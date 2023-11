La IA, clave en las líneas estratégicas de @aslan en 2024

La Asociación @aslan, que el año que viene cumplirá 35 años, continua desarrollando su Programa Multisectorial 2022-2024, entre cuyos objetivos destaca ayudar a sus asociados a identificar y generar oportunidades de negocio. Con ese objetivo, recientemente la Asociación presentó en la CEOE las líneas estratégicas de su Plan de Actividades para el año que viene. El marco escogido no fue casual: el encuentro en el auditorio Carlos Ferrer de la patronal que bajo el título "Inteligencia Artificial: un gran avance en digitalización" profundizó en el impacto que esta tecnología disruptiva tiene en los procesos de transformación digital.

Consciente del interés que la Inteligencia Artificial (IA) está despertando en el tejido empresarial español, la Asociación @aslan la ha incluido en sus líneas maestras como exponente de la innovación digital. Tanto es así que su secretario general, Francisco Verderas, avanzó que la IA generativa ocupará un papel central en el próximo Congreso anual ASLAN2024, que tendrá lugar del 17 al 18 de abril en Madrid. Sin embargo, la aproximación que realiza @aslan hacia la IA difiere mucho de la que puede encontrarse en otros foros, pues prioriza su aplicación práctica en el seno de las organizaciones, ya sean públicas o privadas.

Así quedó patente durante la intervención de Alberto Pascual, miembro de la Junta Directiva de @aslan, para el que "la IA es un reto, pero también una oportunidad y, como tal, hemos de explorar todas sus posibilidades". Pascual subrayó la transversalidad de la IA y cómo ésta afecta a todo el ecosistema de digitalización, ya sea en el ámbito de la ciberseguridad, en el mundo cloud, las comunicaciones inteligentes o el mismo puesto de trabajo. Ahondando en la materia, el representante de @aslan remarcó "el uso de la IA que ya desde hace tiempo se realiza en ciberseguridad para anticipar patrones de ataque o en redes inteligentes para acelerar las autopistas de la información".

La aplicación de la IA en las organizaciones es, pues, una realidad, tal y como destacó el director general de Advice Strategic Consultants, Jorge Díaz-Cardiel, apoyándose en datos de un reciente estudio de Gartner: "La empresa española está utilizando la IA en el 47% de sus procesos de relación con el cliente, ya sea en ventas, marketing, atención al cliente… Y en el 30% de su operativa interna".

Facilitar la adopción de la IA

Del buen aprovechamiento de la IA generativa que hagan tanto empresas como Administración dependerá en gran medida que la economía digital continúe representando el 23% del PIB, hasta el punto de que "si constituyera un sector, sería el primer sector de la economía", según apuntó Julio Linares, presidente de la Comisión de la Sociedad Digital de la CEOE.

No obstante, Díaz Cardiel evidenció que, si bien es cierto que el 78% de los directivos identifican la IA como una oportunidad, su adopción no siempre resulta sencilla. En esta coyuntura y no sólo de cara a la IA, sino al resto de tecnologías, Verderas indicó que otra de las líneas estratégicas de @aslan pasa por romper la barrera de las 200 empresas asociadas, incorporando nuevos perfiles de integración y consultoría que complementen a los fabricantes, que actualmente representan cerca del 50% de su membresía.

Lazos de y sinergias con sectores estratégicos

Con el objetivo de contribuir a seguir posicionando al ecosistema de digitalización como actor clave de la transformación de la economía, que es otra de las líneas maestras de @aslan, hace algo más de seis meses que la Asociación se incorporó como miembro a la CEOE. Esta apuesta por tejer lazos y aprovechar sinergias con los sectores más estratégicos de la economía nacional se complementa con la reciente creación de la Comisión de Relaciones Institucionales, presidida por Félix García, que avanzó su prioridad por "ser ambiciosos y conseguir que a las empresas les llegue una información mejor y más objetiva para acelerar la adopción tecnológica".

Tanto es así, que la asociación ha cerrado acuerdos con diversas Escuelas de Negocio para proporción formación sobre IA y otras materias a nivel directivo. Verderas confía en que esa labor divulgativa, que se fortalece con la elaboración de decálogos, informes y casos de uso por parte de @slan, ayudará a mejorar la competitividad que, pese a los esfuerzos de digitalización, sigue anclada en cifras del año 2000.

En esta misma línea, Linares evidenció el alineamiento entre CEOE y @slan a la hora de trabajar por sentar las bases para conseguir que, en el plazo de cuatro años, la economía digital represente el 45%-46% del PIB. Para ello la colaboración público-privada jugará un papel primordial y, desde @slan, su secretario general expuso como otra la línea estratégica del Plan de Actividades de la Asociación es su contribución a optimizar los resultados de los Fondos Next Generation EU sirviendo de puente entre todos los actores implicados.

