Grupo Elecnor: hacia un futuro sostenible y bajo en carbono

El Grupo Elecnor es una corporación española presente en más de 50 países. El propósito de la compañía es ser generadora de cambio y bienestar, generando infraestructuras, energía y servicios a territorios de todo el mundo para que no sólo puedan tener acceso a servicios básicos sino que facilita el estado del bienestar de muchas sociedades. No en vano, en el ADN del Grupo Elecnor está el poner la ingeniería y la tecnología al servicio de las personas.

Elecnor ha trazado un sólido camino hacia la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático a lo largo de los años. Su compromiso con la senda sostenible de su actividad viene de lejos. Ya en 2014, certificó por primera vez su Huella de Carbono en colaboración con AENOR, marcando un hito en su compromiso con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Desde entonces, la empresa ha certificado cada año su huella de carbono y ha trabajado incansablemente para reducir sus emisiones GEI y promover la sostenibilidad en todas sus operaciones. Un compromiso que no es baladí dado que, cada día, el Grupo no sólo moviliza a miles de trabajadores por los cinco continentes, sino que interactúa en el diseño y construcción de grandes infraestructuras de todo tipo.

En 2018, Elecnor dio un paso más al implementar su Estrategia de Cambio Climático. Esta estrategia no sólo se centraba en la reducción de emisiones, sino que también incluía objetivos y medidas específicas para abordar el cambio climático en todas las áreas de su negocio.

Parque eólico Faro Farelo en Lugo (España).

En 2021, Elecnor actualizó su estrategia, estableciendo objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos basados en la ciencia que fueron validados por la Science Based Targets initiative (SBTi). Esto demuestra su compromiso con la acción climática y su contribución a mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius, en línea con los objetivos del Acuerdo de París.

En el mismo año, Elecnor se alineó con la Taxonomía Europea, siguiendo los estándares regulatorios clave en la Unión Europea para clasificar las actividades económicas sostenibles. Esta adhesión refleja su compromiso con la sostenibilidad y su contribución a la creación de un mercado más respetuoso con el medio ambiente.

En 2022, Elecnor llevó a cabo un análisis de riesgos en conformidad con las directrices del Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Este análisis permitió a la empresa identificar y evaluar de manera integral los riesgos relacionados con el cambio climático y su impacto en las operaciones y finanzas de la compañía, destacando su compromiso en la gestión de riesgos medioambientales y climáticos. En este sentido, el Grupo tiene en marcha varios programas de compensación de emisiones a través de la reforestación. Entre ellos, señalar el iniciado por Elecnor do Brasil consistente en la siembra de plántulas de mata atlántica en el marco del Programa Libre de Carbono de la Iniciativa Verde. La siembra se inició en diciembre de 2020 y supondrá la compensación del 30% de la huella de carbono de 2022.

Parques eólicos Palmares (Brasil).

El Grupo Elecnor participa desde hace 5 años en la iniciativa del CDP (Carbon Disclosure Project) presentando su reporte voluntario en materia de cambio climático, lo que refuerza su compromiso con la sostenibilidad. En 2022, ha mantenido la puntuación A- alcanzada en 2021, calificación que le vuelve a posicionar en los niveles más altos en términos de sostenibilidad, adaptación y mitigación ante el cambio climático. Según el informe del CDP, la puntuación del Grupo se sitúa por encima tanto de la media de las empresas europeas como del sector de la construcción, e implica que la compañía está ya implementando las best practices en la materia. La renovación de esta calificación avala el liderazgo de la compañía en términos de sostenibilidad, adaptación y mitigación ante el cambio climático.

Elecnor, con su sólido historial de compromiso con la sostenibilidad y la acción climática, se posiciona como una compañía líder en el camino hacia un futuro más sostenible y bajo en emisiones de carbono, en línea con las regulaciones europeas y los estándares internacionales. Nuestra senda sostenible puede ser un ejemplo para el mundo empresarial y la sociedad en general.

La batería de medidas alienadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Grupo se completa con la actuación en otras áreas de actividad, como la salud laboral o la ética y el compliance.

Con todas estas iniciativas, Grupo Elecnor continúa trabajando para contribuir al crecimiento económico de las comunidades locales en las que opera, de forma sostenible, respetuosa y alineada con los más altos estándares en la materia establecidos a nivel internacional.

