"Todos Contra el Cáncer", un movimiento social que une a personas, empresas e instituciones

"Todos Contra el Cáncer" ha sido reconocido como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) por el Gobierno de España, al amparo de la ley 49/2002 de Beneficios Fiscales al Patrocinio y Mecenazgo, se establece un marco propicio para fomentar la colaboración entre el sector público y el privado, esencial para abordar esta enfermedad. Este movimiento social no sólo busca recaudar fondos, sino que aspira a tejer una red de solidaridad que trascienda las barreras, erigiéndose, así como una respuesta a la magnitud del desafío del cáncer. Por ello, empresas, entidades e instituciones se han unido con un objetivo común: unirse para transformar la realidad del cáncer en España.

Un reto compartido: superar el 70% de supervivencia

Todos Contra el Cáncer se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales: la divulgación, la prevención, la atención a la persona enferma y su familia y la investigación.

Bajo el eje de la divulgación, la Asociación Española Contra el Cáncer despliega distintas iniciativas como la docuficción "Llámalo Cáncer" y la adaptación teatral de "Un monstruo viene a verme", proyecto impulsado conjuntamente con LaJoven, buscando cambiar percepciones, romper tabúes y movilizar a la sociedad. Además, desde la Asociación se realizan diferentes congresos de pacientes por diferentes provincias y ciudades de España.

En cuanto al pilar de prevención, se refleja en acciones como "En marcha contra el cáncer" y las campañas de alimentación saludable y espacios sin humo, con los que la Asociación promueve hábitos de vida saludables y reduce factores de riesgo. En este contexto, Cantabria Labs es una de las compañías comprometidas con el objetivo de concienciar a la sociedad y superar el 70% de supervivencia en casos de cáncer para 2030. Respaldada por el tenista Rafa Nadal, el Real Madrid C. F. y la atleta paralímpica Sara Andrés, con su campaña "Objetivo Cero Melanoma" destaca la importancia de proteger nuestra piel del daño solar y trata de reducir los casos de melanoma en España.

Aceites Abril, uno de los líderes nacionales en la industria española del aceite, recientemente también se ha unido al movimiento Todos Contra el Cáncer.

En el marco de esta colaboración, Pérez Canal, consejera delegada de Aceites Abril, reafirma el sólido compromiso de la empresa con la causa: "El cáncer es un gran reto que, como sociedad, tenemos que afrontar conjuntamente, y las empresas pueden actuar como palancas de cambio". Como parte de esta iniciativa, Aceites Abril aplicará el logo de "Todos contra el Cáncer" en el etiquetado de las botellas de aceite de oliva para darle mayor difusión entre la población y apoyará la iniciativa participando en la campaña de alimentación saludable que se enmarca dentro de la iniciativa.

Lamentablemente, el diagnóstico de un cáncer genera muchas necesidades adicionales al tratamiento médico que deben ser cubiertas. Y es en este ámbito donde empresas como Solán de Cabras, en colaboración con la Asociación, promueve el bienestar emocional de los pacientes con cáncer y sus familias.

"A través de diversas iniciativas, durante estos diez años, hemos trabajado junto a la asociación con un objetivo claro: visibilizar la importancia del bienestar emocional para pacientes y familiares, y conseguir recursos para garantizarlo"

La unión entre la compañía y la Asociación ha tenido como objetivo principal aumentar la visibilidad de la lucha contra el cáncer y proporcionar un servicio gratuito de atención psicológica a través de su línea telefónica disponible las 24 horas del día, única en Europa. "A través de diversas iniciativas, durante estos diez años, hemos trabajado junto a la asociación con un objetivo claro: visibilizar la importancia del bienestar emocional para pacientes y familiares, y conseguir recursos para garantizarlo", explica Jesús Núñez, director general de la Unidad de Aguas de Mahou San Miguel, grupo del que forma parte Solán de Cabras.

"Nuestra adhesión a la iniciativa Todos Contra el Cáncer nos permitirá explorar nuevas vías de colaboración con las que concienciar y movilizar a la población a favor de esta causa tan necesaria y con tanto impacto en nuestra sociedad", añade Núñez.

Además, la compañía lleva a cabo jornadas en las que expertos de la Asociación, en conjunto con los responsables de salud de la empresa, ofrecen charlas en todas las sedes y centros de producción para concienciar a los profesionales sobre la importancia de la detección precoz, los hábitos de vida saludable y la información relacionada con el cáncer.

Desde el alojamiento para pacientes a la atención psicológica

Dentro del pilar de atención, la Asociación abarca desde alojamiento para pacientes hasta atención psicológica (donde los profesionales prestan atención psicosocial y orientación médico-sanitaria tanto a pacientes como a sus familias); la rehabilitación y ejercicio físico; un servicio de atención multicanal durante cualquier hora del día o campamentos para niños con cáncer y sus hermanos, priorizando la diversión del niño y alejándolos por unos días de su situación. Por supuesto, supervisados por profesionales que garantizan una atención personalizada.

Ayudas para la investigación

La Asociación centra sus esfuerzos en la investigación oncológica, concediendo ayudas nacionales e internacionales, con la meta puesta en el gran objetivo: superar el 70% de supervivencia para el año 2030. Para ello, el grupo Mutua Madrileña financia proyectos de investigación y divulgación en este ámbito.

Por ejemplo, con su ayuda se realizaron acciones de concienciación sobre la necesidad de investigar en septiembre, en el contexto del Día Mundial de la Investigación Contra el Cáncer, celebrado el pasado 24 de septiembre. El proyecto liderado por el Dr. Álvaro Teijeira junto con el centro de investigación Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CIMA-CCUN), que investiga nuevas formas de potenciar la acción de las células del sistema inmunitario del paciente contra el cáncer para mejorar la eficacia de la inmunoterapia, se desarrolla también gracias a su soporte.

Por otro lado, la Fundación Ramón Areces se incorpora al proyecto Todos Contra el Cáncer apoyando al pilar de la investigación, ampliando y fortaleciendo la colaboración histórica de El Corte Inglés y la Asociación; una colaboración centrada, por un lado, en la investigación y, por otro, la concienciación y la prevención como forma de minimizar el impacto del cáncer.

De hecho, gracias a la colaboración de El Corte Inglés en la recaudación de fondos se ha podido financiar de manera íntegra la financiación de diferentes proyectos de investigación como, por ejemplo, el ensayo clínico liderado por el Dr. Julio Delgado en el Hospital Clínic de Barcelona, para investigar un tratamiento para el cáncer de mama HER2+, el cual tiene como objetivo sentar las bases del desarrollo de una nueva opción terapéutica para las personas con esta enfermedad.

De esta manera, se teje una red sólida de apoyo entre la Asociación y estas empresas que marcan la diferencia, demostrando que la lucha contra el cáncer es un compromiso compartido que va más allá de fronteras y sectores.

En definitiva, "Todos Contra el Cáncer" no solo es una iniciativa, sino un movimiento que abraza a la sociedad en su conjunto. Las distintas empresas comprometidas no sólo aportan apoyo financiero, sino que también se involucran activamente, convirtiéndose en catalizadores del cambio en la lucha contra el cáncer. Este es un llamado a la acción colectiva, un recordatorio de que juntos somos más fuertes en la búsqueda de un futuro donde la supervivencia al cáncer no sea solo un sueño, sino una realidad alcanzable para todos.

