JP Morgan se une a los fondos 'cazaopas' y aflora en el capital de Catalana Occidente con un 3%

Un nuevo arbitrajista se une a la opa de Grupo Catalana Occidente (GCO). Ahora es JP Morgan, uno de los mayores bancos de inversión del mundo, quien tomará partida en la operación tras aflorar en el capital de la compañía con un 3,038% del total del accionariado, según refleja la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta manera, desde que se anunció la opa de exclusión por parte de la familia Serra a través del vehículo financiero Inocsa, son ya cuatro los fondos que han entrado en el capital de la compañía, y su peso asciende por encima del 7%. Morgan Stanley (1,044%), Samson Rock (2%) y Syquant Capital (1,003%) poseen el otro 4% restante, aunque Samson Rock tiene las participaciones divididas entre la sociedad y su copropietario, Raphael Kain.

Normalmente estos actores entran en este tipo operaciones por dos motivos: para ser arbitrajistas o para obtener una rentabilidad segura. El segundo escenario es que hasta ahora se prevé, puesto que aunque se necesite un 75% de los votos a favor de la opa de exclusión, la familia Serra ya parte con gran ventaja para lograrlo.

Y es que según el anuncio previo de la oferta, CO Sociedad de Gestión y Participación S.A., que a efectos prácticos es Inocsa junto a otras sociedades como La Previsión 96, también de la familia, posee el 62,03% del capital de forma directa e indirecta. La oferta se lanza, por tanto, al free float del 37,97% por valor de 2.277 millones de euros en caso de adquirir todos los títulos (a 50 euros la acción).

Actualmente Inocsa, la oferente, tiene 44.328.842 acciones directas (36,94% del capital) y 30.103.560 acciones indirectas. Para que la opa salga, tiene que poseer de forma directa un 13,05% del capital extra o 15.671.159 acciones. Esto supondría un 50,01% del capital o 60.000.001 acciones, por lo que apenas con conseguir la mitad de los títulos que tiene de manera indirecta le bastaría.

Pero el éxito de la opa no implica la exclusión de bolsa de la compañía, porque para ello sí que necesita el 75% del capital con derecho a voto si no quiere lanzar una nueva oferta. Inocsa posee un 3,93% de derechos de voto extra por estar controlados por miembros de los órganos de administración de las sociedades del Grupo CO, es decir, por los propios familiares que también están en el consejo. Y si se le añade el 1,65% que GCO tiene en autocartera y, por tanto, no vota, los derechos totales ya ascienden al 67,01%. Apenas necesitaría la aprobación de un 8% de ese 32,99% que realmente queda de accionistas minoritarios.

Ante este escenario, los llamados fondos cazaopas apenas tienen un 20% de la representación total de los minoritarios, por lo que plantear una movilización masiva para rechazar la operación parece improbable. En todo caso, podrían impugnar la operación ante la CNMV si reflejan que el precio pagado es inferior al valor real de la compañía, aunque el supervisor precisamente también analiza esto en el folleto que está aún por publicar.

La opinión generalizada de los analistas es que el precio es bajo, pero está por ver si la CNMV así lo determina y exige a Inocsa subir esos 50 euros por título que lanzó el pasado mes de marzo.

De lo contrario, JP Morgan, junto a Morgan Stanley, Samson Rock y Syquant Capital lo que buscarán será obtener rentabilidad en la operación. Las operaciones no reflejan el precio de compra de los títulos, pero según la cotización de los días de compra, la inversión total rondaría los 415 millones de euros, y a priori obtendrían una retribución de 425 millones de euros, una rentabilidad de casi del 2,5%.

Esta sería la decisión lógica porque, de lo contrario, los fondos se quedarían "atrapados" en el capital de GCO si la opa de exclusión sale adelante y no venden sus acciones. Ahora está por ver si más fondos se unen al capital del grupo asegurador o bien los mismos incrementan posiciones buscando hacer una mayor presión para obtener más rentabilidad.