Uno de los mejores másteres de Management a nivel mundial puede estudiarse en España

España posee gran cantidad de centros educativos de prestigio, especialmente en el área de liderazgo empresarial, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Por ejemplo, el último ranking elaborado por Financial Times ha seleccionado el Máster in Manangement de ESCP Business School, impartido en Madrid, como el quinto mejor postgrado del mundo en su categoría. Desgraciadamente, al ser una escuela de origen francés, estos reconocimientos acaban recayendo sobre el país galo y hay que remitirse a posiciones más bajas para encontrar Business Schools nacionales.

Para Javier Tafur, Decano y Profesor de ESCP del Campus de Madrid, "es un orgullo que una ciudad como Madrid tenga -en su entorno urbano- 4 de las 10 mejores Business Schools de Europa y, que el Master in Management de ESCP se imparta en Madrid, es una gran oportunidad para que los estudiantes españoles con un plan de carrera Internacional puedan formarse al más alto nivel".

Este programa trata de impulsar y formar a la nueva generación de líderes empresariales. Todo ello siempre con una visión intercultural, una pedagogía innovadora y actividades multicampus. Y es que, la calidad de la formación que se imparte se consolida gracias a los resultados que obtiene una vez los alumnos dan sus primeros pasos en el mundo laboral: el 99% de los estudiantes de este Máster consigue empleo durante los tres meses posteriores a su graduación.

Un antiguo alumno español del Máster in Management, que actualmente trabaja en una consultora estratégica de primer nivel, señala que "la enorme diversidad de oportunidades profesionales que abre el MiM de ESCP no tiene comparación con la gran mayoría de universidades o escuelas españolas ni europeas. Gracias a la variedad del temario, el prestigio internacional y el contacto con empresas de primer nivel, los alumnos pueden entrar literalmente en cualquier empresa del mundo sin importar el tipo de puesto, el sector o la geografía".

Estudiantes graduados de ESCP

Estudiar en el extranjero es uno de los pilares fundamentales de este programa, que tiene una duración entre dos y tres años. Para poder alcanzar las habilidades necesarias para una carrera internacional satisfactoria estos estudios dotan al alumno, además, de experiencia práctica. Con hasta seis campus por todo el continente europeo (Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia), el alumnado debe elegir como mínimo dos destinos para completar sus estudios.

Campus de ESCP en Madrid

Otros dos másteres, impartidos en ESADE y en IE, también aparecen en el mismo ranking de Financial Times, ocupando las posiciones 16ª y 17ª respectivamente, posicionando a España como destino de prestigio en la formación de líderes en el ámbito empresarial.

La historia de ESCP

ESCP cuenta con más de 200 años de historia a sus espaldas. Fundada en París en 1819, es la primera Escuela de Negocios del Mundo. Cuenta con presencia en España desde 1987, y tras más de 30 años de en nuestro país, esta escuela se dispone a abrir su tercer campus, ubicado en la calle María de Molina. Desde que se asentó en España, el centro ha logrado duplicar el número de alumnos, pasando de los 600 a los 1.200.

Campus de ESCP en París

Bajo los valores de excelencia, singularidad, creatividad y pluralidad se construye ESCP, una escuela que ha formado a varias generaciones de empresarios y directivos con la creencia de que el mundo empresarial también puede contribuir a la sociedad de forma muy positiva.

Los seis campus europeos que forman ESCP a lo largo del continente acogen, en conjunto, a más de 9.000 estudiantes y 5.000 directivos de 130 nacionalidades cada año. Como indican desde la propia compañía su fortaleza reside en "los múltiples programas de formación empresarial, tanto generales como especializados: Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, PhD y Executive Education, y todos ellos incluyen la experiencia multicampus".