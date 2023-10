Javier Camo (Gobierno de Aragón): "Hemos escuchado al comercio aragonés y le daremos más visibilidad"

Ha anunciado la revisión del plan de equipamiento comercial. ¿Por qué es necesaria?

El Plan de Equipamiento Comercial, que regula todo lo relacionado con este sector en Aragón, ha tenido dos revisiones. La primera fue en 2005 y la segunda nueve años más tarde, en 2014. Otros nueve años después es el momento de intentar plasmar el margen de mejora del comercio y los nuevos hábitos de consumo que, sin duda, por todas las variables socioeconómicas que han rodeado a este sector en los últimos años, debe seguir adaptándose y reinventándose para progresar y prosperar. Queremos darle mayor visibilidad a la actividad del comercio y del asociacionismo. Un ejemplo: en la revisión todavía en vigor, el comercio electrónico solo está reflejado una vez y de forma tangencial y ahora es parte importante del negocio para muchos comercios. Hay que adaptarse a la realidad del sector y el nuevo plan tendrá ese objetivo.

Volveremos está sobre la mesa. Se quiere implementar en todo el territorio. ¿Qué tiene de especial este programa?

Como dice queremos implantarlo progresivamente en todo el territorio aragonés, con garantía de éxito. Se ha convertido en una herramienta de referencia en todo el país y está muy bien valorado entre la ciudadanía. Ha ayudado a consumidores y comercios. Vamos a trabajar intensamente con este objetivo, sin dejar de lado las herramientas que ya existen en el resto del territorio y que también han dado muy buenos resultados.

En su primer mes como director general ha visitado toda la comunidad para hablar con el comercio del territorio. ¿Con que se ha encontrado?

He notado que es un sector muy cercano y con muchas ganas de trabajar. He recibido múltiples muestras de agradecimiento por el simple hecho de escucharles, pero tenía claro que eso tenía que ser así. Me he encontrado a profesionales con propuestas muy interesantes, que van a tener todo nuestro apoyo. Es fundamental apostar por la formación, el relevo generacional y las nuevas tendencias de consumo y esto es lo que, entre otras cosas, nos han transmitido y en lo que estamos de acuerdo.

También es responsable de ferias, un sector que conoce más que bien de su anterior trayectoria. ¿Por qué son tan importantes para la comunidad?

Porque son fijadores de patrimonio y potenciadores del comercio de proximidad, son elementos donde hay una elevada transferencia de conocimiento y experiencias. Esto a su vez genera un alto volumen de turismo de negocio y es fantástico para cualquier empresa. Las cifras lo dicen todo, en este último cuatrimestre en total son 70 ferias por todas las zonas de Aragón de las 117 del total del año.

La celebración de ferias es fuente de riqueza. El impacto directo e indirecto supera los 600 millones de euros al año. Esto supone el 1,9% del PIB regional. Además, son dinamizadoras del empleo y del turismo. El número de visitantes asciende a un millón de personas al año.

¿Se va a seguir apoyando el calendario ferial con la misma intensidad?

Con las cifras que hemos comentado, sin lugar a dudas vamos a seguir apoyando las ferias en todo el territorio y lo haremos con todos los medios que estén a nuestro alcance. Ahora estamos elaborando los presupuestos y las ferias tienen un hueco inalterable en las cuentas de mi dirección general. No puede ser de otra manera.

La tercera pata de su dirección es la artesanía. ¿Se va a mantener el apoyo de igual manera?

Tenemos que hacer que Aragón sea referencia, apoyando y reconociendo al sector artesano profesional, implantando la marca Artesanía de Aragón para que trascienda a nivel nacional e incluso fuera de nuestras fronteras.

Mantendremos el apoyo económico que brindamos a la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón y sus diferentes actividades divulgativas (talleres, formación, exposiciones y ferias) que están funcionando realmente bien y poniendo en valor lo importante que es mantener estos históricos oficios en nuestro territorio.

Un sector muy presente en las Fiestas del Pilar en las que nos encontramos. La muestra de artesanía aragonesa está siendo, un año más, uno de los eventos de más afluencia...

Es todo un éxito. El Gobierno de Aragón colabora activamente con la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón en sus actividades, y una de ellas es la realización de las ferias y para nosotros es todo un orgullo. Que la plaza de los Sitios sea un centro de artesanía al aire libre por donde pasan miles de personas representa varias cosas: orgullo, tradición y futuro.

Invito a todo el mundo a ver este espectáculo de un sector que crea empleo y mantiene vivo nuestro territorio. Habrá otro evento antes de fin de año, la Feria de Artesanía de Navidad.

Producido por EcoBrands