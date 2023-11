PayPal prevé que la compra con realidad aumentada generará 11.600 millones de dólares en 2028 (*¹)

Alrededor de 250 millones de personas en todo el mundo utilizan la realidad aumentada a diario. El 79% de los encuestados reconoce que están interesados en utilizar esta herramienta para poder interactuar con productos antes de comprarlos ya que mejora la "experiencia minorista tanto online como en la tienda, abriendo nuevas oportunidades para el descubrimiento y el estilismo de productos" (*2). Además, el 39% afirma que están interesados en comprar a través de estos espacios virtuales para dejar atrás la tradicional visita a los locales de las marcas.

La realidad aumentada es un recurso muy útil para las empresas no solo porque ahorra costes operativos, sino también porque permite promocionar los productos y reducir el porcentaje de devolución de los productos. En este sentido, marcas como Ikea apuestan por el uso de estas tecnologías para que los clientes puedan ver desde su casa como quedarían los muebles en el salón.

Uno de los principales motivos de la irrupción de estas tecnologías se debe a la falta de atractivo de las marcas en sus puntos de venta. El 61% de las personas reconoce que tanto las empresas como las marcas no generan ningún tipo de contenido creativo que incite a los consumidores a visitar los establecimientos (*3). Según el informe, esta clase de tecnologías son una herramienta de mejora que convierte los espacios comerciales en "lienzos creativos para aumentar el tráfico de personas en la tienda y ofrecer experiencias únicas e inolvidables".

Apostar por lo sostenible

El cambio al consumo sostenible es uno de los grandes retos del planeta. Sin embargo, el encarecimiento de los productos, sumado a la pérdida de poder adquisitivo y la subida de la inflación, repercute en que la población mire de lejos el consumo de los productos sostenibles. El estudio revela que el 69% de los consumidores cree que los productos ecológicos son más caros (*4). A su vez, el 22% de los clientes apuntan que las empresas dan más prioridad al precio de sus productos antes que a la sostenibilidad (*5).

En este sentido, muchos consumidores están interesados en adoptar hábitos de consumo sostenibles, pero la falta de recursos es un impedimento que limita ese cambio de comportamiento. Es más, casi la mitad de los consumidores mundiales considera que el escaso consumo sostenible sólo favorece la llegada del cambio climático. Para poder favorecer el cambio, el 49% de los consumidores proponen a las marcas realizar ofertas ecológicas más asequibles y que consigan atraer el consumo a los hogares (*6).

Reparar sí, comprar no

El informe también desglosa que el 67% de los consumidores prefiere reparar sus productos antes de comprar unos nuevos (*7). Esto se debe a que los clientes de todo el mundo están preocupados por su presupuesto y eso les condiciona a quedarse con lo viejo antes que con lo nuevo. Esta mentalidad ayuda a los consumidores a ahorrar de forma activa y a adoptar una nueva percepción del valor apostando por la reutilización de los productos en lugar de una de reemplazo.

Asimismo, el 43% de los consumidores consideran que tienen más productos de los que realmente necesitan, y el 38% espera comprar productos de segunda mano antes que artículos nuevos durante los próximos años (*8). Esto se debe a que la sociedad está adoptando una mentalidad de reparación y los consumidores se sienten más atraídos por aquellas marcas que reparan sus artículos en lugar de venderles unos nuevos. "La reparabilidad será un método de fidelización a largo plazo para las marcas. Los productos del futuro serán reparables y los consumidores apreciarán las marcas que les ayuden a prolongar la vida útil de aquello que ya poseen".

A medida que se habiliten nuevos canales de compra, los comportamientos de los consumidores a la hora de comprar productos evolucionará en consecuencia. Por esta razón, es importante que las marcas innoven y apuesten por el desarrollo de estas tecnologías para brindar a los clientes de un abanico de posibilidades para que los productos sean más sostenibles, asequibles y duraderos en el tiempo.

Producido por EcoBrands

*1. MarketsAndMarkets, julio de 2023. | *2.5. Augmentality Shift, Snap x Ipsos. | *3. Deloitte, mayo de 2023. | *4. YouGov, junio de 2023. | *5. Consumers around the world united – sustainable products cost more, YouGov, junio de 2023. | *6. Sustainable Travel Report 2023, Booking.com, abril de 2023. | *7 y *8. EY Future Consumer Index, febrero de 2023.