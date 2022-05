El Govern aposta per la innovació i la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la compra pública

EcoBrands Barcelona

El Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat ha posat en marxa la primera edició del Programa de Compra Pública d'Innovació (CPI) de la RIS3CAT 2030, que busca un canvi radical en la manera de planificar les compres de serveis que fan les administracions i a través del qual es vol impulsar la competitivitat de les empreses, d'una banda, i millorar l'eficiència i la qualitat dels serveis públics, de l'altra.

El canvi consisteix a deixar d'especificar el producte concret que cal comprar (un bolígraf) per passar a definir les necessitats que cal cobrir i les funcionalitats que haurà de tenir el nou producte o servei (una eina per escriure) i obrir, així, la porta a la creació i la recerca per part de les empreses, els centres tecnològics i les universitats.

Dit d'una altra manera, la CPI és un instrument de foment de la innovació tecnològica del teixit empresarial a través de la contractació pública que vol impulsar la col·laboració publicoprivada; possibilitar l'obertura de nous mercats per a empreses innovadores de base tecnològica (startups); i consolidar el procés de transformació de l'Administració Pública basat en la innovació.

"Des del Govern impulsem la col·laboració publicoprivada a través de la compra pública amb l'objectiu de resoldre les necessitats de l'administració i la societat. Sumar idees per avançar. Volem que un programa intel·ligent com aquest doni respostes intel·ligents als reptes de la Catalunya del futur", assegura el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró.

21 projectes: de la intel·ligència artificial al metavers

La Generalitat ha posat en marxa la primera edició d'aquest programa de CPI amb un total de 21 projectes de desenvolupament i adaptació de tecnologia, dissenyats per diferents unitats i departaments del Govern, que es posaran a disposició de les empreses tecnològiques interessades en àmbits molt diversos com ara la seguretat i les emergències, el medi ambient, la gestió d'infraestructures i el coneixement. L'import de la licitació és d'un total de 4,2 milions d'euros (200.000 euros per projectes, IVA inclòs) que estaran cofinançats amb fons europeus (FEDER).

Aquí s'inclou, per exemple, el disseny de drons per millorar la gestió de les emergències i la seguretat, el treball amb intel·ligència artificial (IA) per aspectes tan diferents com la millora de la gestió de l'aigua o la prevenció d'escenaris de risc en centres penitenciaris. Entre aquestes solucions innovadores figura també la creació d'un programa de reducció de la contaminació acústica, la implementació de tecnologia per detectar animals a la carretera i reduir els accidents de trànsit, la posada en marxa de bessons digitals d'institucions públiques al metavers, el posicionament per satèl·lit en ferrocarrils, una plataforma de gestió de comunitats energètiques, el disseny d'una aplicació mòbil per millorar la comunicació entre escoles i famílies, o el desenvolupament de tecnologia capaç de monitoritzar bestiar en zones d'alta muntanya amb problemes de cobertura.

El passat 4 de maig el Govern va fer un acte públic a Barcelona per presentar el Programa de CPI. L'objectiu va ser fer una consulta de mercat preliminar a les més de 200 empreses que hi van participar perquè, abans del 24 de maig presentin les seves propostes als 21 reptes que es plantegen. A partir d'aquestes idees, l'administració catalana dissenyarà les condicions dels contractes. El procés continuarà amb la publicació dels plecs de licitació aquest proper estiu, prèvia a l'adjudicació a la tardor dels contractes, que s'han d'executar i implementar en fase pilot durant l'any 2023.

La primera edició del Programa ha estat impulsat pel Departament d'Economia i Hisenda, en coordinació amb el Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori i amb la col·laboració dels departaments d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Educació, Empresa i Treball, Interior, Justícia, Recerca i Universitats.

Per a més informació sobre l'acte de presentació i els 21 projectes, es pot consultar l'apartat web de la primera edició del Programa de compra pública d'innovació de la RIS3CAT 2030.

El procediment es farà d'acord amb el que estableix la Guia per a la preparació i tramitació de les consultes preliminars al mercat.

La RIS3CAT, un projecte europeu

La RIS3CAT 2030 és l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya, l'eina amb què s'ha dotat la Generalitat per atendre l'exigència de la Comissió Europea (CE) que els estats i les regions de la Unió Europea (UE) elaborin, d'acord amb el seu potencial d'innovació, estratègies per a assolir l'especialització intel·ligent i transformar la societat i l'economia a través de la innovació i el coneixement, i en base a un model més verd, digital, resilient i just. L'objectiu és afavorir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, basat en el coneixement i la innovació. En el període 2014-2020, la Generalitat ja va impulsar projectes per valor de 936 milions d'euros, executats per 563 entitats. En el marc financer europeu 2021-2027, la Generalitat ha actualitzat el programa amb la RIS3CAT 2030, que s'aprovarà el primer semestre de 2022. Una de les primeres i més importants accions del RIS3CAT 2030 és el Programa de compra pública d'innovació.

