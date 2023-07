Los gestores administrativos y los criterios ESG

Empezaré explicando, para quien no esté familiarizado con ellos, que significan los criterios ESG. Responden a las siglas en inglés de Environmental, Social y Governance. Se trata de conocer la relación de la organización o la inversión con el respeto al medio ambiente, con el respeto al entorno social, en la comunidad, y el gobierno corporativo de la organización, esto es, la composición y la diversidad de los órganos de gobierno, la trasparencia en la información pública y los códigos de conducta.

Nuestra relación con el medioambiente va creciendo poco a poco. Considérese que somos el colectivo que más trámites telemáticos hacemos ante nuestras administraciones. Tratamos de reducir a cero la generación de papel y ello a pesar de que muchos de los trámites que resolvemos nos llegan con una curiosa cantidad de documentación.

Si quiere una mayor explicación, le voy a poner un ejemplo. La matriculación de un coche. Nos llegan los "papeles" que identifican el vehículo, el contrato de compraventa, la autorización del vendedor para poder actuar en su nombre… pues bien, no replicamos ni un solo papel. Lo que hacemos es tramitar todo a través de un canal especial que hemos desarrollado para comunicarnos con la DGT, introducimos los datos necesarios y obtenemos la matrícula. Todos los papeles los guardamos por requerimiento de la DGT, pero no generamos ninguno más. En todos los procesos que estamos desarrollando actualmente nos hemos marcado como objetivo una política "sin papeles".

Nuestro objetivo es conseguir que el papel deje de viajar, tanto ante la administración como ante nuestros clientes. En este sentido, el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid ha completado recientemente todos los trámites administrativos y de calidad y está a la espera de obtener el certificado de compensación de la huella de carbono. La huella de neutralidad en carbono es aquella en la que la suma de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) producidas se compensan con sumideros naturales de carbono o con créditos de carbono. Este es solo el principio.

Por otra parte, el propio Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España acaba de incorporarse al patronato de la Fundación ONCE, donde he tenido el inmenso honor de incorporarme la pasada semana. De esta forma, la Fundación ha reconocido nuestro apoyo para la puesta en marcha de más de 1.000 organizaciones relacionadas con las personas con discapacidad. Desde hace años, creamos la figura del Gestor de proximidad para atender a personas con discapacidad.

Pero nuestra relación con el entorno no acaba ahí. Desde iniciativas de apoyo a personas vulnerables para la realización de la declaración del IRPF, la ayuda con refugiados de Ucrania y otras iniciativas más locales, nos sitúan en la posición de poder afirmar que los Gestores Administrativos devolvemos a la sociedad algo de la que esta nos otorga. Desde hace años, estamos trabajando con Cuba, de cara a ayudar a nuestros ciudadanos a llevar a cabo sus trámites de una forma más ágil y menos costosa. Téngase en cuenta que los Gestores Administrativos no tenemos representación en Cuba, por lo que no debe quedar duda alguna que esto lo hacemos solo por responsabilidad social.

Por último, ¿qué podemos decir del gobierno corporativo del Consejo General? ¿Qué hay de sus políticas de trasparencia en la información pública y de su código de conducta? Quiero empezar por el final. Para ejercer como Gestor Administrativo, tras pasar una serie de pruebas de conocimiento, la persona debe colegiarse en alguno de los 22 Colegios que existen en toda España. Y una vez colegiado, se somete a un código deontológico y a un departamento deontológico que existe en cada Colegio.

Uno de los principios fundamentales de nuestra profesión radica en un trato trasparente y adecuado al cliente, por lo que cualquier desviación, conocida por el Colegio, es sometida a un proceso de análisis por si fuera preciso depurar algún tipo de responsabilidad. Y, además, se obliga al colegiado a suscribir un seguro de responsabilidad civil que permite resarcir de un posible daño al cliente.

Como entidad de derecho público, debemos seguir la senda de información que marca la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia; información sobre los miembros del pleno, información sobre los convenios, nuestros órganos de gobierno, las funciones de los miembros del pleno… no dejamos nada fuera. Y, adicionalmente, no podemos fijar precios para nuestros servicios, pue contravendría las normas de competencia a las que estamos sometidos.

Es posible que los Colegios Profesionales y los Consejos Generales seamos esos grandes desconocidos para el público en general. A menudo lo es también nuestra profesión. No es lo mismo en el caso de los abogados o de los médicos que en el caso de los Gestores Administrativos. Eso no supone que no llevemos a cabo una serie de tareas importantes para la población, con criterios de responsabilidad que unas veces se nos reconocen y otras no.

La pasada semana, como ya he señalado anteriormente, el Grupo Social ONCE, a través de su Fundación, nos colmó de orgullo profesional al darnos un espacio en su patronato. Como señalé en mi discurso de entrada, la incorporación de un profesional al patronato de la ONCE es similar a llegar a jugar de manera profesional en el equipo (de fútbol, de baloncesto, de voleibol, de balonmano...) de tus sueños.

El pasado viernes 23 de junio debuté con la camiseta de la ONCE, lo que supone haber alcanzado el peldaño más alto para alguien que como yo desea contribuir con su entorno para mejorarlo. Los Gestores Administrativos así entendemos nuestra función: obviamente queremos vivir de nuestro trabajo, pero también nos sentimos orgullosos de colaborar con nuestro vecino. Lo hemos demostrado durante la pandemia y lo demostramos cada día. No en vano, San Cayetano de Thiene es nuestro patrón.

Los gA y los criterios ESG llevamos unidos cientos de años. Y seguiremos colaborando con nuestro entorno. Somos responsables, se puede ser responsable de diferentes formas, y así lo mostraremos a nuestra sociedad en cada momento. Y dudo mucho que cambie de opinión, pase lo que pase...