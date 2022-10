Los criterios ESG, factores clave para aumentar la rentabilidad y resiliencia de los diferentes activos inmobiliarios

En un momento crucial para el Real Estate, que se prepara para acometer una profunda transformación y un cambio hacia un innovador concepto de inversión, nace THE DISTRICT, la nueva cumbre de referencia para todos los actores de la cadena de valor de la industria inmobiliaria. Del 19 al 21 de octubre, en Barcelona se reunirán más de 7.000 congresistas y 380 expertos internacionales que tratarán de dar respuesta a los grandes retos a los que se enfrenta el capital, entre ellos, el de crear proyectos de inversión teniendo en cuenta los desafíos ambientales y sociales actuales, además de los criterios de buen gobierno corporativo.

Con el objetivo de enseñar el potencial de las certificaciones socialmente responsables como valor añadido para los inversores, THE DISTRICT ahondará en los criterios ESG (Environment, Social and Governance), que en los últimos años están siendo decisivos para incrementar la rentabilidad y marcar planes con un propósito más allá del económico.

Un ejemplo del beneficio que puede suponer contar con certificaciones ambientales en los diferentes activos inmobiliarios son los datos que publica la empresa de capital, CBRE, que en uno de sus últimos informes indica que el valor de las oficinas puede incrementarse en más de un 10% si se aplican criterios de sostenibilidad. El estudio también apunta que los edificios con un valor sostenible presentan una mayor capacidad para captar rentas superiores a las de su entorno, hasta un 14-18%, siempre que el mercado lo permita.

Por su parte, la consultora JLL revela que los inversores inmobiliarios consideran que centrarse en la descarbonización puede generar valor y brindar una ventaja competitiva. En este sentido, el 83% de los inquilinos inmobiliarios y el 78 % de los inversores creen que el riesgo climático plantea un riesgo financiero, algo que cada vez más se tiene en cuenta en las estrategias corporativas de las compañías de capital. Asimismo, en la edición 2022 de The Global Real Estate Transparency Index elaborado por JLL y el fondo de inversión LaSalle Investment Management, también se señala la necesidad de la transparencia en las actuaciones y procedimientos para que un negocio inmobiliario sea resiliente a mediano y largo plazo, además de fiable para los inversores y para las posibles nuevas vías de financiamiento.

Una gran cumbre inmobiliaria con una visión integral de los criterios ESG

Para analizar la oportunidad que suponen los ESG en la inversión, The District World Summit 2022, el mayor congreso europeo enfocado a todas las fuentes de capital que se celebrará en el marco de THE DISTRICT, contará con un foro vertical dedicado exclusivamente las certificaciones responsables con el objetivo de mostrar todas las posibilidades de negocio que ofrecen las transacciones inmobiliarias relacionadas con los proyectos vinculados a un propósito ambiental, social y de buen gobierno.

Directivos como Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, expondrán cómo están trabajando los criterios ESG en sus organizaciones, además de explicar la evolución de la tendencia creciente de estas homologaciones para también aportar una visión social a los planes de inversión. "Durante el último año hemos redefinido nuestros objetivos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, con metas específicas que nos ayudarán a consolidar la compañía líder en sostenibilidad", explica García- Egotxeaga.

Por su parte, Agustín Manzano, Manager de Financial Advisory Deloitte especialista en ESG Real Estate destaca que "casi el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector inmobiliario están ligadas a los activos en explotación, por este motivo, la normativa está poniendo el foco en la necesidad imperiosa de reformar profundamente el parque inmobiliario actual. Pese a esta evidencia, menos del 50% de las compañías inmobiliarias han puesto en marcha la gestión de sus aspectos medioambientales y el desarrollo de sus planes ESG". Manzano añade que "es urgente seguir avanzando en la materia si queremos tener alguna posibilidad de cumplir los objetivos marcados tanto a nivel europeo como nacional para los próximos años".

Expertos de la talla de Sophie Taysom, especialista en el desarrollo de los ESG en empresas inmobiliarias; Silvia Damiano, responsable del área de Valoraciones de JLL en España; Cristina Rosón, Directora de Sostenibilidad de Almar Consulting; María José Leal, Chief Financial Officer de AEDAS Homes; Donato Muñoz Montes, consejero delegado y director general de Cevasa; Carmina Ganyet, Directora General Corporativa de Colonial; Juan Carlos Álvarez Cortizo, Director General de Negocio de Gestión Patrimonial en Servihabitat; Agustín Manzano, Manager de Financial Advisory Deloitte especialista en ESG Real Estate; Jaime Luque, Director de ESCP Institute of Real Estate Finance and Management; Pablo Medina, Co-Founder y COO de Woodea; o Joan Camprubí, líder en sostenibilidad de infraestructuras y clima, y Partner en Boston Consulting Group, ahondarán en el valor que suponen para el capital los proyectos con propósito.

Así, el evento se convierte en uno de los pocos foros internacionales que abordará de manera integral cómo cumplir con determinados estándares sostenibles, sociales y de gobierno corporativo con la finalidad de generar un valor añadido. Accionistas, empresas inmobiliarias y fondos de inversión públicos y privados, entre otros actores de la cadena del Real Estate, también tendrán la oportunidad de conocer, de la mano de las más de 250 firmas expositoras, casos reales de proyectos transformadores en un auténtico mercado de inversión y desinversión.

Este contenido ha sido elaborado por EcoBrands, unidad Branded Content de elEconomista.es.