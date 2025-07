QBE se impone a Zurich para asegurar los errores de los directivos de Adif

QBE gana la partida a Zurich y será la principal aseguradora que cubrirá la responsabilidad civil de los directivos de Adif. La australiana, que ya el año pasado dio estos servicios a la compañía pública responsable de la red ferroviaria española, repite posición cobrando una prima de 355.000 euros, un 18% más que el año anterior.

El contrato público se basa en tres lotes, con el objetivo de cubrir hasta 30 millones de euros en costes. Cada lote tiene un límite de indemnización de 10 millones de euros, siendo el primero de ellos el principal escudo en caso de siniestro, de ahí su mayor prima. En este caso el valor máximo de dicho lote era de 450.000 euros, aunque QBE ofreció el mejor precio frente a Zurich, con 366.399 euros.

No obstante, la suiza no se va de vacío, ya que también opositó al segundo de los lotes que finalmente se acabó resolviendo a su favor. Se impone así a Allianz a través de su filial Global Corporate & Specialty , Liberty y Swiss Re, quien estuvo cubriendo a Adif el año pasado en este mismo intervalo. La oferta de Zurich fue 10.000 euros más baja que la de Swiss Re, la segunda mejor, con 75.000 euros, de un contrato cuyo valor estaba en 150.000 euros.

Para el último lote, Berkshire Hathaway, la aseguradora de Warren Buffet, se volvió a llevar el contrato al ser la única compañía que presentó oferta. En este caso, del valor de 100.000 euros, la entidad ofreció una rebaja del 55%, hasta los 48.300 euros.

Los pliegos del contrato registran un listado de las coberturas en las que el seguro sí entraría. Estas van desde las pérdidas no asumidas por Adif, como por ejemplo una denuncia hacia uno de sus directivos por una mala gestión (en este caso, la aseguradora incurriría en los costes legales), hasta incluso reclamaciones contra el cónyuge del directivo siempre y cuando los actos estén relacionados con esta persona. A su vez, la póliza también incluye gastos de gestión de crisis y publicidad, por contaminación o por responsabilidad tributaria.

A su vez detalla una serie de hechos de los que el seguro no se hace cargo. El principal es por motivo de corrupción y blanqueamiento de capitales. Los seguros de D&O (así se conocen en el sector) son cada vez más habituales en las grandes empresas, pero no cubren actos dolosos o con mala fe. Tampoco se activaría la póliza en otra serie de supuestos, como por insolvencia, delitos de terrorismo o fraude.

Según detalla Adif en la plataforma de contratación pública, los costes por siniestralidad en los últimos diez años ascienden a 130.938 euros por 20 casos. No obstante, solo hay 13 casos cerrados, faltando la resolución final de otros siete que podrían incrementar esa cifra.

Adif ha estado en los últimos meses envuelta en cambios en su cúpula directiva. Desde la destitución de Ángel Contreras como presidente tras las numerosas incidencias y su vinculación a la trama Koldo, se ha producido una renovación con la llegada de personal de la casa. No sin antes otros casos mediáticos de por medio, como el de Isabel Pardo de Vera, también imputada por el caso Koldo y el amaño de adjudicaciones públicas que le atribuye la Guardia Civil, en la que también está involucrado el exdirector general de Personas de Adif, Michaux Miranda.