Mario García Cueto (Aserta España): "Otorgamos capacidades por encima de 400 millones por grupo empresarial"

Sin lugar a dudas, las condiciones para acceder a financiación se han endurecido en los últimos años. Un escenario especialmente complejo para el sector empresarial. Por ello, vehículos como el seguro de caución han ido ganando más atractivo. Se trata de un contrato mediante el que una compañía de seguros garantiza el fiel cumplimiento de un contrato o en caso contrario, de responder económicamente ante un tercero, y tiene la misma validez que un aval bancario frente a los acreedores. Mario García Cueto, CEO de Aserta España, arroja más luz sobre el sector.

El aval bancario sigue teniendo en España más preponderancia que el seguro de caución como mecanismo de garantía. ¿Qué aspectos cree que pueden beneficiar que la caución gane en penetración frente al aval bancario?

No lo creo así, cada uno tiene su sitio y ambos no solo coexisten sino que son complementarios.

El banco puede aportar el circulante y la financiación necesaria de un proyecto y la compañía puede garantizar su cumplimiento. La desbancarización ha provocado una concentración de riesgos en pocos bancos disminuyendo la capacidad ofertada a los clientes para sus líneas de avales. Las compañías de seguros han aumentado su presencia en más países contando con fronting y reaseguro de primera línea ofertando grandes capacidades para respaldar las obligaciones de los clientes en contratos públicos y privados lo que supone que en todos los grandes proyectos tengan posiciones.

Cuál es el perfil de clientes que más emplea el seguro de caución y por qué? ¿Qué ventaja ofrece Aserta respecto a otros 'players' del mercado?

La caución atiende principalmente necesidades de clientes que contratan con la Administración o que por normativa deben garantizar obligaciones en el desarrollo de su actividad. Es por esto por lo que constructoras, ingenierías, empresas de telecomunicaciones, energéticas, importadoras y aerolíneas, son el foco principal en los que se centra cualquier compañía, aunque en general cualquier empresa puede acudir a la caución con motivo de un litigio o disconformidad con la Administración tributaria u otra.

Con fuerza hay cada vez más penetración el ámbito de la contratación privada, respondiendo de las obligaciones de hacer o de pagar.

La ventaja de Aserta es sin duda alguna su agilidad, su servicio y la capacidad que concede, gracias a su reaseguro, estable, desde hace más de 25 años, con un panel de primera línea y calificaciones A y AA. Son más de 100 años de experiencia, con cuotas de mercado en Latinoamérica y España que la sitúan como líder desde hace varios años. Otorgamos capacidades por encima de 400 millones por grupo empresarial.

Aserta cuenta con excelentes calificaciones de riesgo internacional y una red de reaseguro muy reconocido. ¿Cree que estas son ventajas importantes para empresas españolas que operan en diferentes mercados internacionales?

Es muy importante, compañías que no tengan grado de inversión tienen grandes limitaciones en el mercado. Las altas calificaciones obedecen a una garantía de solvencia y esta no se manifiesta si no hay una política de suscripción adecuada, un buen reaseguro y un sólido gobierno corporativo que establezca políticas claras de control y desempeño, con análisis de riesgos y actuariales con suficiente rigor que por supuesto será mejor en función de un histórico demostrado.

La tecnología, y concretamente el 'maching learning', 'Big Data' y la reciente aparición del Chat GPT, prometen transformar el sector del seguro, tal y como lo conocemos en la actualidad; permítame su opinión sobre esto y una segunda: ¿qué están haciendo desde Aserta para no perder esta oportunidad?

Sin duda alguna. Aserta es una compañía de seguros, pero más importante es, incluso, su carácter tecnológico, su compromiso con el desarrollo digital y la transformación, llevándola a ser puntera en desarrollos de producto y creación de modelos predictivos con soluciones que permiten, en tiempo real, escorizar y prever el comportamiento de carteras de clientes.

Es por ello por lo que en 2022 se adquirió Hocelot, empresa especializada en la obtención de variables para sus clientes, combinando analítica de nueva generación (IA, machine learning y deep learning) en tiempo real para dar soluciones tangibles a problemas de negocio.

Y con ello hemos lanzado nuestros primeros productos digitales, nowo by Aserta y Aserta Score.

Por un lado, nowo by Aserta, la primera garantía del alquiler que contrata el inquilino y que garantiza al propietario el cobro de las rentas mensuales, los gastos de comunidad y los suministros. Nowo se presenta como una solución que aporta total seguridad a los propietarios, que ha tenido una gran acogida en tiempos convulsos como los que estamos viviendo en lo que al mercado del alquiler se refiere.

Y, por otro lado, Aserta Score, una solución lanzada por Aserta que en su suscripción cuenta con el scoring de Hocelot (empresa líder en el segmento de soluciones tecnológicas destinadas a mejorar el rendimiento empresarial) que tiene como objetivo reducir los riesgos financieros de empresas mediante la aplicación de inteligencia artificial y maching learning. Esta herramienta analiza en tiempo real el riesgo de morosidad de los clientes de una compañía, proporcionando en caso de impago un seguro de caución a favor de esta a través de Aserta, aseguradora líder en esta modalidad de contratos.

Aserta opera en España como sucursal del Grupo Financiero Aserta mexicano; ¿qué cambios ha emprendido la compañía española desde entonces?

En España se espera obtener la autorización administrativa para operar en régimen de filial, por lo que estamos obligados a mantener un gobierno corporativo propio con responsables o titulares de las funciones establecidas por solvencia II.

La autorización nos otorgará la posibilidad de operar en Europa y claro está la oportunidad de crecer en distintos países con la prudencia debida.

Aserta lidera el ranking de caución en España y ha obtenido por segundo año consecutivo el premio ADECOSE que valora el índice de satisfacción de clientes. ¿qué aspectos han contribuido a estos éxitos en tan poco tiempo?

Es un premio que se agradece muchísimo, lo otorga el canal de distribución y es clara señal de reconocimiento a nuestro servicio que nunca sería posible sin su ayuda. Esto nos obliga a garantizar en el tiempo nuestro compromiso y mejora en aras de un mejor desempeño.

Por último, nos puede dar su opinión sobre qué aspectos considera relevantes a corto y medio plazo respecto a la actividad económica en nuestro país. ¿Cuáles son sus previsiones de negocio para este 2023?

Los ingresos de las aseguradoras por primas a cierre de 2022 se situaron en 64.673 millones de euros, un 4,65% más que un año atrás, de ellas, 40.240 millones de euros correspondieron al ramo de No Vida y 24.433 millones a Vida. La caución creció un 12,71% con respecto al 2021 y nosotros un 207% desde el primer año de actividad de Aserta en el 2018.

El cuadro macro no refleja una situación propicia para recuperar una senda de crecimiento hasta que no se estabilicen los actuales niveles de inflación y tipos, aspectos ambos que están afectando no sólo al consumo e inversión, sino particularmente (y más allá del efecto de los fondos Next Generation) al volumen de licitación desierta como consecuencia de la subida generalizada de precios en los insumos.

Por tanto, es previsible que antes o después, esta situación acabe afectando a la actividad y es, por ejemplo, en el sector construcción-inmobiliario, dónde los datos reflejan una ralentización importante en términos de nuevos créditos hipotecarios y cierre de contratos de compra-venta. A nivel normativo, la nueva Ley de Vivienda es previsible tenga efecto en un mayor tensionamiento de precios y una reducción en las operaciones de los fondos (intensificado si cabe por el encarecimiento del precio del dinero). Por último, destacaría el importante efecto que la inflación está generando en los ingresos públicos, aspecto que debería trasladarse, antes o después, al volumen de licitación pública.

