Los sueños de niñas y mujeres que se harán realidad gracias a Iberdrola

"Al igual que un edificio necesita de los mejores cimientos posibles, también nuestras futuras deportistas merecen el mejor acompañamiento". Con estas palabras el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, dibujaba el objetivo de los Premios Iberdrola Supera.

En la que ha sido su tercera edición y que ha contado 600 candidaturas, estos galardones, dotados en total con 300.000 euros, han reconocido la labor de seis proyectos que impulsan de la igualdad a través del deporte.

Es el caso del Club Deportivo Delikia, que ha recibido el Supera Inclusión, gracias a su fomento de la práctica del atletismo en jóvenes con discapacidad mediante formación en colegios, asociaciones y sociedades médicas en Galicia. Liderado por Susana Rodríguez Gacio, médico y campeona paralímpica de triatlón adaptado, y por su guía Celso Comesaña, este proyecto surgió tras los Juegos Olímpicos para "devolver a la sociedad lo que nosotros hemos tenido nosotros desde niños: el deporte y unos valores", según explica Comesaña. Además, a través de la figura de Rodríguez, se fomenta la inclusión de niñas con discapacidad en el deporte, "dándoles el lugar que se merecen", indica Comesaña.

El premio otorgado por Iberdrola, de 50.000 euros, "supone un gran impulso económico para un club pequeño como el nuestro", señala Comesaña, quien cree que este tipo de iniciativas son muy necesarias, ya que "los clubes pequeños, federaciones o asociaciones deportivas sobreviven, principalmente, gracias al capital público, por lo que es importante fomentar estas ayudas del capital privado que, aunque puedan ser pequeñas, para clubes más modestos pueden suponer un gran impulso".

Otro de los proyectos que ha sido reconocido por Iberdrola, a través de la categoría Supera Base, es el Club Getxo Irristan. Fundado en 2016, arrancaron con apenas 20 niñas y niños y ahora son más de 200, de los que más del 60% son niñas de entre 5 y 16 años. "Vimos que el único club de hockey patines que había en Getxo era privado, por lo que no estaba al alcance de toda la ciudadanía", explica Javier Lusarreta, presidente del club, quien añade que "el deporte es sano para todos los niños y las piedras en el camino las suelen poner los adultos. Gracias a las deportistas referentes y luchadoras, hoy en día las niñas no tienen diferenciación y pueden competir de igual a igual con cualquier niño".

No obstante, son el único club de hockey patines de la liga bizkaina que aún no tiene pista de hockey. Por tanto, para seguir con su misión necesitan una infraestructura propia donde poder desarrollar esta práctica deportiva. Por ello, el galardón de Iberdrola "nos ayudará a tener una pista, ya que el aspecto económico siempre ha podido ser un impedimento para ello", subraya Lusarreta.

Por otro lado, este reconocimiento, "además se ser una recompensa por todo el esfuerzo que llevamos haciendo durante estos años, demuestra la importancia que tienen las mujeres dentro de las organizaciones, ya que nuestra candidatura estuvo motivada por un grupo de madres, directivas y la coordinadora Mar González Valero, que fue la que se empeñó en presentar el proyecto".

El rugby, una referencia para las mujeres

Bajo la categoría Supera Competición, otra de las iniciativas que ha reconocido Iberdrola es la del Club Deportivo Pingüinos Rugby Burgos. Esta entidad busca hacer del rugby en Burgos un deporte de referencia para todas las mujeres y niñas. Su meta es ascender a División de Honor B, fichar a más deportistas y así desarrollarse como jugadoras.

"El deporte nos ayuda a mantener un buen estado de salud en sus tres aspectos: físico, mental y social. Nos aporta confianza en nosotras mismas, en nuestras compañeras, nos hace sentirnos más fuertes, más valientes, más seguras. En muchas ocasiones también nos permite compartir un espacio en el que olvidar problemas y remar juntas por objetivos comunes. Y por último, genera sororidad y eso, indudablemente nos ayuda a todas las mujeres", señala Ángela Calvo San Juan, capitana del equipo y parte de la directiva del Club.

Respecto al reconocimiento de Iberdrola, Calvo San Juan destaca que "nos ayuda a seguir luchando por hacer del rugby un deporte de referencia para todas las niñas y mujeres de Burgos. Nos ayuda con la visibilidad, al final una niña no puede elegir algo que no conoce. Además, nos permite eliminar la barrera económica que supone el coste de la ficha para algunas personas, es decir, que lo económico no sea un impedimento para que las niñas practiquen nuestro deporte". Por otro lado, "nos posibilita competir a un nivel más alto y llegar más preparadas a una posible fase de ascenso. Ahora podemos permitirnos más viajes y mejores condiciones".

