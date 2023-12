Innovadores con propósito

La alineación del Sol, la Luna y la Tierra recibe el nombre de Syzygy, un evento astronómico singular que nos conecta con un universo donde somos y tomamos parte. Se denomina efecto perspectiva –en inglés, overview effect– la primera impresión de los astronautas del Apolo 8 al ver la Tierra desde el espacio. Como "una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol" y que conecta directamente con la necesidad de crear una sociedad planetaria con el objetivo común de proteger nuestro mundo, describe el astrofísico Carl Sagan.

De alineación de astros y perspectivas sabe Nacho Rivera. Es el CEO y cofundador de The Overview Effect y acaba de celebrar el primer festival para conectar la innovación, los modelos de negocio y el impacto positivo. Lo ha llamado Syzygy. Pura inspiración para hablar de los retos y también de las soluciones del planeta, como las nuevas formas de movilidad para aumentar la calidad de vida en las ciudades; la definición del rol del sector financiero para acelerar la sostenibilidad en las empresas; la integración del negocio y la labor social para lograr beneficios tangibles; o el impulso de la transparencia y trazabilidad de la cadena de valor para que el consumidor pueda tomar decisiones sostenibles.

"Queremos traer el efecto perspectiva al modelo empresarial", dijo durante el evento. Con esta premisa arrancaba su intervención, donde tuvo una mención especial para Minsait (Indra) y Paradigma, "empresas que utilizan la tecnología con un propósito. Sin ellas no sería posible que The Overview Effect, compañía que potencia el poder de las organizaciones para a crear soluciones a los grandes retos de nuestro planeta, esté donde está y que exista Syzygy".

Con la voluntad de "cambiar los negocios por dentro", Rivera se acompañó de responsables empresariales, emprendedores y referentes en ciencia para celebrar su primer festival de impacto positivo. Ellos, también, fueron pura inspiración.

Efecto perspectiva

La famosa primatóloga Jane Goodall defendió que la llave del cambio es "la esperanza" y, para girarla, "debemos ser capaces de vivir en armonía con la naturaleza, no podemos simplemente esperar a que llegue esa esperanza de un mundo mejor sino arremangarnos y abordar retos como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la agricultura intensiva, el consumo excesivo o la pobreza". "La buena noticia", continuó durante un video proyectado al inicio del festival, "es que hay grupos de personas que están compartiendo buenas prácticas y que están trabajando en iniciativas increíbles para abordar esos retos".

Buenas prácticas como las de Crowdfarming, Capsa (Central Lechera Asturiana), Mountain Hazelnuts o Tonys Chocolonely, que hablaron de su experiencia como empresas del sector de la alimentación capaces de impactar de forma positiva en las condiciones laborales, la calidad de vida y el entorno natural de los territorios donde viven y trabajan sus productores, incluso de influir en el consumo consciente y responsable de sus clientes.

El concepto de responsabilidad sobrevoló todas las intervenciones. "Nos encontramos en una crisis sistémica, la mayor que ha vivido nuestra historia. Sin embargo, las crisis son oportunidades encubiertas y ésta nos va a dar la oportunidad para reinventarnos y sacar lo mejor de nosotros mismos", defendió la directora de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, Odile Rodríguez de la Fuente.

También Manu San Félix, biólogo marino y explorador de National Geographic, lanzó un mensaje positivo a pesar de su demoledor retrato del fondo oceánico: "Si conservamos lo que tenemos, lo podemos recuperar", aseguró.

Porque proteger lo bueno, como la biodiversidad o los derechos humanos, es un valor también para los negocios. "Nuestro CEO mundial siempre dice que el crecimiento solo es posible con sostenibilidad e inclusión. Sin esos dos componentes, nos estamos equivocando todos", reveló Cecilia Boned, presidenta del Grupo BNP Paribas España.

Esa filosofía empresarial está calando entre grandes y pequeños. En la Corporación Hijos de Rivera aplican "una estrategia de impacto con arquitecturas empresariales basadas en responsabilidad", explicó su presidente ejecutivo, Ignacio Rivera. Y, en Auara, su consejero delegado, Antonio Espinosa de los Monteros, contó que destinan el 100% de sus dividendos por la venta de agua embotellada en material reciclado a la instalación de infraestructuras para que 738 personas tengan acceso a agua potable en 22 países de África, Asia y América Central.

"De aquí a unos años, los negocios que no generen impacto positivo van a desaparecer", aseguró Manuel Lencero, CEO de UnLimited España. De hecho, aquellos que no son capaces de incorporarlo a su ecuación empresarial "se están quedando sin clientes y sin talento" porque no generan orgullo de pertenencia.

Recordó Odile Rodríguez de la Fuente que nuestra presencia en un planeta con miles de millones de años de historia es la de unos recién llegados. Podría, incluso, compararse con la de una mota de polvo atravesada por un haz de luz. Y, sin embargo –cuestión de perspectiva–, las personas no dejan de ser parte viva y activa de la naturaleza capaces de corregir errores y proyectarse hacia un futuro esperanzador.

Así ha nacido Syzygy, como "una comunidad de innovadores de impactos positivos". Por eso, animó Rivera, "seamos optimistas con el rol que las empresas pueden tener en el planeta".

Producido por EcoBrands