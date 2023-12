Paz Comesaña: "La gestión indexada ha demostrado su capacidad para igualar y mejorar la inversión tradicional"

Hacer las cosas diferentes en un sector tan arduo como el financiero no fue un reto fácil. Hoy, elEconomista.es entrevista a Paz Comesaña , directora de Marketing, Publicidad, alianzas y CRM en EVO banco, quien explica cómo la compañía ha completado uno de los procesos de evolución digital más ambiciosos del mercado.

EVO Banco cumple 11 años con un objetivo estratégico claro: ser el banco principal para cualquier persona que lo quiera todo y no quiera perder tiempo en una oficina . La entidad da respuesta de forma 100% digital a todas las necesidades financieras que tiene una persona a lo largo de su vida (ahorro, inversión, financiación, hipotecas, medios de pago, etc.). Todo ello lo convierte en el banco más atractivo para los clientes digitales que valoran la facilidad, la calidad y el precio; y demandan un servicio financiero integral.

EVO Banco nació en 2012 con una propuesta 100% digital con muy pocos competidores, ¿qué ha cambiado en el mercado en estos 11 años?

Una década puede parecer muy poco tiempo, pero en un contexto de disrupción digital como el que estamos viviendo, con grandes avances tecnológicos y con situaciones extraordinarias como la pandemia, que nos obligó a estar encerrados en casa y a depender de internet para todo tipo de gestiones, el cambio ha sido profundo y muy positivo para el consumidor. Centrándonos en el sector financiero, el nuevo contexto ha provocado que la manera en que nos relacionamos con el dinero haya cambiado de manera importante.

"En España hay ahora un 70% de personas que se relaciona en su día a día con servicios financieros digitales"

Hace 11 años era difícil pensar que una persona ya no tendría que ir a una oficina bancaria para hacer una gestión financiera. En España hay ahora un 70% de personas que se relaciona en su día a día con servicios financieros digitales, sean de bancos tradicionales que se han modernizado o bancos 100% digitales como EVO. Hoy los clientes de EVO Banco ya no necesitan ir a una oficina para hacer cualquier gestión con su dinero, por complicada que sea. Nuestro objetivo es ofrecer la misma amplitud de servicio de los bancos de siempre, pero con una transparencia, sencillez y experiencia de usuario mucho más evolucionada.

La compañía ha desarrollado una hipoteca 100% digital, ¿qué ventajas ofrece frente a una hipoteca tradicional?

Nuestras hipotecas están en la cabeza del ranking por dos razones: precio y experiencia. Ser un banco digital nos permite llegar a más clientes sin los costes de estructura que tienen otros bancos con red de oficinas, y eso se traduce en un mejor precio y en una ausencia total de comisiones. Y en experiencia, porque EVO fue el primer banco de España en desarrollar una hipoteca 100% digital que permite a nuestros clientes hacer una solicitud de forma digital, desde el sofá de su casa y sin necesidad de desplazarse a una oficina, cumplimentando cuatro simples pantallas que pueden completarse en apenas 20 minutos.

¿Por qué EVO Banco apuesta por los servicios de inversión y ahorro para sus clientes?

EVO quiere ser el banco principal de sus clientes y para ello tenemos que demostrarles que somos la mejor opción para sus intereses. Para ello mantenemos en EVO una escucha activa de nuestros clientes para conocer cuáles son sus necesidades reales. Una vez identificadas nos apoyamos en las tecnologías más avanzadas para dar solución a esas necesidades cumpliendo con los valores que nos definen: Sencillez, Transparencia e Innovación. En el mundo de la inversión y el ahorro esto se traduce en que, cuando las personas afrontan un momento de alta inflación y de subida de tipos de interés, necesitan soluciones renovadas de inversión y el ahorro para mantener su poder adquisitivo.

"Hoy estamos en el top 3 en cuentas remuneradas, inversión en valores, fondos y ETFs"

Los clientes nos demandaron maneras de ahorrar y de sacarle el máximo partido a su dinero. Gracias a tecnología más puntera, propia y de terceros, hemos puesto a disposición de nuestros clientes soluciones inteligentes de ahorro, como el redondeo de las compras y herramientas de búsqueda y selección de distintas alternativas de ahorro e inversión que se adaptan a todos los perfiles de nuestros usuarios. Un catálogo que está en continua revisión y adaptación a las oportunidades que nos da el mercado, de hecho en el año 2023 actualizamos las condiciones y a día de hoy estamos recurrentemente en el top 3 en cuentas remuneradas, depósitos, o inversión en valores, fondos y ETF´s, por ejemplo.

En este sentido, ¿qué ofrece la compañía en el mundo de la inversión que lo hace diferente al resto de competidores?

En EVO tenemos una plataforma digital en la cual los clientes pueden acceder a todos los mercados de Renta variable ( acciones y ETFs) con comisiones muy reducidas y con servicios de valor como es el tiempo real, informes técnicos y fundamentales, o buscador y comparador de ETFs con múltiples criterios de comparación para ayudar al inversor a tomar la mejor decisión posible.

"En EVO trabajamos para dos tipos de clientes y por eso ofrecemos gestión activa y gestion pasiva"

También disponemos de formas disruptivas de inversión. Disruptivas por la manera de construir el patrimonio (reglas de ahorro basadas en el redondeo de las compras, % de la nómina, ahorro asociados a metas personales, que van desde el cigarrillo que no fumas hasta los goles que consiga tu equipo de fútbol, etc.) y disruptivas en el producto de inversión. En este sentido tenemos cinco carteras de fondos indexados y ETFs de gestoras como Vanguard, Blackrock o Invesco que están gestionadas a través de un roboadvisor, disponibles para nuestros clientes a partir de 50 euros y con unas comisiones de lo más reducidas del mercado.

En resumen, en EVO trabajamos para dos tipos de clientes y por eso ofrecemos gestión activa y gestion pasiva . La gestión activa está más pensada para inversores que tienen cierta capacidad de entender las oportunidades del mercado, y para ello tenemos una plataforma con más de 15.000 activos de todo el mundo y que es una de las mejores opciones para operar en mercado nacional o americano. En este último, de hecho, ofrecemos operativa completamente gratuita. Y la gestión indexada, sea con roboadvisor con algoritmos inteligentes, sea con fondos indexados o ETFs, ofrecemos una forma de inversión que a medio y largo plazo resiste la volatilidad de los mercados y ofrece rentabilidades iguales o mejores. Por lo tanto las ventajas es la mayor diversificación y los menores costes.

¿Cómo está formada la oferta de ETF y fondos indexados de EVO?

En EVO contamos con cerca de 2.000 ETFs UCITs de todos los mercados y de las principales gestoras de fondos internacionales gracias al acuerdo firmado con Blackrock, a través del cual, podemos ofrecer más de 30 ETFs, seleccionados por Blackrock, sin comisión de compra y venta. A ello, sumamos nuestro catálogo Fondos indexados a los principales índices y mercados que completan la gama de productos de gestión indexada que demanda nuestro cliente objetivo.

"Hemos firmado un acuerdo con Morningstar para ofrecer a nuestros clientes un buscador de ETFs"

Por otro lado, para ser un banco líder en la gestión indexada, además de ofrecer un buen catálogo de productos, tienes que disponer de herramientas que ayuden a los clientes a tomar las mejores decisiones y por eso, hemos firmado un acuerdo con Morningstar para ofrecer a nuestros clientes un buscador de ETFs. Con esta herramienta se accede a todos nuestro catálogo de ETFs y el cliente puede buscar, aplicando filtros por riesgo, rentabilidad, composición, sostenibilidad e incluso pueden compararlos de forma gráfica o técnica.

¿Son los fondos indexados una buena opción de inversión para 2024?

La filosofía de la gestión indexada es que no pone todos los huevos en la misma cesta, sino que permite a una persona vincularse a un índice o cesta de activos en particular, o incluso invertir de forma automatizada con algoritmos en más de 15.000 activos del mundo. Esto significa que, si el mundo crece, el dinero crece. Cada persona tiene que encontrar el sistema que más le convenga en función de sus intereses y del riesgo que quiera asumir, pero la gestión indexada ha demostrado su capacidad para igualar y mejorar la inversión tradicional, así que invertir en ella me parece una muy buena opción para cualquier persona.

Lo que debe tener claro la gente es que a día de hoy no es necesario ser rico ni tener un amplio conocimiento financiero para acceder a soluciones de inversión que antes estaban reservadas para grandes patrimonios. El teléfono móvil se ha convertido en la nueva plataforma bancaria para la vida diaria, y EVO ha permitido que cualquier persona busque, contrate, opere y supervise su estrategia de inversión de manera sencilla y beneficiosa para sus objetivos financieros.

La entidad ofrece la cuenta bienvenida más competitiva de la banca española … ¿Podría explicarnos en qué consiste dicha cuenta?

La Cuenta Inteligente es una cuenta que en realidad es la puerta de entrada a todo un ecosistema de servicios financieros y tecnológicos. La cuenta como tal es un producto muy innovador que en realidad se desdobla en dos cuentas conectadas entre sí de forma automática: una cuenta corriente para el día a día al 0% TAE hasta 4.000 euros, y otra a plazo remunerada al 2,85% hasta 30.000 euros, lo que la sitúa como la más competitiva del mercado en este momento. Y en relación a esta cuenta tenemos servicios gratuitos asociados como las tarjetas, que pueden ser físicas y digitales, y que permiten retiradas gratuitas en más de 18.000 cajeros de España así como en cualquier cajero del mundo.

"Contamos con el primer asistente inteligente del mundo que usa la Inteligencia Artificial por voz para facilitar la operativa y consultas financieras"

A nivel de servicio digital, contamos con el primer asistente inteligente del mundo que usa la Inteligencia Artificial por voz para facilitar la operativa y consultas financieras, tenemos transferencias automáticas con biometría de voz para proteger la seguridad, contamos con los principales servicios de pago digitales del mercado, cashback automático para compras, agregador de cuentas de otras entidades diferentes a EVO, servicio digital de portabilidad de banco para traerte recibos de otras entidades, análisis inteligente de salud financiera, y un largo etcétera.

De la banca inteligente a la banca invisible: EVO ha completado uno de los procesos de evolución digital más ambiciosos del mercadO ... ¿Cuáles son los objetivos de la compañía para los próximos 5 años?

En EVO estamos continuamente revisando y actualizando nuestro catálogo en función de las últimas tendencias para adaptarnos a las necesidades de los clientes y satisfacer todas sus expectativas financieras. Nuestra previsión es mantenernos entre las mejores opciones del mercado en las principales líneas de servicio que nos demandan nuestros clientes, como son ahorro e inversión, hipotecas, financiación, etc. Nuestra visión es ser el banco principal para cualquier persona que busca un banco digital, completo y de muy buena calidad, y que no valora una oficina física para sus gestiones.

