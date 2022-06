Cáncer triple negativo metastásico: una necesidad urgente donde es necesaria la esperanza

Gilead se sirve de la tecnología para retratar los sentimientos de las pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico (CMTNm) a través de cuadros que han sido expuestos en Madrid, Valencia y Barcelona. De esta manera, pretenden lanzar el mensaje de que "no todo el cáncer es rosa" y cómo la perspectiva de la innovación cambia la percepción de las pacientes.

El cáncer de mama triple negativo metastásico (CMTNm) es el tipo más agresivo de cáncer de mama y afecta, aproximadamente, a 5.000 mujeres al año.

Se trata de una enfermedad que generalmente presenta un mal pronóstico y con pocas opciones de tratamiento, por lo que afecta de forma grave a la calidad de vida de los pacientes. La Dra. María Vidal, oncóloga médica especialista en cáncer de mama del Hospital Cliníc de Barcelona, ha descrito la complejidad del abordaje del cáncer de mama triple negativo: "se define por aquello que no tiene, no tiene receptor de estrógeno, ni progesterona ni HER2; y no responde a tratamientos poco tóxicos. Los únicos tratamientos a los que ha respondido hasta ahora son quimioterapias que merman la calidad de vida; y el impacto de tener nuevos tratamientos que no solo alarguen o mejoren su pronóstico, sino que se toleren mejor va a ser una importante mejora en el futuro de estas pacientes".

Asimismo, la Dra. Ana Lluch, Catedrática emérita de Medicina de la Universidad de Valencia y Coordinadora del Grupo de Investigación de Biología en Cáncer de Mama-INCLIVA ha señalado: "con una evolución más agresiva y mayores posibilidades de recaída, afecta a un 12-15% de las pacientes con cáncer de mama. Afortunadamente, ahora contamos con terapias dirigidas que son eficaces en pacientes multitratadas".

Por su parte, el Dr. Fernando Moreno, médico especialista en Oncología del Hospital Clínico San Carlos, ha explicado que "comparado con otros subtipos de cáncer de mama, en el triple negativo es más frecuente que el diagnóstico ya se realice en una etapa avanzada".

'Cuadros con Esperanza'

Con el objetivo de visibilizar esta realidad, así como de mejorar la calidad de vida de los pacientes, la compañía biotecnológica Gilead, ha puesto en marcha la iniciativa Cuadros con Esperanza, una innovadora experiencia artística que cuenta con el aval de SOLTI, de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico y de SEOM (ACMM).

Este proyecto se sirve de las nuevas tecnologías, y concretamente de la Inteligencia Artificial (IA), para capturar las emociones de tres pacientes con cáncer de mama triple negativo y transformarlas en una serie de nueve cuadros que muestran las distintas etapas por las que han pasado: el diagnóstico, la aceptación y las posibilidades del futuro.

Entre estos momentos se percibe claramente un cambio en las tonalidades, desde la oscuridad de los primeros momentos hasta el colorido que ofrece la perspectiva de posibles investigaciones e innovaciones para tratar su enfermedad, sinónimo de esperanza para estas pacientes.

A este respecto, David Marín, senior BUD Oncología en Gilead, recordó: "aquí no hay lazo rosa. Las pacientes son jóvenes, con una vida activa, con familia y trabajo; son mujeres que no pueden esperar, para las que cada día cuenta y para las que las opciones son muy limitadas. Por este motivo, en Gilead investigamos sin descanso para desarrollar innovaciones que nos permitan ofrecer soluciones y esperanza a estas mujeres, cambiar su pronóstico y colaborar con todos los agentes implicados. La innovación solo es útil si llega rápido a las pacientes".

Asimismo, desde la ACMM, Pilar Fernández, recuerda que el impacto del diagnóstico marca un antes y después en la vida de las personas afectadas; "dependemos de que la investigación avance porque la supervivencia y la calidad vida depende de estas innovaciones y de que estas lleguen de forma equitativa", añade.

Los cuadros fueron expuestos tanto en Valencia como en Madrid y posteriormente se trasladaron a Barcelona. Al finalizar la exposición serán subastados y en un futuro se llevará a cabo una segunda fase de esta iniciativa, que contará con la participación de artistas españoles reconocidos.

