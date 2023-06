El factor humano: clave para el desarrollo de las empresas del futuro

Con el avance de la tecnología y la llegada de nuevos modelos de Inteligencia Artificial cada vez más puestos de trabajo se van a ver afectados. Esto no quiere decir que necesariamente sean cambios malos, sino más bien una adaptación a los nuevos tiempos por parte de los oficios tradicionales. Trabajos relacionados con tareas administrativas, atención al cliente o cajeros de supermercados pueden ver peligrada su presencia.

En contraposición, la proliferación de robots, la automatización y la mencionada IA van a traer consigo nuevas profesiones y un cambio en el mundo del empleo. Sectores como la automoción o la industria llevan años en un proceso de transformación en la forma de trabajar, en pro de un mayor uso de máquinas. La transformación digital constituye así un cambio de paradigma que obliga a las empresas a adaptar su propuesta de valor y modelo de negocio. En este sentido, según algunos estudios, se prevé que en España uno de cada tres empleos estará totalmente automatizado para el año 2030.

Estas nuevas tendencias no solo afectan a los trabajadores, también influyen directamente en la forma en la que las empresas buscan empleados y el perfil profesional que requieren. Muchos puestos de trabajo, sobre todo de baja cualificación, se destruirán, pero al mismo tiempo se generarán nuevas posiciones relacionadas con el mantenimiento y programación de los nuevos sistemas basados en tecnologías cognitivas e Inteligencia Artificial. Las soft skills también jugarán un papel creciente a la hora de valorar la idoneidad de los profesionales. Aquellos profesionales capaz de trabajar por proyectos, con buenas dotes de comunicación, con pensamiento crítico y con liderazgo serán los más demandados por las compañías.

Los nuevos empleos tecnológicos cuentan en su mayoría con buenas remuneraciones, grandes salidas laborales y una tasa de temporalidad muy baja. Un ejemplo es el sector de IT y de las telecomunicaciones, que actualmente es uno de los sectores donde se percibe un mayor salario y supera en empleabilidad a la ingeniería. No obstante, pese a todo lo anterior, las empresas evidencian un GAP creciente entre el talento tecnológico deseado y el talento que el mercado laboral entrega. Según un informe de Randstad Technologies, los roles Data, IA, Cloud, Robotics y Process Engineers son los más escasos y complejos de encontrar.

Existen multitud de causas que explican el déficit de talento. El primero de ellos radica en el sistema educativo actual. Nuestro sistema está poco alineado con las nuevas necesidades tecnológicas, pero, además, el número de egresados en disciplinas científicas es decreciente en términos absolutos y relativos. Nuestro talento no tiene interés en las tecnologías para cubrir la demanda y además cuenta con una formación inadecuada. Por otro lado, en el caso de España, las grandes multinacionales extranjeras ven en nuestro mercado un lugar donde atraer el talento con mejores ofertas económicas y condiciones laborales más favorables. De hecho, España es el país de la UE con menos profesionales tecnológicos en desempleo. Hay una feroz competición por atraer y retener el talento, esto hace que muchas empresas no destinen tiempo y recursos a identificar y seleccionar, se ha vuelto un trabajo cada vez mas complejo y especializado, por lo que en muchas ocasiones se hace necesario contar con personal experto de forma externa para apoyar esta función clave o una empresa de outsourcing que cuente con el talento para ayudar en la ejecución de los proyectos tecnológicos planificados. Las empresas necesitan afrontar los nuevos retos con éxito, porque en el sector tecnológico el talento de las personas es lo que va a marcar la diferencia.

Por ello, Randstad Technologies se presenta como el partner necesario para cumplir todos los objetivos. La compañía se especializa en el desarrollo de software bajo metodología scrum (buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo y obtener el mejor resultado en un proyecto) gracias a los más de 450 profesionales especializados que forman el equipo. También son especialistas en la contratación de profesionales en el ámbito de la tecnología, siempre considerando tres dimensiones: ajuste al puesto de trabajo, al estilo de liderazgo y a la cultura de la organización.

Randstad Technologies sigue una hoja de ruta basada en los datos (Data), ya que los considera la herramienta fundamental para que las empresas conozcan mejor su entorno, a sus clientes y a sí mismas. Esta información permite a la compañía proporcionar a las empresas la mejor estrategia, gestionar el cambio cultural de los equipos y, en definitiva, permitir que tomen las mejores decisiones. Este exitoso modelo de trabajo les otorga una visión general de los puntos de mejora, así como les deja definir los modelos de arquitectura de datos y crear algoritmos para su tratamiento. Todo esto sin dejar de lado el factor humano, siendo la base y el principal aporte de valor de Randstad Technologies. Su filosofía se mantiene inalterable por mucho que cambie el mundo: personas trabajando para personas.

La tecnología es el epicentro de los nuevos cambios que van a sacudir los modelos de trabajo conocidos hasta ahora y las tareas del día a día. Gracias a la innovación, se automatizarán cada vez más procesos y esto obligará a las empresas a sumarse a la ola de la transformación. Randstad Technologies fue de las primeras empresas en darse cuenta de esto y ya llevó a cabo su propia adaptación digital hace años. Ahora, cuentan con los mejores profesionales para ayudar a las pequeñas y grandes empresas en este mismo proceso, lo que conocen en Randstad como Automation 4.0. En este tiempo, han participado en el diseño industrial de proyectos a gran escala y su mantenimiento técnico, pero también en procesos de automatización a menor escala.

Está claro que esta nueva época supone un período lleno de oportunidades para las empresas. Cada día aparecen nuevos canales que favorecen la comunicación entre las organizaciones y los consumidores/usuarios, pero no siempre se aprovechan de la manera más favorable. No consiste en invertir grandes cantidades de dinero en todas las plataformas disponibles (redes sociales, portal web, aplicaciones para móvil...), sino de hacerlo de una manera lógica y adaptada. Todavía hay muchos clientes que no reciben una buena experiencia de usuario, ya sea por no encontrar de forma fácil la información o servicio que necesita o porque el mensaje que recibe no es el mismo en cada canal. Solventar este problema debe ser una prioridad, porque es a través de los consumidores la forma más directa de conocer los problemas existentes, prevenirlos y atenderlos de la manera más rápida posible en caso de que no se puedan evitar. Para ello, es posible aplicar una buena estrategia de omnicalidad. Randstad pone a disposición de las empresas un grupo de consultores expertos en negocios para definir las necesidades y llevar a cabo, junto a los equipos de diseño, desarrollo, QA y sistemas; un proceso de desarrollo, mantenimiento y explotación de cualquier activo digital.

Los mismos recursos están al alcance de cualquier empresa, así que todas podrían ser iguales, si no fuera por el elemento que aporta la verdadera diferenciación: el factor humano. Y en eso, Randstad es el número uno. La organización cuenta con un equipo de expertos IT que trabajan siempre en colaboración con los responsables de área en las empresas. La externalización de todos los servicios que forman parte de la esencia de la compañía pueden dar una sensación de pérdida de control en funciones estrategias, pero la forma de trabajar de Randstad se basa en la confianza y la cercanía.

Para Jorge González, director de Randstad Technologies, "la guerra por atraer y retener el mejor talento es clave en la cadena de valor de nuestros clientes. Nuestro objetivo desde Randstad Technologies es brindar a nuestros trabajadores experiencias adaptadas a la nueva realidad donde la gestión humana, la tecnología y la sostenibilidad son pilares de nuestros servicios". El futuro es inevitablemente tecnológico y está más cerca de lo que pueda pensarse. Pero esto no quiere decir que el factor humano vaya a desaparecer. Todo lo contrario. Cada día habrá más profesionales especializados y que sabrán combinar hard skills y soft skills para adaptarse a los cambios. La mezcla ideal para lograr los mejores resultados.

