Naturzero: la solución de Naturgy para reducir las emisiones y ahorrar en la factura

En un mundo donde la conciencia ambiental se erige como protagonista, la sostenibilidad se convierte en la clave para empresas y hogares que buscan prosperar en un futuro comprometido con el planeta. En este contexto, Naturgy da un paso adelante con Naturzero , un servicio que no solo calcula y reduce la huella de carbono, sino que redefine la forma en que concebimos y consumimos la energía.

En el camino hacia la sostenibilidad y el ahorro energético, Naturgy destaca como líder en la transición hacia una economía con menor impacto ambiental, gracias al lanzamiento de Naturzero. Este servicio integral no solo calcula y reduce la huella de carbono de las empresas, sino que va más allá, ofreciendo un compromiso genuino con sus clientes y permitiéndoles ahorrar en su factura energética a través de un amplio catálogo de soluciones eficientes.

Esta innovadora propuesta busca cambiar la forma en que entendemos y consumimos la energía. Para ello, destacan tres ejes en torno a los que gira este nuevo servicio de Naturgy: Calcular, Compensar y Reducir.

Una revolución sostenible

Naturzero no es solo una respuesta a la necesidad actual de reducir emisiones, sino un enfoque integral que abraza la compensación y la reducción de carbono como los pilares de una estrategia personalizada. En primer lugar, a través de Naturzero Calcula, las empresas no solo conocerán su huella de carbono, sino que recibirán una estrategia de descarbonización acorde con las estrictas regulaciones medioambientales, lo que les ayudará en su camino hacia la sostenibilidad.

Una vez calculada su huella de carbono o impacto en el medio ambiente, Naturzero Reduce ofrece un plan personalizado que se adapta a los intereses de cada cliente para afrontar la reducción de emisiones. Para ello, Naturgy ofrece un amplio catálogo de soluciones que van desde el autoconsumo fotovoltaico hasta los gases renovables como el biometano.

Además de todo lo anterior, Naturzero Compensa cuenta con proyectos destinados a reducir la huella de CO2 o neutralizar aquellas emisiones que no no son factibles de ser reducidas. Este enfoque no solo beneficia al medio ambiente, sino que también se traduce en ahorros económicos tangibles para los consumidores.

Ahorro económico

El camino hacia la reducción de emisiones pasa por medidas concretas en iluminación, climatización, calefacción y transporte. Por eso, Naturgy guía a sus clientes hacia un consumo energético más eficiente, generando no solo beneficios ambientales, sino también un ahorro económico sustancial. Así, utilizar de forma responsable la calefaccion en invierno, el aire acondicionado en verano o tener luces regulables en intesidad en la vivienda pueden suponer una diferencia notable en la factura energética.

En cualquier caso, Naturgy quiere posicionarse como socio estratégico de sus clientes para abordar el proceso de descarbonización a través de su amplio conocimiento del sector energético y su compromiso con ofrecer soluciones transparentes y beneficiosas en el ámbito energético.

Compromiso con el cliente

Por ello, la compañía no solo busca liderar la transición energética; también asume un compromiso genuino con sus clientes. Desde el inicio de la escalada de precios de la energía, Naturgy ha bajado el precio a más de 2,4 millones de clientes de luz y gas, lo que representa el 70% de sus clientes con tarifas no ligadas al mercado regulado. Estas bajadas superan el 30% en el precio de la energía en 1,5 millones de ellos. Además de esto, Naturgy ha llevado a cabo iniciativas pioneras como el Compromiso Luz y Compromiso Gas Industrial.

En el caso de Compromiso Luz, iniciado en 2021, estuvo destinado a mitigar los efectos del precio del pool eléctrico, y por eso la compañía dispuso su capacidad de generación eléctrica infrmarginal a precio fijo (65€ / MWh). Por su parte, el Compromiso Gas Industrial, lanzado en 2022, ofrece a sus clientes un precio competitivo y estable en el siempre impredecible escenario energético (55€ / MWh) hasta finales de 2025.

Por tanto, con Naturzero, Naturgy redefine el estándar en la industria energética. Es una declaración de compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia y la transparencia. En un contexto energético en constante cambio, Naturgy se posiciona como un socio estratégico, liderando el camino hacia un futuro energético más limpio y sostenible.

Producido por EcoBrands