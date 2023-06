Sammy Free: "Las empresas se están viendo atraídas por el seguro de caución"

Presente en los 30 países que forman parte del Espacio Económico Europeo, el bróker Sammy Free está especializado en el seguro de caución. Un producto que se ha erigido como una alternativa real al aval bancario porque no computa como mayor riesgo bancario, por lo que la capacidad crediticia se ve intacta; no pignora recursos, no bloquea saldos bancarios y la tesorería no se ve afectada; y es muy rápida su emisión, factor decisivo cuando se habla de participar en concursos públicos.

Sobre la situación de este mercado en España y otros países elEconomista.es habla con Fernando Favata, CEO de Sammy Free, y Pablo Garrigues, gerente adjunto de la compañía que, recientemente, ha sido elegida bróker estratégico por la red mundial Brokerslink.

¿Qué es un seguro de caución?

F.F.: No se trata de un seguro convencional. Se utiliza para respaldar el cumplimiento de las obligaciones de un contrato.

Así, garantiza lo pactado en un acuerdo, de forma que, si no se cumple, la compañía aseguradora se compromete a pagar una indemnización. Por ello, este seguro es una alternativa al aval bancario.

¿Qué aplicaciones tiene?

F. F.: Se puede aplicar en múltiples casos: por ejemplo, las empresas que trabajan con el sector público lo pueden usar cuando están licitando, en caso de adjudicaciones, como anticipo (ya que si necesitan el dinero está previsto en el pliego) y, también, se puede utilizar como un seguro de mantenimiento una vez se ha finalizado el trabajo. Además, se emplea en garantías judiciales, de arrendamiento, para licencias de actividad o para puntos de conexiones de red eléctrica.

¿Cuál es el recorrido de este tipo de seguro en un país como España?

P. G.: Tiene mucho recorrido aún. Es cierto que cada día hay más compañías de seguros que quieren trabajar en España, lo que demuestra que va evolucionando, pero todavía estamos lejos.

Hay que tener en cuenta que el mercado de caución en Italia es de 600 millones de euros en primas y en España se sitúa entre 140 y 150 millones.

¿A qué se debe esa brecha?

F.F.: A la cultura financiera. En aquellos países donde el PIB es más elevado hay más posibilidades para la penetración de este seguro. En España acceder al crédito era mucho más fácil, por lo que la sociedad desconoce este tipo de producto.

"En Italia este mercado es de 600 millones y en España se sitúa entre 140 y 150 millones"

¿Cuál es la presencia de este seguro en otros países?

P. G.: En mercados como el anglosajón, donde se conocen como surety bonds, está mucho más desarrollado. En Italia también llevan muchísimos años de ventaja con respecto a España en lo que a seguro de caución como alternativa al aval bancario se refiere. Sammy Free es un bróker que tiene autorización en 30 países del Espacio Económico Europeo para dar servicio tanto a clientes españoles como portugueses en cualquiera de estos países. Nuestro carácter internacional es el que nos ha hecho entrar en la red mundial de Brokerslink como bróker estratégico.

¿Qué supone haber entrado en la red mundial Brokerslink?

P. G.: Brokerslink está presente en más de 130 países y es un honor para Sammy Free haber sido elegido bróker estratégico para el mercado de caución en todo el Espacio Económico Europeo.

"Tenemos autorización en 30 países del Espacio Económico Europeo"

En un contexto de subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, ¿qué atractivo tiene el seguro de caución frente al aval bancario?

F. F.: Las empresas se están viendo obligadas a mirar con más atención a este tipo de seguros. En primer lugar, no computa en la CIRBE. En segundo lugar, mejora la liquidez de las empresas, ya que no pignora recursos.

El hecho de que no te vincula a tener que contratar otro tipo de servicios, te permite presentarte a más concursos públicos porque aumenta tu capacidad de licitar.

Además, la cantidad garantizada no se refleja en el pasivo del balance suponiendo un gasto deducible en la cuenta de explotación. En definitiva, las empresas con los bancos se financian y con los seguros de caución ofrecen garantías.

"En aquellos países donde el PIB es más elevado hay más penetración de este seguro"

¿Cuál debería ser el papel de los directores financieros?

F. F.: Siendo el mercado español todavía muy inmaduro, es importante que los directores financieros amplíen sus conocimientos sobre el seguro de caución, ya que se va a mejorar de manera importante el potencial de cada empresa.

En lo referente al endeudamiento, un elemento vital para cualquier negocio, este tipo de producto va a disminuir mucho los costes y a mejorar la liquidez. Por todo ello, es muy importante que los directores financieros comiencen a tomar conciencia de los seguros de caución.

