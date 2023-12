Uber lanza Uber Direct, su solución de última milla para el comercio electrónico

Esta solución de reparto de última milla está disponible para comerciantes de diversos sectores, que abarcan desde restaurantes, supermercados, moda, cosméticos y electrónica; hasta juguetes, farmacia y minoristas. Uber Direct está especialmente diseñado para aquellos negocios que gestionan sus propias plataformas de venta en línea y buscan un socio confiable para la distribución de productos.

"Queremos ayudar a todos los actores del comercio electrónico en España a crecer y a mejorar la experiencia de sus clientes ofreciendo una entrega rápida, sencilla y fiable"

Además, permite a los clientes realizar pedidos directamente a través del sitio web del comerciante. Esta herramienta ofrece un servicio de entrega rápido, seguro y monitorizado, respaldando así el crecimiento del comercio local. En este sentido, los clientes pueden elegir entre opciones de entrega como express, en el mismo día o programada para días posteriores. Una vez seleccionada la opción, Uber se encarga de llevar el producto a su destino, así como el proceso de su devolución si no resulta del agrado del cliente.

Isabel Velasco, directora de Uber Direct en España, señaló en la presentación de Uber Direct la pasada semana que "nuestra solución de reparto simplifica la logística y los procesos de entrega y devoluciones, facilitando el día a día tanto a las empresas, como al cliente final". "Queremos ayudar a todos los actores del comercio electrónico en España a crecer y a mejorar la experiencia de sus clientes ofreciendo una entrega rápida, sencilla y fiable".

Modelo de éxito internacional

Un modelo respaldado por la exitosa experiencia internacional de un servicio que ya colabora con miles de comercios en todo el mundo. En Estados Unidos, grandes cadenas de restaurantes como McDonald's y Shake Shack, así como supermercados como Walmart y 7 Eleven, y marcas de retail como Apple y Sephora utilizan este servicio para la entrega de sus pedidos. En Reino Unido, cadenas de supermercados como Tesco, Sainsbury's y ASDA confían en Uber Direct para la entrega a domicilio. La cadena ASDA lleva utilizando este servicio durante dos años, ofreciendo entregas rápidas en más de 400 tiendas.

En Francia, Carrefour comenzó su colaboración con Uber Direct hace tres años, lo que ha contribuido a que la cadena de supermercados registrara 100 millones de euros en ventas a través de entregas a domicilio en los últimos 12 meses.

Compromiso para una entrega sostenible

Uber celebró en Londres su primer evento global de sostenibilidad el pasado mes de junio: Go Get Zero, donde la compañía presentó todas las novedades en materia de sostenibilidad para su negocio de delivery.

Con 890.000 socios entre restaurantes, supermercados y tiendas en más de 30 países, además de millones de repartidores, la compañía se ha comprometido a que sus entregas sean 100% libres de emisiones en las principales ciudades de Europa para 2030 y a nivel global para 2040.

En cuanto al packaging, Uber se compromete a utilizar envases sostenibles, reciclables o reutilizables en el 80% de los mercados en los que opera en EE.UU., Reino Unido y Asia para 2025, y en el 100% a nivel mundial en 2030. Para alcanzar estos objetivos, Uber llevará a cabo acuerdos e iniciativas estratégicas con socios como Cooltra, Visa o Bunzl, así como con ONG locales y WWF.

