Grupo Lobe crece al mismo ritmo que sus edificios de eficiencia energética

Grupo Lobe, empresa líder en el sector inmobiliario de España, no deja de crecer y mantienen su hoja de ruta marcada en los ejercicios anteriores. Según el ranking de M2 de Promotoras por facturación 2022 de reciente publicación elaborado por la revista m2, especialista en información del mercado inmobiliario español, Grupo Lobe se sitúa en el puesto 18 de España y 1º de Aragón con una facturación de 112 millones de euros, a pesar de que la inflación y la subida de la energía.

Pese a tener otras barreras como el encarecimiento de las materias primas, lo cierto es que Grupo Lobe ha sabido sobreponerse a ellas y hay datos económicos que así lo demuestran. En lo que respecta a su línea de crecimiento, la empresa ha obtenido un total de 570 millones en gestión de proyectos en cartera, una inversión en suelo de 90 millones y un Ebitda (resultado bruto de explotación) de 14,5 millones de euros.

Pero todos estos resultados no surgen de la nada, lo cierto es que los resultados vienen de la buena calidad de sus viviendas. Y es que desde el año 2018, todas las promociones de viviendas de Grupo Lobe están certificadas bajo el estándar Passivhaus, el sello más exigente de eficiencia energética a nivel mundial. De hecho, Lobe se ha consolidado como el mayor operador Passivhaus en España, con una superficie certificada del 59% frente al 41% que representa su competencia.

Grupo Lobe: Vivir en un mundo mejor

Youtube Video

En la actualidad, Lobe también es líder en la construcción de viviendas certificadas Passivhaus en España. La cartera de viviendas en proceso de certificación es de 2.695 de las cuales 1.821 ya han sido certificadas. En total, han sido gestionadas 4.516 con los parámetros más exigentes de eficiencia energética y sostenibilidad lo que se traduce en que Grupo Lobe se encuentra a la vanguardia de la eficiencia energética en la construcción de viviendas desde hace cinco años.

Edificio Rosae, Zaragoza

El 53% son viviendas de protección oficial (VPO). Entre las promociones entregadas este año, una de las más relevantes es el Edificio Flumen Plus. Se trata de 160 viviendas de VPO Passivhaus Plus en el Paso de la Ribera en Zaragoza, el primer edificio de vivienda protegida con el certificado Passivhaus Plus de España.

El trabajo realizado por Grupo Lobe pasa por una metodología de eficiencia propia basada en cinco ejes clave: diseño de proyectos, eficiencia energética y sostenibilidad, digitalización, industrialización y procesos productivos. Gracias a estas claves, consiguen que las viviendas posean un confort térmico garantizado, un consumo de energía reducido, ambientes saludables, confortables y la obtención del certificado Passivhaus.

Edificio Lemmon, El Cañaveral, Madrid

Grupo Lobe piensa en lo mejor para ti y para los tuyos. Por eso, ofrece servicios integrales de arquitectura, ingeniería, construcción, gestión y promoción inmobiliaria, que incluyen tanto la modalidad de Build to Sell como Build to Rent.

La digitalización y la industrialización son otras partes fundamentales del modelo de gestión. Para el desarrollo de este proceso, la empresa cuenta con una herramienta tecnológica propia llamada Hube que permite una gran precisión en el diseño y la ejecución de las viviendas, reduciendo los errores, costes y tiempos de construcción.