad. En nuestro caso, lo tenemos claro, como entidad buscamos activamente fórmulas para convertir en sostenible el 100% de nuestra cartera. De hecho, hace diez años ING formó el equipo específico de financiación sostenible, y emitimos el primer bono híbrido verde de Iberdrola, sostenible de la CAM o verde del ICO. En torno al 50% de nuestra cartera de financiación es sostenible.

¿Cómo ha evolucionado la cartera de ING como facilitador de una transición verde?

Hoy en día, somos uno de los tres principales colocadores de bonos sostenibles en Europa en el 2023, y top 10 en España y Portugal. Como decía, el 50% de nuestra cartera de financiación es sostenible, y en lo que llevamos de 2023, hemos realizado 26 operaciones sostenibles, movilizado más de 4.000 millones de financiación sostenible e invertido más de 1.600 millones en préstamos para la financiación de energías renovables. Y seguimos buscando activamente fórmulas para convertir en sostenible el resto de la cartera.

¿Cuáles son los productos más importantes que ha lanzado ING en materia sostenible?

En junio de 2022 lanzamos una nueva gama de fondos siguiendo los criterios más estrictos de sostenibilidad y enfocados en cuatro temáticas diferentes: energía sostenible, economía circular, salud y bienestar y conectividad eficiente. Nuestro objetivo con este lanzamiento era generar impacto positivo y rentabilidad a partes iguales, con impacto tangible y transparente para el inversor.

