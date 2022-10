El sector de oficinas y el de la logística, líderes en inversión inmobiliaria en nuestro país

La recuperación tras la pandemia se vuelve a hacer palpable en diferentes segmentos del Real Estate. La vuelta generalizada a los puestos de trabajo y el crecimiento exponencial del comercio electrónico han inducido a que los activos inmobiliarios de oficinas y logística hayan devenido líderes en la inversión de estos últimos meses, y más en concreto, en el tercer trimestre de 2022. Tal y como destaca el Informe de Inversión T3 2022 de BNP Paribas, los "workspaces" han conseguido operaciones en España por volumen de 1.180 millones de euros, la cifra más alta de todos los segmentos entre julio y septiembre de 2022. Por su parte, el segmento logístico ha levantado 967 millones de euros en operaciones, lo que posiciona este activo en tercer lugar dentro del mercado de inversiones español.

Las mismas conclusiones se pueden extraer del informe Figures de CBRE del segundo trimestre de 2022, que detalla que el mercado de oficinas y logístico han vuelto a ser dinámicos después de un 2021 débil. Aunque el ritmo de inversión va recobrando su actividad habitual, la empresa de capital inmobiliario señala que, en el caso del activo de oficinas, todavía faltarían actuaciones destacables para lograr los resultados de hace unos años, algo que sucedería a finales de este 2022 si la situación macroeconómica no lo impide.

Con este escenario, THE DISTRICT se alza como la cumbre para entender cómo se están adaptando los asset classes de oficinas y logístico a las nuevas realidades económicas marcadas por la hibridez y flexibilidad en el trabajo, la automatización de procesos, o el surgimiento de nuevos modelos de negocio.

Las oficinas en la 'post pandemia'

Los trabajos post pandémicos se centran en la hibridación entre la presencialidad y la conexión en remoto. Esta nueva realidad ha provocado el surgimiento de inmuebles que pueden acoger a empresas o a sus equipos de forma estable o puntual, un factor clave que los inversores deben de conocer para ofrecer las soluciones necesarias a la demanda actual. Para ello Jesús Valderrama, managing partner de IBA Capital Partners; Jesús Zarrabeitia, managing director de BentallGreenOak; e Ignacio Sagüés, director de Starwood Capital Group Funds en España, analizarán en THE DISTRICT las peculiaridades de los lugares de trabajo después de la crisis sanitaria con el objetivo de tratar adecuadamente los riesgos y rendimientos vinculados a esta tipología de producto.

Por su parte, Albert Alcober, chief operating officer en Inmobiliaria Colonial; y Raúl Gómez de Ávila, head of Corporate Real Estate Iberia en Bayer, también presentarán las necesidades de la demanda para desarrollar y gestionar mejor los espacios inmobiliarios.

En este sentido, el uso puntual de las oficinas ha provocado que el mercado sea más volátil, por lo que se tienen que diseñar espacios teniendo en cuenta el cambio de rutinas sin comprometer la ocupación estable a largo plazo y la contención de los costes de explotación. Fernando Ramírez, de Merlin Properties Socimi; Carlos Madrid, general manager de Europa Center; Teresa Ciscar, head of Flex Spain – Office Leasing de JLL; y Philippe Jiménez, country manager Spain & vicepresident Sales Southern Europe, Benelux and the UK de IWG Group, serán los expertos que debatirán la manera en la que considerar los escenarios de explotación que se nos presentan, los cuales son mucho menos estables que en el pasado.

Las nuevas formas de trabajo han causado también el surgimiento de modelos de negocio como el Space as a Service, que no requiere de compra ni alquiler a largo plazo y que se basa en reservar salas de reuniones o espacios dependiendo de la necesidad actual de la empresa. Rupert Lea, head of Capital Markets Retail & Living de Cushman & Wakefield; Howard Pierce, partner MRICS de Urban Input; y Alberto Nin, senior vice president de Brookfield Asset Management, reflexionarán sobre estos fenómenos emergentes y expondrán cuál puede ser el futuro que domine la explotación de toda clase de inmuebles.

Además, en el Summit de Workspaces de THE DISTRICT, representantes de CBRE, Garrigues, y Architrave, junto con Robert Stassen, head of Market Analytics Europe de CoStar Group, explicarán el uso de la tecnología y de un benchmark de calidad para poder valorar correctamente los inmuebles y calibrar adecuadamente el riesgo esperado frente a la rentabilidad prevista.

La época dorada de la industria logística

La gran cumbre inmobiliaria en la que descubrir las megatendencias actuales también hará hincapié en el éxito cosechado en el segmento de la logística desde 2020. El auge del e-commerce sumado a la necesidad de tener nuevas infraestructuras de almacenamiento de productos ha conducido a que la industria de la distribución, tras una primera etapa de deslocalización de la producción, sea uno de los principales y más dinámicos activos de mercado. Javier Martín, director and portfolio manager en España de Nuveen Real Estate; Gustavo Cardozo, managing director Iberia de Panattoni; y Xavier Novell, director of asset management Spain en Logicor, desvelarán las grandes oportunidades de este activo, que actualmente se enfrenta a una nueva industrialización de los países y a unas nuevas necesidades de aproximar el factor producción a la demanda del usuario.

Otro de los retos con los que tiene que lidiar la logística es con la automatización de procesos y la robotización. Este desafío candente que se integra en toda la cadena de distribución lo conocerán los inversores en THE DISTRICT, de la mano de Fátima Sáez Del Cano, CEO de Newdock; Ignacio García Cuenca, head of Spain de Goodman; y David Marquina, chief development officer Europe en P3 Logistics Parks. Todo ello, con el propósito de que el capital entienda la transformación que vive el suministro y sepa apostar por él de una manera exitosa y con vista de futuro.

