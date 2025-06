La renta fija bancaria ha comenzado el año 2025 por encima de la deuda pública española a corto plazo en lo que se refiere a rentabilidad. Y es que, en la última subasta del Tesoro, celebrada el pasado 3 de mayo, las Letras de nuestro país se adjudicaron a un interés del 2,119% anual a 12 meses , mientras que el mercado bancario ofrece algunos depósitos a plazo fijo a un año que superan el 3% anual, y cuentas remuneradas hasta ese mismo 3%. Los analistas ya señalaron en los últimos meses de 2024 que en el año que recién comienza la renta fija reduciría considerablemente los beneficios que ha venido ofreciendo durante los dos últimos años, fundamentalmente por la mejora de la situación económica y la rebaja de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Los primeros productos en empezar a recortar sus beneficios hace unos meses fueron los bancarios, pues hubo momentos en los que los depósitos a plazo fijo rozaron el 5% TAE y las cuentas remuneradas alcanzaron el 4%. Sin embargo, estos últimos se han estabilizado en torno al 3%, mientras que las Letras del Tesoro, que llegaron a rozar el 4% anual en 2023, han seguido cayendo hasta situarse ahora al 2,38% a 12 meses. De este modo, a principios de 2025 los productos bancarios siguen siendo más rentables que la deuda pública a corto plazo, esto es, las Letras del Tesoro. Sin embargo, quienes estén interesados en aprovechar los beneficios que ofrecen estos instrumentos deben tener en cuenta que lo más probable es que su rentabilidad también se vaya reduciendo a lo largo del año conforme el BCE anuncie nuevas rebajas de sus tipos, por lo que conviene contratarlos cuanto antes. Para quienes estén buscando la seguridad que ofrecen las Letras del Tesoro entre los productos bancarios, la mejor alternativa probablemente sean los depósitos a plazo fijo, dado que aseguran la rentabilidad durante el periodo por el que se contraten. Además, suelen ser los que mayores beneficios ofrecen. No obstante, las cuentas remuneradas también pueden ser una buena opción para quienes deseen tener algo más de flexibilidad. A continuación detallamos las características de unos y otros.

Los mejores depósitos bancarios de junio de 2025

Depósito renovable Depósito Avantio (6 meses) (6 meses) Importe Desde 30.000€ Rentabilidad 2,11% Pago al vencimiento Pago al vencimiento Periodo 6 meses Total disponibilidad:

cancelación anticipada con el 1,51% TAE sobre el capital. Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito de Español:

hasta 100.000 euros. Depósito renovable: al finalizar el vencimiento. +100 depósitos disponibles Depósitos Raisin (3 meses - 10 años) (3 meses - 10 años) Importe Desde 1€ Rentabilidad hasta 2,97% Pago según la entidad Pago según la entidad Periodo desde 3 meses Más de 100 depósitos: de entidades europeas reconocidas. Rentabilidades a medida:

importe, plazo y condiciones que se ajustan al perfil del cliente. Depósitos protegidos: por los fondos de garantía según el país de origen (Portugal, Italia, Suecia...) Importes bajos Depósito a Plazo Facto (3 meses - 12 meses) (3 meses - 12 meses) Importe Desde 5.000€ Rentabilidad 2,12% Pago al vencimiento Pago al vencimiento Periodo desde 3 meses Plazos flexibles: podrás elegir plazos cortos desde 3 meses hasta un año. Importe máximo de 3.000.000€: es bastante elevado en comparación a otros depósitos. Fondo de Garantía de Depósitos Italiano: protege tu dinero por hasta 100.000€ por persona.

Otros depósitos a plazo fijo con rentabilidades atractivas

Depósitos a plazo fijo Entidad Rentabilidad 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses o menos 24 meses 36 meses o mas - 2,11% - - - - Frecuencia del pago:

Al vencimiento Importe mínimo y máximo:

30.000€ - 500.000€ Ir a la oferta 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses o menos 24 meses 36 meses o mas Hasta 2,42% Hasta 2,61% Hasta 2,66% - Hasta 2,75% Hasta 2,76% Frecuencia del pago:

Según la entidad Importe mínimo y máximo:

1€ - 100.000€ Ir a la oferta 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses o menos 24 meses 36 meses o mas 2,12% 2,12% 2,12% - - - Frecuencia del pago:

Al vencimiento Importe mínimo y máximo:

5.000€ - 3.000.000€ Ir a la oferta 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses o menos 24 meses 36 meses o mas 2,25% 2,25% 2,00% - - - Frecuencia del pago:

Al vencimiento Importe mínimo y máximo:

10.000€ - 100.000€ Ir a la oferta 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses o menos 24 meses 36 meses o mas - - 2,50% - - - Frecuencia del pago:

Al vencimiento Importe mínimo y máximo:

50.000€ - 300.000€ Ir a la oferta 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses o menos 24 meses 36 meses o mas - 2,40% 2,55 - - - Frecuencia del pago:

Al vencimiento Importe mínimo y máximo:

10.000€ - 100.000€ Ir a la oferta 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses o menos 24 meses 36 meses o mas - - - - 2,74% - Frecuencia del pago:

Al vencimiento Importe mínimo y máximo:

10.000€ - 100.000€ Ir a la oferta 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses o menos 24 meses 36 meses o mas 2,40% 2,61% 2,65% - 2,75% 2,76% Frecuencia del pago:

Al vencimiento Importe mínimo y máximo:

10.000€ - 100.000€ Ir a la oferta 3 meses 6 meses 12 meses 18 meses o menos 24 meses 36 meses o mas - - 2,50% - - - Frecuencia del pago:

Al vencimiento Importe mínimo y máximo:

30.000€ - 100.000€ Ir a la oferta

Los depósitos bancarios, la mejor alternativa a las Letras del Tesoro

La opción bancaria más parecida a las Letras del Tesoro, por plazos, seguridad y funcionamiento, son los depósitos a plazo fijo. Estos productos ofrecen a sus titulares unos intereses constantes por un periodo de tiempo determinado, al igual que la deuda pública. De este modo, el usuario puede saber exactamente cuánto va a ganar cuando venza el plazo.

La seguridad es otro elemento coincidente. En ambos casos se tratar de productos en los que la entidad emisora, el Tesoro Público o el banco privado, se comprometen por contrato a devolver el dinero más los intereses en el tiempo y forma establecidos en dicho documento, por lo que están obligados a hacerlo. El único problema que se puede presentar en este sentido es que esas organizaciones se declaren insolventes y no puedan restituir el capital en el momento acordado, algo que es sumamente improbable en el caso de las Letras del Tesoro porque es el Estado el que responde por el pago.

En lo que se refiere a los depósitos a plazo fijo, las posibilidades de que los bancos se declaren insolventes son más altas al ser empresas privadas, pero la inmensa mayoría de ellos están adscritos al Fondo de Garantía de Depósitos, un mecanismo que cubre hasta 100.000 euros por cliente y entidad en el caso de que el banco no pueda devolver el dinero a sus usuarios por cualquier contratiempo económico. Por lo tanto, hasta dicha cantidad es totalmente seguro.

Otra característica común entre las Letras del Tesoro y los depósitos bancarios es que inmovilizan el dinero del usuario, de tal modo que no podrá disponer de él hasta la fecha de vencimiento. En caso de que sea necesario recuperar el capital, con la deuda pública el usuario puede acudir al mercado secundario para tratar de venderla antes de tiempo, pero ahí ya rige la ley de la oferta y la demanda, por lo que es posible que pierda fondos si no hay muchos compradores a los que le interese. En lo que se refiere a los depósitos a plazo fijo, hay bancos que dan la opción de cancelarlos anticipadamente pagando una penalización, por lo que se tendrán pérdidas, pero otros ni siquiera permitirán esto, por lo que en ellos será imposible disponer del dinero.

En cuanto a las diferencias, los depósitos bancarios ofrecen más posibilidades a los usuarios en lo que se refiere al plazo, puesto que hay opciones desde los tres meses a los cinco años. Las Letras del Tesoro, en cambio, sólo se pueden conseguir a tres, seis, nueve o doce meses.

En lo que se refiere a los beneficios, en estos momentos la rentabilidad de los depósitos bancarios es superior a la de las Letras del Tesoro. Por ejemplo, en la última subasta de estos instrumentos de deuda pública a doce meses se adjudicaron a un interés del 2,38%, mientras que es posible encontrar depósitos a plazo fijo por ese mismo periodo de tiempo a más del 3%.

Las cuentas remuneradas, una alternativa más flexible al 2,27% anual

Otro producto bancario que supera en rentabilidad a las Letras del Tesoro son las cuentas remuneradas, ya que algunos bancos ofrecen hasta el 2,27% anual por ellas. Estos instrumentos, sin embargo, presentan diferencias importantes respecto a los títulos de deuda pública, algunas más ventajosas y otras que suponen una desventaja.

La principal ventaja de las cuentas remuneradas frente a las Letras del Tesoro, además de la mayor rentabilidad de las primeras en estos momentos, radica en la flexibilidad del producto bancario: ofrecen intereses sin inmovilizar el dinero. Es decir, el usuario puede disponer de él cuando lo necesite sin tener que pagar una penalización, como ocurre en algunos depósitos a plazo fijo, ni arriesgarse a perder fondos al acudir al mercado secundario.

Por contra, la principal desventaja de las cuentas remuneradas es que no aseguran los intereses con los que se contrataron a lo largo del tiempo. Esto se debe a que la ley española permite que los bancos modifiquen unilateralmente las condiciones de sus cuentas de duración indeterminada con la única limitación de que el cambio, si perjudica al cliente, le debe ser comunicado con dos meses de antelación para que tenga margen suficiente para decidir si lo acepta o cancela el instrumento.

Cuenta de ahorro Trade Republic Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Trade Republic Hasta un 2,27% de TAE de remuneración

Cuenta remunerada con IBAN español

El saldo remunerado sin límite

Tarjeta de débito con Saveback

Las ganancias se ingresan mensualmente en la cuenta del usuario Trade Republic ofrece una de las cuentas de ahorro más interesantes del mercado, con unos intereses que pueden alcanzar hasta el 2,27% TAE sin apenas requisitos ni permanencia, lo único que el usuario necesita para beneficiarse de esta oferta es tener una cuenta abierta en la plataforma de origen alemán. De esta remuneración se pueden beneficiar tanto los que ya son usuarios de Trade Republic como aquellas personas que creen una cuenta nueva. En ambos casos, los titulares tienen total flexibilidad para ingresar, retirar u operar con el dinero cuando quieran.

Cuenta de online Sabadell Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Sabadell Obtén 2% TAE con un saldo máximo de 20.000€

Llévate el 3% de tus recibos de luz y gas

300€ adicionales por domiciliar tu nómina y tener Bizum

Tarjetas bancarias sin comisiones

Sin comisiones de administración ni mantenimiento Consigue tu cuenta online con Banco Sabadell y llévate una rentabilidad del 2% TAE para un saldo máximo de 20.000€. Además de obtener beneficios como la devolución del 3% en tus recibos, podrás realizar todas las operaciones habituales de una cuenta corriente, desde pagar con tarjeta a recibir o enviar dinero. Exclusivo para nuevos clientes. 02/07/2025.

Otra desventaja de las cuentas remuneradas es que algunas de ellas exigen que su titular cumpla con determinadas condiciones para ofrecerle intereses, por ejemplo, la domiciliación de una nómina, de recibos o la contratación de algún producto adicional de la entidad. No obstante, no todos los bancos solicitan estos requisitos, y algunos no piden más que el usuario deposite su dinero en la cuenta para empezar a generar beneficios.

De esta forma, dentro de este producto encontramos dos subtipos, las cuentas remuneradas sin nómina y las cuentas nómina. Las primeras tienen la ventaja fundamental de que no imponen requisitos, o muy pocos, por lo que permiten que casi cualquier usuario se beneficie de ellas. Suelen ofrecer intereses sobre el capital depositado, por lo que para obtener ingresos significativos es preciso disponer de una buena cantidad de ahorros, dado que en estos momentos ofrecen como mucho un 3% anual.

Cuenta Ahorro Bienvenida Sin Comisiones Ir a la oferta Rentabilidad del 2.27% TAE y 2.25% TIN anual durante 6 meses, desde 1€ hasta 100.000€

Obtén hasta 1.125€ los 6 primeros meses

Dinero siempre disponible: puedes retirarlo en cualquier momento

Sin gastos ni comisión de administración, mantenimiento y cancelación

Consulta condiciones en Openbank.es

En lo que se refiere a las cuentas nómina, son más difíciles de conseguir porque tienen requisitos que pueden ser exigentes, como ser un trabajador asalariado que cobre una cantidad mínima al mes, lo que excluye, por ejemplo, a los autónomos. Sin embargo, para quien cumplan sus condiciones pueden ser productos de lo más interesantes, ya que permiten conseguir sumas importantes sin disponer de muchos ahorros, al contrario de lo que ocurre con las cuentas remuneradas sin nómina.

Lo más habitual es que las cuentas nómina ofrezcan una cantidad de dinero fija a cambio de que se domicilie el sueldo, en lugar de unos intereses por el capital depositado, y no suelen exigir que se mantenga un saldo mínimo. Esto permite que quienes no dispongan de ahorros significativos, pero sí de un salario, puedan obtener una buena rentabilidad. Además, en ocasiones estos productos también ofrecen ventajas adicionales, como el reembolso de una parte de los recibos domiciliados o de las compras hechas con la tarjeta de débito asociada.

Un aspecto interesante más es que en estos momentos los bancos españoles están inmersos en una dura competencia por atraer clientes a sus cuentas nómina, por lo que están lanzando ofertas de lo más lucrativas y con requisitos muy bajos. Por ejemplo, hay entidades que ofrecen una recompensa de hasta 400 euros por sólo domiciliar un sueldo o pensión de al menos 800 euros.

Cuenta nómina Open Sin Comisiones Ir a la oferta €200€ brutos al domiciliar tus ingresos (mín. 900€) durante 12 meses. Hasta 16/6/25. Ver más.

Cuenta sin comisiones de administración, mantenimiento y cancelación

Tarjetas de débito y crédito para el primer titular gratis de emisión y renovación

Consigue el 0,5% de tus recibos domiciliados de luz, gas, teléfono, móvil e internet

Transferencias estándar en euros en España y la UE sin coste

Consulta condiciones en Openbank.es

Cuenta Online CaixaBank Sin Comisiones Ir a la oferta Domicilia tu nómina para llevarte 250€ o una TV Samsung (aplican condiciones)

Cuenta online sin comisiones

Tarjeta débito sin coste de emisión y mantenimiento

Retiradas de efectivo sin coste más de 11.000 cajeros

Descuentos en viajes y compras con empresas aliadas Hazte cliente con la cuenta online sin comisiones de CaixaBank y llévate hasta 250€ domiciliando tu nómina desde 1.500€, domiciliando 3 recibos y utilizando tu tarjeta mínimo 3 veces al trimestre. Oferta válida hasta el 30/06/2025.

Cuenta de online Sabadell Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Sabadell Obtén 2% TAE con un saldo máximo de 20.000€

Llévate el 3% de tus recibos de luz y gas

300€ adicionales por domiciliar tu nómina y tener Bizum

Tarjetas bancarias sin comisiones

Sin comisiones de administración ni mantenimiento Consigue tu cuenta online con Banco Sabadell y llévate una rentabilidad del 2% TAE para un saldo máximo de 20.000€. Además de obtener beneficios como la devolución del 3% en tus recibos, podrás realizar todas las operaciones habituales de una cuenta corriente, desde pagar con tarjeta a recibir o enviar dinero. Exclusivo para nuevos clientes. 02/07/2025.

Cuenta Inteligente Digital Hasta 22/07/2025 Ir a la oferta 2,12% TAE sin domiciliaciones o 2,50% TAE domiciliando nómina y Bizum

Cuenta sin comisiones ni condiciones

Tarjeta de débito gratis

Transferencias en la UE gratis

Disponible para nuevos clientes Esta cuenta tiene un compartimento para gastos diarios de hasta 5.000€ (0% TAE) y otro para los ahorros (hasta 150.000€) que remunera durante los 3 primeros meses al 2,12 % TAE sin requisitos y a un 2,50 % TAE si domicilias la nómina y activas Bizum. Desde el 4º mes la remuneración bajará al 2,12 % TAE si no se cumplen los requisitos. Remuneración asegurada sin cambios hasta el 31/10/2025.