La firma de hipotecas crece un 20,4 % en octubre, pese a las dudas fiscales

Madrid, 19 dic (EFE).- La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda creció en octubre un 20,4 % en comparación interanual y sumó 30.356 contratos, pero se redujo un 6,5 % frente al mes anterior, en plena tormenta sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD).

Los datos recogen las hipotecas una vez registradas, lo que no siempre coincide con la fecha de la firma, por lo que el posible parón en la contratación de estos créditos por las dudas sobre el impuesto surgidas a partir del 18 de octubre apenas se reflejarían en este mes, según han explicado hoy a Efe fuentes del INE.

Las entidades financieras reconocían a finales de octubre "cierta ralentización" en la firma de hipotecas, aunque la comparación interanual sigue mostrando un incuestionable vigor, con un incremento del 20,4 %, más del doble que el 9,5 % que se registró el mes anterior.

Si nos fijamos solamente en los datos de octubre comparados con septiembre, la caída del 6,5 % está en línea con las registradas otros años para ese mes, incluso es inferior.

El portavoz de la patronal de la banca, la AEB, José Luis Martínez Campuzano, considera que la aceleración interanual en la concesión de hipotecas en octubre "parece responder al aumento del peso de la financiación hipotecaria en la compraventa de viviendas", al tiempo que la ve "coherente" con el dinamismo observado en el sector residencial, especialmente en la demanda de familias.

Martínez Campuzano insiste en que es "fundamental" preservar las características del sistema hipotecario español, que ha servido para que la gran mayoría de las familias compren su vivienda en unas condiciones "inmejorables", por lo que pide que el mercado disponga de unas normas "claras y estables en el tiempo".

Para el responsable de estudios de idealista.com, Fernando Encinar, el crecimiento de octubre se corresponde "con un mercado sano" y está "perfectamente alineado", con los incrementos que se vienen registrando en lo que va de año, "lo que aleja definitivamente los fantasmas de una posible nueva burbuja".

Los expertos de Fotocasa no atribuyen el recorte mensual a las dudas sobre las hipotecas sino a una tendencia a la "normalización" de un mercado que se sigue consolidando, y prueba de ello es que 2018 se cerrará "con unas 350.000 hipotecas concedidas, un 12 % más que en 2017".

La directora de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, considera que "los datos de octubre aún no reflejan" el impacto de la sentencia de las hipotecas, pues no hay que olvidar que la estadística del INE lleva cierto decalaje y no se corresponde exactamente con las operaciones cerradas en octubre, sino en los meses anteriores.

El cambio legislativo no tendrá un gran impacto a largo plazo en la marcha del mercado residencial, añade Toribio, que recomienda vigilar la evolución de la financiación hipotecaria, ya que a los cambios introducidos en la nueva ley hipotecaria que afectan a las entidades "se podría sumar una posible subida de tipos de interés?.

Volviendo a los datos de octubre, casi el 40 % de los contratos firmados ese mes se referenciaron a un tipo de interés fijo, en tanto que el importe medio de los mismos fue de 126.926 euros, un 4,6 % más que un año antes y un 0,6 % menos que el mes anterior.

En total, el capital prestado en octubre por bancos, cajas y cooperativas a sus clientes para adquirir una vivienda sumó 3.852,9 millones de euros, casi un 26 % más que un año antes y un 7,1 % menos que el mes anterior.

Para la adquisición de todo tipo de fincas -rústicas, urbanas y viviendas-, las entidades financieras prestaron 5.804,1 millones de euros, casi un 14 % más que un año atrás y un 12 % menos que el mes anterior, con un importe medio de 138.171 euros, un 5,8 % inferior al del mismo mes de 2017.

Si se tiene en cuenta la naturaleza de la finca, las hipotecas constituidas sobre viviendas concentraban el 66,4 % del capital total que se prestó en octubre.

En cuanto al tipo de interés medio, para hipotecas sobre vivienda fue del 2,63 %, frente al 2,69 % de un año antes, con un plazo medio de 24 años, según estos datos, que añaden que un 60,4 % de estos préstamos se referenciaron a tipo variable, y un 39,6 %, a tipo fijo, un incremento interanual del 25,9 %.

Por comunidades autónomas, las que constituyeron más hipotecas sobre viviendas en octubre fueron Andalucía (5.984); Madrid (5.862) y Cataluña (5.808), en tanto que aquellas en las que se prestó más capital para la constitución de estos créditos fueron Madrid (1.041,1 millones de euros); Cataluña (886,4 millones) y Andalucía (619,8 millones).