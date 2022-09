Rose Ouahba (Carmignac): "Nuestra gestión de renta fija tiene un enfoque verdaderamente activo"

La inestabilidad política y económica ha afectado a los mercados financieros y ha incrementado la desconfianza de los inversores. Sin embargo, Rose Ouhaba, responsable de renta fija y gestora de fondos, mantiene el optimismo gracias a la filosofía de gestión activa de Carmignac, una gestora de activos independiente y posicionada entre los principales líderes europeos.

¿Qué opina de la situación actual de los mercados, caracterizada por la persistencia de la inflación, la firmeza de los bancos centrales y el aumento de los riesgos geopolíticos?

Durante 2022, los mercados de renta fija han atravesado uno de los peores años de la historia. Durante este periodo, tanto las estrategias de tipos de interés como las de crédito han sufrido importantes pérdidas, mientras que los activos relacionados con las materias primas (incluidas las divisas) fueron una excepción a la regla, y registraron rentabilidades positivas durante el mismo periodo.

En el contexto actual, la postura hawkish de la Reserva Federal de los Estados Unidos parece inevitable, ya que su principal objetivo es reducir la inflación a toda costa. Seguimos siendo muy cautelosos, ya que consideramos que los tipos reales seguirán subiendo en el futuro. También seguimos siendo cautelosos con respecto a los precios de la energía, a pesar del paquete fiscal anunciado y de la limitación de los precios del gas en Europa. De hecho, éstos se mantienen en niveles históricamente elevados, por lo que añaden una tensión adicional a la deuda corporativa, especialmente, a las empresas más pequeñas.

En los Estados Unidos, la situación es de alguna manera diferente y más bien da indicios de lo que parece ser un sobrecalentamiento económico. Además, la inflación relacionada con la energía es menos problemática, mientras que el lastre fiscal también está ayudando a la inflación. Necesitamos ver una tasa de desempleo más alta en EE.UU. para poder tener un cambio de rumbo importante en la inflación y acercarnos al objetivo de la Fed.

Por lo tanto, si tuviéramos que resumir 2022 en tres palabras sería: recesivo, inflacionario y sin precedentes.

Rose Ouahba: "Estamos en un contexto recesivo por lo que mantenemos más protección en el crédito"

¿Cómo afecta la subida de los tipos de interés a la renta fija y a la renta variable?

Como ya se ha dicho, la situación de la inflación y la presión salarial en EE.UU. sigue pesando en la economía mundial. El mercado laboral sigue muy tenso, y es probable que continúe así, lo que refuerza la idea de una inflación elevada durante más tiempo.

En los mercados de crédito corporativo, los bonos se vieron afectados por tres riesgos principales: los temores de recesión, la actitud agresiva de los bancos centrales y la posibilidad de que se corte el suministro de gas ruso a largo plazo, lo que provocó la ampliación de los diferenciales de crédito. Además, hubo sectores específicos, muy dependientes de los tipos de interés, como el sector inmobiliario, que sufrieron especialmente lo anterior. Por último, y lo que es más importante, también hemos asistido a una inversión (histórica) de la correlación entre la renta variable y los tipos soberanos, y por tanto de la correlación entre el crédito de alto rendimiento y los tipos soberanos.

Esta situación implica directamente un menor crecimiento y, en consecuencia, un posible descenso continuado de la renta variable a medida que avanzamos, así como un posible empeoramiento de las condiciones crediticias. De hecho, por ahora, los banqueros centrales parecen haber hecho su elección entre la inflación y el crecimiento.

¿Dónde ve usted las oportunidades hoy en día en los mercados de renta fija?

A día de hoy, creemos que los bancos centrales seguirán siendo más bien hawkish, por lo que en toda nuestra gama de fondos de renta fija complementaria mantenemos una sensibilidad a los tipos de interés que sigue siendo baja, aunque positiva, especialmente en países que están muy adelantados en su ciclo de subidas (como Estados Unidos, Australia, Noruega, etc.). Reconocemos que nos encontramos en un contexto recesivo e inflacionario, y por ello mantenemos una mayor protección en el crédito. Seguimos vigilando de cerca las materias primas y de divisas relacionadas con las materias primas, que creemos que pueden seguir resistiendo bien y que podrían estar soportadas a lo largo de la desaceleración.

También seguimos atentos a la situación energética en la zona euro, con una posible ampliación del corte total de gas ruso para el invierno. Esto sería muy perjudicial para el crecimiento de la zona euro, y podría suponer a muy corto plazo una tensión adicional para el crédito corporativo.

A medio plazo, creemos que, a medida que los tipos de interés se estabilicen más en 2023, apoyarán a los sectores de diferenciales en el espacio de los bonos. Creemos que los bonos, especialmente los de crédito y los mercados emergentes, ofrecen rentabilidades cada vez más atractivas e históricamente elevadas. Seguimos atentos para encontrar el momento oportuno para redistribuir estas estrategias en mayor medida en nuestras carteras y esperamos beneficiarnos de la generación de rentabilidad a largo plazo y del 'carry' de estas oportunidades.

Rose OUAHBA Jefa de Renta Fija y Gestora de Fondos de Carmignac

¿Cómo ven el mercado en los próximos meses/años?

Ahora que entramos en la "última parte de 2022", vemos que el riesgo de recesión está más presente que nunca, especialmente en la zona euro, que sigue sufriendo, entre otros, los cortes de gas. Seguimos siendo cautelosos con respecto a la situación rusa que, en nuestra opinión, puede agravarse aún más. Dicho esto, e independientemente del giro de la guerra, creemos que los precios del gas pueden y seguirán siendo más altos durante más tiempo.

En cuanto a las políticas monetarias, los bancos centrales parecen haber elegido entre la inflación y el crecimiento (al menos por el momento). Por lo tanto, los mercados siguen dependiendo de las políticas monetarias, pero este debería ser menos el caso en 2023 teniendo en cuenta que las subidas de los tipos de interés ya ha sido descontada. De hecho, los mercados están valorando actualmente un pico en torno al 4,5% en términos de tasa terminal de los fondos de la FED (a partir del 15.09.2022). Como hemos mencionado anteriormente, creemos que a estos niveles, ya se ha puesto precio a muchas cosas y, por lo tanto, ahora hay valor en los mercados de tipos de interés estadounidenses.

En estas condiciones, 2023 debería ser menos volátil y favorable para los sectores de crédito.

Carmignac invierte activamente en el mercado de la renta fija desde hace más de 30 años, ¿qué hace que su enfoque sea diferente?

Carmignac es una gestora de activos independiente, reconocida internacionalmente por su estilo de inversión activo y basado en convicciones, con una filosofía centrada en el cliente.

Desde hace más de 30 años, nuestra independencia nos ha permitido aplicar un enfoque verdaderamente flexible, que nos permite buscar oportunidades de inversión allí donde se encuentren.

Esta mentalidad se refleja plenamente en nuestra gama de fondos de renta fija. Adopta un enfoque fundamentalmente activo respaldado por un riguroso marco de gestión del riesgo y ha sido diseñada para adaptarse a diferentes escenarios de mercado, ya sean alcistas o bajistas.

Todos nuestros Fondos de renta fija comparten la misma filosofía clave para navegar por todos los escenarios de mercado: un enfoque de inversión activo, global y no referenciado que se basa en una gran flexibilidad en la gestión de las exposiciones a los diferentes segmentos del universo de la renta fija.

Rose Ouahba: "Nuestras estrategias se benefician una gestión disciplinada del riesgo"

En general, ¿en qué consisten estos fondos y para qué tipo de inversores fueron creados?

Nuestra gama de renta fija se compone de cinco fondos. Tres de ellos son soluciones de asignación de activos, capaces de invertir en los distintos segmentos del espacio de la renta fija: bonos soberanos, títulos de crédito y bonos emergentes. Los otros dos son fondos especializados, que se benefician de nuestra gran experiencia en crédito y mercados emergentes.

Esta gama es una oferta bien pensada y ajustada, que trata de responder a la mayoría de los perfiles y necesidades de rentabilidad ajustada al riesgo de nuestros clientes, en función de sus objetivos de inversión o de su tolerancia a la volatilidad.

Nuestros Fondos pueden aprovechar la experiencia global del equipo, así como los conocimientos complementarios que ofrece cada uno de sus miembros en todos los segmentos del universo de la renta fija: renta fija global, renta fija europea, crédito y mercados emergentes. Los gestores y analistas de nuestros fondos trabajan codo con codo para elaborar estrategias de asignación de activos óptimas que se adapten al perfil de rentabilidad/riesgo de cada cartera.

¿Cómo pueden sus fondos de renta fija navegar por diferentes entornos a largo plazo en términos concretos?

Nuestros Fondos tienen a su disposición una amplia gama de herramientas para navegar por diferentes entornos de mercado, en línea con su universo y objetivo de inversión.

Estrategias como Carmignac Sécurité (renta fija denominada en euro), Carmignac Portfolio Flexible Bond (renta fija internacional – cobertura en euro) y Carmignac Portfolio Global Bond (renta fija Global Macro–exposición a divisas), se benefician de un amplio terreno de inversión y de diversos motores de rentabilidad, de una gestión dinámica de la sensibilidad a los tipos de interés. y de una gestión disciplinada del riesgo, que incluye criterios financieros y extrafinancieros.

Nuestras soluciones de inversión especializadas tienen como objetivo aprovechar segmentos específicos del universo de la renta fija. Carmignac Portfolio Credit busca un perfil óptimo de rentabilidad/riesgo a lo largo de todo el ciclo crediticio mediante la flexibilidad y la selectividad, mientras que Carmignac Portfolio EM Debt ofrece un acceso al amplio potencial de los mercados emergentes, contribuyendo al mismo tiempo positivamente a la sociedad y al medio ambiente.

Ya sea a través de estrategias de tipos de interés, de crédito o de divisas, dentro de los mercados desarrollados o emergentes, esta gama ha sido creada para satisfacer los diferentes perfiles de los inversores, según su apetito de riesgo.

*PRINCIPALES RIESGOS DE LOS FONDOS

Carmignac Sécurité: tipo de interés, crédito, pérdida de capital, tipo de cambio.

Duración mínima recomendada de la inversión: 2 años. Escala de riesgo: 3.*

Carmignac Portfolio Flexible Bond: tipo de interés, crédito, tipo de cambio, renta variable

Duración mínima recomendada de la inversión: 3 años. Escala de riesgo: 3.*

Carmignac Portfolio Global Bond: crédito, tipo de interés, tipo de cambio, gestión discrecional

Duración mínima recomendada de la inversión: 3 años. Escala de riesgo: 3.*

Carmignac Portfolio Credit: crédito, tipo de interés, activos líquidos, gestión discrecional

Duración mínima recomendada de la inversión: 3 años. Escala de riesgo: 4.*

Carmignac Portfolio EM Debt: paises emergentes, tipo de interés, tipo de cambio, crédito

Duración mínima recomendada de la inversión: 3 años. Escala de riesgo: 4.*

TIPO DE INTERÉS: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.

CRÉDITO: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.

PÉRDIDA DE CAPITAL: La cartera no ofrece garantía o protección alguna del capital invertido. La pérdida de capital se produce en el momento de vender una participación a un precio inferior al del precio de compra.

TIPO DE CAMBIO: El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.

RENTA VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.

GESTIÓN DISCRECIONAL: La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.

ACTIVOS LÍQUIDOS: Los desajustes puntuales del mercado pueden influir negativamente en las condiciones de precio en las que el Fondo se vea obligado a vender, iniciar o modificar sus posiciones.

PAISES EMERGENTES: Las condiciones de funcionamiento y vigilancia de los mercados «emergentes» pueden no ajustarse a los estándares que prevalecen en las grandes plazas internacionales y pueden repercutir en las cotizaciones de los instrumentos cotizados en los que el Fondo puede invertir.

Los Fondos presentan un riesgo de pérdida de capital.

*Escala de riesgo del DFI (Datos fundamentales para el inversor). Escala del 1 (riesgo más bajo) al 7 (riesgo más elevado). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo.

Esto es una comunicación publicitaria. Este artículo no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. La información contenida en él puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace (párrafo 6 "Un resumen de los derechos de los inversores"): https://www.carmignac.es/es_ES/article-page/informacion-legal-1759. Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. El acceso a los fondos puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. Los Fondos no están registrados en Norteamérica ni en Sudamérica. Los Fondos no han sido registrados de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). No pueden ofrecerse ni directa ni indirectamente a beneficio o por cuenta de una "persona estadounidense" según la definición contenida en la normativa estadounidense "Regulation S". Los fondos no garantizan la preservación del capital. Los riesgos y los gastos se describen en los documentos de datos fundamentales para el inversor (DFI). Los folletos, los DFI, los estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales de los fondos se pueden conseguir a través de la página web www.carmignac.es, mediante solicitud a la sociedad gestora o a través de las oficinas de los distribuidores. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor de los DFI y una copia del último informe anual.

