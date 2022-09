La movilidad también es vertical

Si hablamos de medios de transporte, lo primero que nos viene a la cabeza es el coche, el avión, el tren . Pero posiblemente no pensemos en un ascensor. Y lo cierto es que el ascensor es el transporte más cotidiano, el que nos lleva a nuestro puesto de trabajo, al coche, a nuestro ocio y hasta a la puerta de casa. Y en Schindler llevamos casi 150 años dedicados a la fabricación, instalación y mantenimiento de este medio de transporte, el más cercano a cualquiera de nosotros.

Facilitamos la movilidad vertical, horizontal o diagonal mediante rampas, escaleras mecánicas, andenes móviles y ascensores. Productos de ingeniería avanzada que ayudan a que nuestro día a día sea más fácil: el nuestro y el de más de 1.500 millones de personas a las que movemos cada día.

Gracias al transporte vertical todos podemos llegar allá donde queramos sin limitaciones, sin importar si transportamos alguna mercancía, si tenemos algún problema de movilidad o si vivimos en un octavo piso. El transporte vertical mejora también las condiciones de accesibilidad entre las distintas partes de una ciudad, salvando los desniveles y mejorando el acceso entre zonas bajas y altas. El objetivo es hacer que todas las personas puedan llegar allá donde quiera de manera segura, rápida y cómoda.

En edificios de oficinas, residenciales, aeropuertos, hospitales, centros comerciales, etc., los sistemas de transporte vertical ofrecen, no solo movilidad, sino experiencias cada vez más digitales. Porque los ascensores no son simples cajas que suben y bajan, que nos mueven. Con los últimos avances tecnológicos, por ejemplo, los ascensores Schindler pueden ofrecer información remota de funcionamiento en tiempo real, son capaces de identificarnos, saber dónde queremos ir y podemos controlarlos desde nuestro smartphone. Y, además, dentro del ascensor encontraremos las últimas noticias o entretenimiento gracias a los espejos Smart y pantallas interactivas. Todo ello, disfrutando de un viaje confortable en un espacio de diseño y con materiales de última generación.

Movilidad sostenible

En la actualidad, el crecimiento de los núcleos urbanos, el aumento de la población y las limitaciones de espacio, hacen que las ciudades tengan que expandirse verticalmente y las urbes se encuentran en profundos procesos de transformación para adaptarse a las nuevas necesidades. En este contexto, el transporte vertical constituye una pieza clave para impulsar el crecimiento más sostenible de las ciudades.

Compañías como Schindler fabrican ya estos aparatos con materiales 80% reciclables en el caso de los ascensores y 90% en el de las escaleras mecánicas. Esto es solo una parte de los esfuerzos que invertimos por ser cada vez más sostenibles, que se ven reflejados también en el proceso de fabricación de los equipos, en que se cuidan al máximo todos los detalles para repercutir lo mínimo posible en el medio ambiente. Del mismo modo, también se analiza todo el ciclo de vida de los equipos, estudiando en profundidad formas para mejorar su rendimiento ambiental y energético.

Todo esto se ve complementado por la introducción de nuevas tecnologías que hacen de los equipos de transporte vertical instrumentos inteligentes y conectados, capaces de gestionar el tránsito de personas en un edificio para distribuir los flujos de pasajeros de la forma más adecuada, reduciendo desplazamientos innecesarios y, por consiguiente, el uso de energía.

Del mismo modo, también es posible activar modos ECO, que reducen el consumo de los equipos cuando la afluencia de personas es más reducida, y existen también herramientas regenerativas, capaces de recuperar parte de la energía que se invierte en el movimiento de los sistemas.

Además, las tecnologías permiten la monitorización de los equipos en todo momento, pudiendo conocer su estado en tiempo real y recuperar fallos de funcionamiento de forma remota, lo que evita el desplazamiento de técnicos, ayudando a reducir la huella de carbono de la compañía y descongestionando los núcleos urbanos. Todo ello en línea con el compromiso firme de la compañía: impulsar una movilidad urbana inteligente y sostenible.

Mª José Rivas, responsable de Sostenibilidad en Schindler Iberia

