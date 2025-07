Sabadell aclara a la CNMV que la venta de TSB no cambia si prospera la opa ni fija condiciones a BBVA

Banco Sabadell ha aclarado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la venta de TSB no incluye aspectos que otorguen un tratamiento distinto si prospera la opa de BBVA ni aplicarán al vasco las restricciones de no competencia asumidas con Banco Santander. Como parte del acuerdo, el vallesano se comprometió con el grupo cántabro a no competir en banca retail en el mercado británico durante los dos años siguientes al cierre de la operación, aunque mantendrá la sucursal con la que apoya a los clientes empresas en sus negocios en el exterior y la actividad de banca de inversión.

El organismo regulador ha requerido al banco presidido por Josep Oliu diferentes aclaraciones sobre la venta del TSB y el macrodividendo de 2.500 millones de euros anunciado con cargo al talón que cobrará de Sabadell, en el marco de los trabajos con el folleto de la opa lanzada por BBVA para ofrecer al accionista la información más completa.

En respuesta al requerimiento, Banco Sabadell ha confirmado que el precio definitivo de TSB se ajustará al alza o la baja "en función del valor neto contable tangible" de la entidad entre la fecha tomada de referencia para fijar el precio con Santander y cuando se cierre formalmente la transacción. El acuerdo anunciado el pasado 1 de julio comprometía un desembolso en efectivo por parte del Santander de 2.650 millones de libras por la filial británica (unos 3.100 millones de euros). "No hay mecanismos de ajuste de precio de la compraventa distintos del incluido en el informe del Consejo de Administración", sostiene su comunicado al regulador.

Descarta la existencia de aspectos ocultos en el acuerdo de compraventa que puedan implicar obligaciones para BBVA si triunfa la opa, ni letra pequeña distinta en las condiciones de la desinversión."El contrato no se ve de ningún otro modo afectado negativamente por un cambio de control sobrevenido de Banco Sabadell", refiere, recordando que el vallesano podrá, de hecho, "entablar (o continuar)" con "conversaciones o negociaciones con cualquier tercero en relación con un cambio de control" como ya avanzó.

En el caso del macrodividendo anunciado expone que "no es necesaria ninguna autorización", distinta de su aprobación por los accionistas. Para ambos acuerdos ha convocado, precisamente, dos juntas el día 6 de agosto, con pocas horas de diferencia.

La entidad ha explicado igualmente a la CNMV las condiciones previstas para la compraventa de los instrumentos de valores y otras emisiones de TSB, y ha descartado que haya compensaciones distintas a la venta de esos activos y de la filial.

No obstante, precisa que, como es habitual en este tipo de transacciones, sí se fijan determinados criterios para el reembolso de ciertos gastos y costes o para el pago de honorarios de expertos en caso de disputas. Santander tendrá además la obligación de pagar determinados costes si solicita asistencia al Sabadell o a TSB "en relación al programa de seguros o la puesta en marcha de un plan de retención de talento".

Según Sabadell, el contrato "no contempla ninguna condición resolutoria", salvo las habituales por incumplimientos de alguna de las partes en su ejecución. Frente a algunas de las eventualidades contempladas se prevén plazos para una eventual reclamación de entre 18 meses y hasta 6 años desde el cierre de la transacción.