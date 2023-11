19ª edición de SMOPYC : "Contaremos con la participación de 964 firmas expositoras y con la representación de 28 países de los 5 continentes"

Rogelio Cuairán, director general de Feria de Zaragoza desde su nombramiento en 2016, ha concedido una entrevista a elEconomista.es contando todos los entresijos del evento, con todas las claves, novedades y oportunidades de esta convocatoria tan importante dentro del sector empresarial.

En primer lugar, quería preguntarte por el contexto de SMOPYC. Ya es la 19ª ocasión que Feria de Zaragoza celebra este evento, ¿en qué consiste en general?

Es un certamen dedicado a la maquinaria de la obra pública, a la construcción y a la minería, es decir, engloba a todo el equipamiento de este sector. Se celebra cada 3 años y para Feria de Zaragoza es especialmente importante porque es uno de nuestros grandes salones. Es evidente que en su día fue mucho más grande de lo que es en la actualidad, pero pensemos que a partir del año 2008 el sector tuvo una crisis muy profunda y que, afortunadamente, ahora se está recuperando.

En esta edición vamos a ocupar más de 80 mil m2, lo que supone la utilización de 8 de los pabellones de los que disponemos, y contaremos con la participación de 964 firmas expositoras, con representación de 28 países de los 5 continentes. Además, tenemos un marcado carácter internacional sobre todo en el ámbito expositor, ya que el 30% de las empresas con las que contamos son españolas, mientras que el 70% restante corresponde a empresas extranjeras. O sea, es una feria muy grande e importante para nosotros.

Aparte de la parte expositiva de las firmas, este año habéis trabajado en un programa renovado. ¿Cómo van a ser estas novedades?

En general, prácticamente todas las ferias que celebramos, aparte de la parte expositiva, que es muy importante por el volumen, la magnitud y cantidad de empresas que participan, siempre están complementadas por unas actividades paralelas. Por un lado, tenemos varios premios.

Este año tenemos la 4ª edición de los Premios Torres Quevedo, que va destinado a los estudiantes de grado de ingeniería o de másteres. De esta forma, colaboramos con las Universidades y potenciamos la relación con los estudiantes de estos grados para fomentar el trabajo que hacen y destacarlo, algo muy importante, ya que al final estos estudiantes son los futuros trabajadores y directivos de las empresas que exponen.

Además, hemos patrocinado la primera competición para los estudiantes de Formación Profesional para futuros profesionales de maquinaria de elevación en colaboración con Eleva. Se ha ido desarrollando en distintos institutos de formación profesional durante estos meses atrás y se celebra la final en nuestras instalaciones.

Por último, volvemos a realizar el concurso de Novedades Técnicas que hacemos todos los años, en el que los expositores presentan aquellos desarrollos, máquinas o procesos que entienden que son susceptibles de un premio o reconocimiento. Nombramos a un jurado externo a Feria de Zaragoza y se dan premios Oro, Plata y Bronce dentro de las 3 categorías disponibles. Esto es bastante apreciado por las empresas porque es un reconocimiento dentro del entorno de una feria empresarial de su sector muy importante que da la oportunidad de publicitarse y atraer gente.

¿Podrías adelantarnos algunos de los premiados?

Claro. Por ejemplo, en la categoría Nuevos Desarrollos de Maquinaria el Premio Oro ha sido para un dumper eléctrico de la marca AUSA; en la categoría de Novedades en Equipamiento, Componentes y Medios Auxiliares, el Premio Oro se le ha concedido a Hidromek por su solución para trabajar de forma remota algunas máquinas; y en la categoría de Servicios de Aplicación a la Actividad Constructora, el Premio Oro lo tiene Frumecar con un sistema de control para plantas de hormigón guiado por IA.

¿Qué más actividades paralelas podrán disfrutarse en estos días?

Celebramos también unas jornadas técnicas con las asociaciones colaboradoras del evento. Por ejemplo, en colaboración con ANMOPYC (Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para Construcción, Obras Públicas y Minería), que es el principal socio de Feria de Zaragoza en SMOPYC, y la Fundación Laboral de la Construcción tenemos el I Foro Nacional sobre Seguridad en Equipos de Trabajo y Medios de Protección Colectiva Utilizados en Construcción. Por otra parte, tenemos el VI Congreso de Innovación Tecnológica en Construcción y Maquinaria, llamado Construyes!, y se hace en colaboración con ANMOPYC, CNC (Confederación Nacional de la Construcción), ITAINNOVA (Instituto Tecnológico de Aragón), PTEC (Plataforma Tecnológica Española de Construcción) y SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras).

En definitiva, se abordarán cuestiones que interesan a los profesionales del sector dando la oportunidad de debatir, poner en común y plantear soluciones a los problemas que comparten.

Como ya hemos comentado, esta es ya la 19ª edición, por lo que es evidente que es una Feria con mucho seguimiento. ¿Cuál dirías que es la clave del éxito de SMOPYC?

Nosotros nos definimos como una plataforma de experiencias y de actividad. Esta Feria es tan importante porque concentramos a todos los profesionales del sector y ofrecemos la posibilidad de que durante 4 días puedan ver y tocar lo último en novedades técnicas, desarrollos tecnológicos y medidas en sostenibilidad o seguridad que ofrecen las empresas expositoras. Además, el tema de la presencialidad tiene mucho peso, ya que es una oportunidad para que las empresas nacionales y extranjeras expositoras puedan internacionalizarse y también ver qué está pasando en su entorno. La mezcla de todo esto es la clave del éxito.

La cita tendrá lugar del 22 al 25 de noviembre en horarios de 9:00 a 18:00 horas los días 22, 23 y 24 y el sábado 25 de 9:00 a 17:00 horas. También puedes consultar el listado completo con los 964 firmantes en el siguiente enlace.

