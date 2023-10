Por qué es importante rehabilitar los parques residenciales

Uno de los principales problemas latentes en España es la longevidad de los parques residenciales en España . El 65% de las viviendas son anteriores a 1980 y no cuentan con una normativa sobre condiciones térmicas y son los principales responsables del 35% de las emisiones de CO2. Además, el 81% de los edificios son energéticamente insuficientes con una calificación energética E, F o G. Por todo ello, es necesario apostar por una rehabilitación de los parques residenciales y adaptar los edificios más antiguos con reformas mucho más sostenibles.

Además, el 40% de los edificios con cuatro plantas carecen de ascensor y resultan muy poco accesibles. Es importante llevar a cabo la rehabilitación de los edificios no solo para reducir la huella de carbono sino también para mejorar la calidad de vida de las personas.

Para garantizar el transcurso sostenible, Deutsche Bank, que lleva más de 25 años financiando proyectos a comunidades de propietarios, cuenta con Avanza Credit, un área de negocio enfocado e la financiación de proyectos de rehabilitación energética de edificios residenciales.

"Avanza Credit supone un pack de soluciones para modernizar edificios y adaptarlos no sólo a las necesidades de sus moradores, sino que también contribuye al bien común. Además, permite también ir por delante de las necesidades normativas que poco a poco se van a ir aplicando en las ciudades europeas. Una financiación destinada al ahorro tanto energético como económico", señalan desde la entidad.

Avanza Credit, es el área de financiación a comunidades de propietarios con foco en la rehabilitación y accesibilidad de los edificios residenciales, con el objetivo de reducir el consumo energético, las emisiones de gases contaminantes y su accesibilidad. Según Jorge Sáenz de Miera, responsable de Avanza Credit, "tenemos una respuesta de viabilidad en 48 horas, te permite disponer del 100% del capital del proyecto y te ofrece una facilidad de pago única, hasta 10 años sin tener que cambiar de banco ampliables hasta los 15 años si cuenta con las ayudas Next Generation".

Para ello, el Gobierno ya ha puesto en marcha en Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que ha aprobado un paquete de ayudas para la rehabilitación de las comunidades de propietarios con un valor de 3.420 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de los edificios.

Incentivos fiscales

Estas ayudas no tributan en IRPF y, además, los contribuyentes de viviendas residenciales pueden deducirse, hasta diciembre de 2024, el 60% de las cantidades satisfechas durante el periodo de obras para la rehabilitación. Se requiere un certificado de eficiencia energética anterior y posterior a la obra que acredite la reducción del consumo energético de, al menos, el 30% como mínimo o la mejora de calificación energética para obtener una clase A o B.

Asimismo, la base máxima anual de esta deducción será de 5.000 euros anuales y las cantidades satisfechas no deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes, sin que la base acumulada de la deducción no exceda los 15.000 euros.

Así, Deutsche Bank gracias a Avanza Credit afirma que "los proyectos que mejor salen son aquellos en los que los hogares o comunidades de propietarios tienen claros los objetivos que se proponen conseguir, lo que quieren y pueden invertir en las reformas. También es fundamental que identifiquen correctamente la manera en la que van a financiarlo todo y que escojan debidamente a las empresas que van a acompañarlos tanto en esa financiación como a pie de obra".

Avanza Credit se presenta como una oportunidad de dar el paso a comunidades de propietarios mucho más sostenibles. Deutsche Bank y el área de negocio de Avanza Credit, mantienen una relación colaborativa con los principales agentes sociales y económicos que intervienen en la rehabilitación como Colegios Profesionales (Administradores de Fincas, Arquitectos, Arquitectos Técnicos /Aparejadores) y Asociaciones Empresariales.

"No basta con conceder el préstamo a la cuenta de la comunidad de propietarios. Es necesario estar a su lado en el antes, durante y después de la rehabilitación", puntualiza el banco. Según Jorge Sáenz de Miera, "ahora es el momento. Probablemente no volvamos a tener esta oportunidad de renovar nuestro parque residencial a gran escala y en condiciones tan extraordinarias, pero hace falta mayor agilidad y un plan de comunicación, que haga llegar esta oportunidad al ciudadano. Hoy no es consciente de ello", sentencia.

