Los productos de renta fija han vivido un momento de gran dinamismo en los últimos años, sobre todo, a las fuertes subidas de los tipos de interés que llevó a cabo el Banco Central Europeo (BCE) en el último trimestre de 2022 y, sobre todo, a lo largo de 2023. Esos aumentos han provocado que instrumentos como las cuentas remuneradas hayan alcanzado intereses de hasta el 4% TAE en algunos casos, una rentabilidad de lo más atractiva para aquellas personas que deseen mover su dinero sin arriesgarlo lo más mínimo. En cambio, tras las sucesivas rebajas de los tipos de banco de Fráncfort en la eurozona han bajado hasta el 3%, en el momento de redactar estas líneas. Los productos de renta fija como las cuentas remuneradas son muy interesantes debido a que aseguran tanto el capital del usuario como sus beneficios, al contrario de lo que sucede con activos de inversión como las acciones o las criptomonedas, donde las posibilidades no sólo de no ganar dinero, sino también de perder fondos propios, son elevadas. Sin embargo, los productos de renta fija han tenido en los últimos años un hándicap importante: los intereses ofrecidos han sido tan bajos que eran poco atractivos. Algo que esta subida reciente ha corregido y abre ahora la posibilidad de que los usuarios puedan conseguir buenas ganancias con sus ahorros. En este artículo vamos a centrarnos en uno de los productos de renta fija más populares, las cuentas remuneradas. A continuación te mostramos qué bancos dan más intereses en la actualidad con estos instrumentos, y un poco más abajo los analizamos en detalle, explicamos a qué tipo de usuarios le interesan o lo que se espera de ellos (y de sus intereses) en este 2025, entre otros.

Las mejores cuentas remuneradas del momento

Cuenta Ahorro Bienvenida Sin Comisiones Ir a la oferta Rentabilidad del 2.27% TAE y 2.25% TIN anual durante 6 meses, desde 1€ hasta 100.000€

Obtén hasta 1.125€ los 6 primeros meses

Dinero siempre disponible: puedes retirarlo en cualquier momento

Sin gastos ni comisión de administración, mantenimiento y cancelación

Consulta condiciones en Openbank.es

Cuenta de ahorro Trade Republic Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Trade Republic Hasta un 2,27% de TAE de remuneración

Cuenta remunerada con IBAN español

El saldo remunerado sin límite

Tarjeta de débito con Saveback

Las ganancias se ingresan mensualmente en la cuenta del usuario Trade Republic ofrece una de las cuentas de ahorro más interesantes del mercado, con unos intereses que pueden alcanzar hasta el 2,27% TAE sin apenas requisitos ni permanencia, lo único que el usuario necesita para beneficiarse de esta oferta es tener una cuenta abierta en la plataforma de origen alemán. De esta remuneración se pueden beneficiar tanto los que ya son usuarios de Trade Republic como aquellas personas que creen una cuenta nueva. En ambos casos, los titulares tienen total flexibilidad para ingresar, retirar u operar con el dinero cuando quieran.

Cuenta de online Sabadell Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Sabadell Obtén 2% TAE con un saldo máximo de 20.000€

Llévate el 3% de tus recibos de luz y gas

300€ adicionales por domiciliar tu nómina y tener Bizum

Tarjetas bancarias sin comisiones

Sin comisiones de administración ni mantenimiento Consigue tu cuenta online con Banco Sabadell y llévate una rentabilidad del 2% TAE para un saldo máximo de 20.000€. Además de obtener beneficios como la devolución del 3% en tus recibos, podrás realizar todas las operaciones habituales de una cuenta corriente, desde pagar con tarjeta a recibir o enviar dinero. Exclusivo para nuevos clientes. 02/07/2025.

Cuenta remunerada MyInvestor Sin Comisiones Ir a la oferta Consigue un 1% TAE anual el primer año

Saldo remunerado hasta 70.000€

Posibilidad de extender la remuneración del 1% TAE indefinidamente al contratar productos de inversión por valor de, al menos, 300€ al mes

Sin necesidad de domiciliar la nómina

Tarjeta de débito y crédito gratuita MyInvestor ofrece una cuenta remunerada que permite a sus clientes obtener hasta 700€s al año. Todo el proceso de contratación es online, y ofrece distintos planes: desde una cuenta en la que consigues rentabilidad sólo por depositar tu dinero hasta productos de inversión asociados que ofrecen la posibilidad de lograr mayores beneficios. Con esta cuenta, también puedes conseguir una tarjeta de débito y otra de crédito gratuitas, y realizar transferencias sin coste dentro de la Unión Europea (Zona SEPA).

Cuenta de ahorro InbestME Sin Comisiones Ir a la oferta Consigue una rentabilidad del 1,85% (TIR) para euros

Rentabilidad variable en € ligada al BCE

Sin vinculaciones ni limites temporales

Obtén beneficios con depósitos a partir de 1.000 euros

Sin penalizaciones por retirar el dinero antes del plazo establecido InbestMe ofrece una Cartera de Ahorro de intereses variables vinculados a los cambios de los tipos de interés tanto en Europa como en Estados Unidos, de tal forma que el usuario se beneficia de las subidas de este indicador automáticamente, sin tener que esperar a que la entidad decida hacerlo. Otra ventaja de este producto financiero es que sólo tiene límite por debajo, pues se tienen que depositar al menos 1.000 euros para abrirla, pero no los tiene por arriba, por lo que el usuario, si lo desea, puede ingresar 1.000.000 de euros en la cuenta para generar intereses con ellos.

Cuenta Free de Bunq Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Bunq Remuneración del 2,26% con pago semanal

Tarjeta prepago virtual gratuita

Cuenta de ahorros sin comisiones

2 retiradas al mes

Fondos protegidos Bunq ofrece una cuenta de ahorro sin comisiones, con una remuneración del 2,26% sobre el importe de la cuenta y pago de intereses semanal. Además, consigues una tarjeta virtual prepago gratis la cual puedes recargar con diferentes métodos. Podrás hacer compras más seguras y hasta 2 retiradas al mes.

Cuenta remunerada Revolut Sin Comisiones Ir a la oferta Con acceso instantáneo a tu dinero en cualquier momento y sin comisiones

Cuenta remunerada al 2,53% TAE con pago de intereses diarios

Sin saldo mínimo a remunerar, saldo máximo de 100.000€

Abre una cuenta online en unos pocos minutos

Transferencias internacionales gratuitas dentro de la zona SEPA Servicios prestados por Revolut Bank UAB, Sucursal en España (código del Banco de España 1583). La cuenta remunerada es una cuenta de depósito a la vista. Solo para mayores de 18 años. Ejemplo representativo: 100€ invertidos el 1 de enero a un 2,27% TAE / 2,25% TIN te generarían 2,27€ de interés hasta el 31 de diciembre, asumiendo que no haya aportes adicionales, retiradas ni retenciones fiscales. Los intereses se liquidan a diario. Sin comisiones de mantenimiento ni cancelación. El importe máximo de depósito elegible es de 100.000€. Más información https://www.revolut.com/es-ES/legal/savings-account/. Trae tu nómina a Revolut y consigue Revolut Metal gratis. +18 Promoción válida hasta el 31/5/2025 para usuarios nuevos y hasta el 1/5/2025 para existentes, residentes en España. Visita: https://www.revolut.com/es-ES/legal/PLAN_SALARY_PROMOTION/

Cuentas remuneradas: rentabilidad asegurada sin perder liquidez

Las cuentas remuneradas son productos de renta fija de lo más interesante por muchos motivos. En primer lugar, porque con ellas tanto el capital depositado por el usuario como los intereses están garantizados, de tal manera que su titular no sólo no pone en riesgo su dinero, sino que además se asegura las ganancias.

Esto es así porque los productos de renta fija como las cuentas remuneradas funcionan como una especie de crédito a la inversa en el que el usuario deja dinero a la entidad financiera a cambio de que le compense con unos intereses. Las condiciones de este préstamo se pactan y reflejan en un contrato que firman ambas partes, de tal manera que todo lo establecido en él es de obligado cumplimiento. De este modo, el banco debe devolver el capital y pagar el porcentaje acordado en el tiempo estipulado.

A esta seguridad las cuentas remuneradas añaden otra ventaja interesante, la plena disponibilidad del dinero: el usuario puede retirarlo siempre que quiera sin ningún tipo de problema. Esto es una diferencia importante con otros productos similares como los depósitos a plazo fijo , en los que el capital debe permanecer inmovilizado hasta que termine la vigencia del contrato.

Así, con las cuentas remuneradas el titular no pierde nunca liquidez, aunque algunas entidades sí exigen que se mantenga un saldo mínimo para ofrecer intereses, por lo que hay que tener cuidado con este aspecto. Por ejemplo, si una entidad no remunera depósitos por debajo de los 2000 euros, el titular deberá mantener siempre una cifra superior para conseguir la rentabilidad pactada. Pero en caso de necesidad, el usuario puede retirar ese dinero sin ningún tipo de problema para salir del apuro aún a costa de no generar beneficios. En los depósitos a plazo fijo, en cambio, tendría que pagar una penalización.

Los depósitos a plazo fijo, eso sí, suelen ofrecer intereses más elevados que las cuentas remuneradas a cambio de retener el dinero de sus clientes, aunque hay excepciones. Así, queda en manos del usuario elegir entre obtener algo menos de rentabilidad a cambio de poder disponer plenamente de su dinero o perder esa liquidez a cambio de conseguir unos beneficios superiores.

No todo son los intereses en las cuentas remuneradas: ¿en qué más hay que fijarse?

Así pues, las cuentas remuneradas ofrecen ventajas de lo más interesantes a sus titulares en términos de rentabilidad y liquidez, pero hay que prestar atención a sus condiciones y requisitos para asegurarnos de que es lo que estamos buscando y le sacamos todo el partido posible.

En este sentido, se debe tener en cuenta que existen distintos tipos de cuentas remuneradas: unas ofrecen sus intereses sin condiciones, sólo por abrirlas, mientras que otras exigen a sus titulares algunos requisitos que pueden ser más o menos exigentes, como la domiciliación de una nómina, la contratación de servicios adicionales del banco, el uso de una tarjeta asociada un número de veces al mes, etc. Por lo tanto, en función de la escogida, las exigencias serán unas u otras.

De entre los distintos tipos de cuentas remuneradas que existen, las cuentas de ahorro suelen ser las más laxas en cuanto a condiciones. Con ellas las exigencias únicamente suelen ser que el titular mantenga un saldo mínimo en la cuenta. Si el depósito cae por debajo de esa cifra, no generará intereses.

Las cuentas de ahorro, eso sí, están pensadas exclusivamente para hacer crecer el dinero de sus titulares, por lo que con ellas no se podrán realizar operaciones bancarias como transferencias, pagos con tarjeta o domiciliación de nóminas o recibos, como sí se puede hacer con otro tipo de cuentas remuneradas.

Cuenta de ahorro Trade Republic Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Trade Republic Hasta un 2,27% de TAE de remuneración

Cuenta remunerada con IBAN español

El saldo remunerado sin límite

Tarjeta de débito con Saveback

Las ganancias se ingresan mensualmente en la cuenta del usuario Trade Republic ofrece una de las cuentas de ahorro más interesantes del mercado, con unos intereses que pueden alcanzar hasta el 2,27% TAE sin apenas requisitos ni permanencia, lo único que el usuario necesita para beneficiarse de esta oferta es tener una cuenta abierta en la plataforma de origen alemán. De esta remuneración se pueden beneficiar tanto los que ya son usuarios de Trade Republic como aquellas personas que creen una cuenta nueva. En ambos casos, los titulares tienen total flexibilidad para ingresar, retirar u operar con el dinero cuando quieran.

Un tipo de cuenta remunerada bastante común es la cuenta nómina, aunque en este caso ocurre todo lo contrario que con las de ahorro: sus condiciones son bastante exigentes. El requisito principal de estos instrumentos para ofrecer intereses es domiciliar un ingreso mensual recurrente, habitualmente proveniente del sueldo de un trabajo por cuenta ajena, aunque algunas entidades también aceptan pensiones, prestaciones públicas como la de desempleo o los beneficios de una labor como autónomo, siempre que superen el mínimo al mes establecido por el banco.

Además de ese ingreso recurrente, las cuentas nómina pueden tener otros requisitos adicionales, en función de la entidad, para ofrecer intereses, como mantener un saldo mínimo, contratar productos adicionales o usar una tarjeta bancaria asociada varias veces al mes, entre otros.

A cambio de cumplir todas esas condiciones, las cuentas nómina sí permiten a sus titulares realizar todo tipo de operaciones bancarias, desde transferencias a pagos con tarjeta, pasando por domiciliaciones. De esta forma, el usuario puede obtener beneficios con el mismo producto con el que lleva a cabo sus trámites, pagos y cobros cotidianos, sin tener que contratar nada más, por lo que son más cómodas y sencillas de gestionar.

Cuenta nómina ING Sin Comisiones Ir a la oferta 200€ por traer nómina y hasta 200€ de rentabilidad en tu Cuenta NARANJA

Si eres cliente nuevo, obtén los primeros meses 4 % de TIN. Válido hasta el 22/06/25



Paga y retira dinero en el extranjero sin comisiones con el Plan de viajes

Tarjeta de débito y crédito gratis

Sin comisiones (0% TIN, 0% TAE) Con la cuenta nómina de ING los usuarios pueden disfrutar de un producto sin comisiones para realizar sus operaciones bancarias al tiempo que consiguen una interesante rentabilidad del 4% TIN los tres primeros meses sobre el dinero depositado. Para ello, sólo es necesario tener un ingreso recurrente de al menos 700 euros al mes.

Por último, entre las cuentas remuneradas también se pueden encontrar las cuentas corrientes remuneradas. En este caso, el único requisito para ofrecer beneficios es que el usuario contrate el producto, con el que puede realizar todo tipo de operaciones bancarias. Estos instrumentos son menos comunes que los dos anteriores, y sus intereses suelen estar limitados a un periodo de tiempo relativamente corto, generalmente de promoción de bienvenida para nuevos clientes.

Las cuentas corrientes remuneradas, por lo tanto, suelen ofrecer intereses o una remuneración directa en metálico como fórmula para atraer nuevos clientes y sus beneficios se terminan o se reducen considerablemente una vez transcurrido ese periodo inicial promocional.

Cuenta de online Sabadell Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Sabadell Obtén 2% TAE con un saldo máximo de 20.000€

Llévate el 3% de tus recibos de luz y gas

300€ adicionales por domiciliar tu nómina y tener Bizum

Tarjetas bancarias sin comisiones

Sin comisiones de administración ni mantenimiento Consigue tu cuenta online con Banco Sabadell y llévate una rentabilidad del 2% TAE para un saldo máximo de 20.000€. Además de obtener beneficios como la devolución del 3% en tus recibos, podrás realizar todas las operaciones habituales de una cuenta corriente, desde pagar con tarjeta a recibir o enviar dinero. Exclusivo para nuevos clientes. 02/07/2025.

Cuentas remuneradas: ¿a qué tipo de usuario le interesan?

Por sus características, las cuentas remuneradas son un producto idóneo para inversores conservadores, es decir, personas que desean mover sus ahorros sin arriesgarlos lo más mínimo y asegurándose beneficios, aunque estos sean más cortos que los que podrían obtener por otras vías que implican mayores peligros, como los activos financieros.

Con los activos como las acciones, los ETF o las criptomonedas, los inversores especulan con su precio para tratar de obtener beneficios: comprar barato en previsión de que su valor suba y, una vez lo haga, vender cuando alcance una cifra que reporte interesantes beneficios. Pero claro, esta estrategia puede salir mal, pues en lugar de subir, el precio puede bajar, por lo que el usuario no sólo no obtendrá beneficios, sino que perderá ahorros.

A cambio de ese mayor riesgo, los activos de inversión ofrecen mejores perspectivas de beneficios si las cosas marchan bien, muy por encima del entre el 2% y el 4% anual que se puede conseguir con las cuentas remuneradas en estos momentos.

Otro aspecto que se debe tener presente es la cantidad de dinero que se necesita para unos productos y otros. Para tener buenas perspectivas de obtener beneficios con las cuentas remuneradas, los usuarios deberán haber acumulado una suma considerable, al menos 10.000 euros. Con los activos, en cambio, se puede empezar a invertir y a conseguir rentabilidad por cifras muy inferiores, en algunos casos desde menos de 100 euros al mes con instrumentos como los planes de inversión.

Asimismo, es también importante saber la forma en la que quiere operar el inversor. Las cuentas remuneradas están pensadas para obtener rentabilidad a largo plazo. Algunas ofrecen liquidaciones mensuales, pero, por las cifras que manejan, las ganancias no son muy elevadas mes a mes, mientras que otras hacen pagos anuales. Con los activos, en cambio, se tiene más flexibilidad, pues se puede operar tanto a largo como a corto o medio plazo.

Por lo tanto, las cuentas remuneradas interesarán, sobre todo, a inversores conservadores que no quieran poner en peligro su dinero, dispongan de una cantidad de ahorros más o menos elevada y piensen en conseguir beneficios a largo plazo.

Precauciones que se deben tener con las cuentas remuneradas

Las cuentas remuneradas son muy seguras, pero no por ello están completamente exentas de riesgos, aunque estos sean menores. Por eso, conviene conocerlos todos para evitar cualquier tipo de problema, por muy pequeño que pueda ser.

La mayoría de las entidades financieras que trabajan en España están adscritas al Fondo de Garantía de Depósitos de nuestro país o de otro Estado miembro de la Unión Europea. Estas instituciones garantizan el capital de las cuentas y depósitos de los clientes de estos bancos hasta 100.000 euros por usuario y entidad.

Por lo tanto, una de las precauciones que el usuario debe tener es asegurarse de que la entidad en la que va a contratar la cuenta remunerada está efectivamente adscrita a un Fondo de Garantía de Depósitos. Otra, no destinar más de 100.000 euros al mismo banco, puesto que a partir de esa cifra el capital no está garantizado.

El usuario también debe estar muy atento a los requisitos de la cuenta remunerada. Como hemos mencionado un poco más arriba, varios tipos de este producto establecen condiciones para ofrecer intereses, y en caso de incumplirlas dejarán de producir beneficios, de tal forma que el dinero del cliente no generará nada, aunque en este caso no existe el más mínimo riesgo de perder capital propio. Por ejemplo, conviene prestar atención a que los ingresos mensuales de una cuenta nómina no caigan por debajo del mínimo exigido por la entidad, o que el saldo de una cuenta de ahorro siempre esté por encima de lo estipulado para proporcionar rentabilidad.

Por último, a las personas que piensan en las cuentas remuneradas como una fórmula interesante para combatir la inflación les conviene seguir la evolución general de los precios nacionales, puesto que si estos crecen por encima de los intereses que dé la cuenta, su titular estará perdiendo poder adquisitivo a pesar de conseguir beneficios. En este caso, es probable que prefiera explorar otras opciones más rentables.

La ventaja de las cuentas remuneradas en este último supuesto es que el dinero se puede sacar en cualquier momento sin problemas. Por lo que, apenas detecte que la cifra de los intereses está por debajo de la de la inflación, el usuario puede reaccionar y mover su capital a otro producto más rentable. Esto no se puede hacer sin penalizaciones con otros instrumentos de ahorro que inmovilizan el capital como los depósitos a plazo fijo.

Cuentas remuneradas en 2025: ¿mantendrán sus intereses o seguirán bajando?

Como apuntábamos al principio del artículo, el último año y medio —hasta 2023— fue especialmente movido en el segmento de los productos de renta fija, gracias a las subidas progresivas de los tipos de interés por parte del BCE. Unos aumentos que permitieron alcanzar cifras que, hasta hace unos meses, eran impensables para las cuentas remuneradas. Sin embargo, la situación ha cambiado con las nuevas políticas monetarias expansivas de los bancos centrales, que buscan fomentar la inversión en lugar del ahorro. Todo parece indicar que la rentabilidad de este instrumento financiero seguirá bajando, según coinciden los expertos.

El aumento de los intereses ofrecidos en las cuentas remuneradas y otros productos de renta fija durante 2023 fue constante, hasta tal punto que algunos analistas llegaron a prever una guerra de precios entre entidades bancarias que no llegaron a producirse como tal, aunque sí se observó cómo la mayoría de bancos aumentaron su remuneración, de forma leve o moderada, eso sí. Y es posible que esa batalla ya nunca llegue a darse, porque 2024 fue un mal año para los instrumentos de ahorro y 2025 ha seguido la misma estela de descenso de la rentabilidad.

La situación actual de la economía en la Unión Europea ha ido mejorando desde hace dos años, en buena medida por la reducción de la inflación y la estabilización de los mercados tras los desajustes que trajeron aparejados la pandemia de coronavirus y la guerra de Ucrania. Esa mejoría lleva a la mayoría de los expertos a prever que el BCE seguirá bajando los tipos de interés a lo largo de 2025; algunos incluso consideran que esa reducción podría producirse antes del verano. El suelo de los tipos de interés de la eurozona probablemente se situará en torno al 2%, lo que en economía se considera un tipo de interés neutral.

Los analistas consideran que Europa, tras haber superado los problemas económicos a los que ha estado sometida durante casi dos años, necesita que el dinero se abarate para incentivar el gasto y, de esa manera, consolidar la recuperación. Y la forma de abaratar el dinero no es otra que bajar los tipos de interés.

Pero esa bajada de los tipos de interés probablemente perjudicará a los intereses que se ofrecen en productos de renta fija como las cuentas remuneradas, puesto que es el índice que toman como referencia las entidades financieras para fijar tanto la remuneración de estos instrumentos como el coste de sus préstamos. El lado positivo de todo esto es que el crédito se abarata y buscar financiación resulta más sencillo. También es posible encontrar una mayor rentabilidad en otro tipo de productos financieros que tengan un mayor riesgo, como acciones , criptomonedas y ETFS o que impliquen mantener inmovilizado el dinero durante un tiempo, como los depósitos .

Por lo tanto, es probable que durante 2025 los intereses de los productos de renta fija se reduzcan, aunque por el momento algunas entidades los mantengan atractivos para tratar de captar nuevos clientes y sigan siendo una buena opción. Esto quiere decir que es probable que no haya mejor momento para contratarlos que ahora, antes de que se lleve a cabo esa disminución.