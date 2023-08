El gasto medio para la vuelta al cole se sitúa en 265 euros por hijo, según el Observatorio Cetelem

El gasto medio previsto por los españoles se sitúa en 265 euros por hijo, con un leve descenso del 5% respecto al año anterior, cuando fue de 278 euros. Segmentando por franjas de importe, destaca el incremento de 3 puntos porcentuales entre los que tienen pensado gastar menos de 100 euros. Además, observamos un descenso de 2 puntos en el porcentaje de españoles que tiene pensado realizar un gasto de más de 500 euros (12% vs 14% en 2022). También descienden ligeramente 1 punto, el porcentaje de aquellos que tienen pensado gastar entre 100 y 500 euros esta 'vuelta al cole' de 2023.

Libros y material escolar, protagonistas del gasto en la 'vuelta al cole'

Aunque desciende el porcentaje de intención de compra en todos los productos analizados, los libros y el material escolar se encuentran a la cabeza del gasto de los españoles en su presupuesto para esta 'vuelta al cole'.

El top 3 de productos con mayor intención de compra de cara a "la vuelta al cole" es como en años anteriores, el material escolar, los libros y la ropa, con porcentajes de compra del 42% (-7p.p. vs 2022), 39% (-4p.p. vs 2022) y 35% (-4p.p. vs 2022).

El aumento de precios, freno al presupuesto escolar

A la pregunta de si la situación general del aumento de costes ha afectado en su gasto relacionado con la 'vuelta al cole', 6 de cada 10 españoles declaran reducir su presupuesto por este motivo. Aunque la inflación presenta datos más bajos en los últimos meses, todavía sigue impactando en el consumo de los españoles de cara a las compras de "la vuelta al cole" donde un 56% de ellos declara que le afectará. Se observa, sin embargo, un cambio de tendencia al respecto, con un descenso de 12 p.p. respecto al 2022.

Entre las soluciones que los españoles encuestados tendrán en cuenta para tratar de paliar este aumento de costes, un 50% asegura que reutilizará material del año anterior, un 42% se acogerá a planes como el plan accede, en el que ofrecen sus libros del curso anterior en buen estado a cambio de los del curso presente de forma gratuita; y un 28% recurrirá a compras de segunda mano.

Producido por EcoBrands