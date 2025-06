Las entidades bancarias llevan años proporcionando cuentas de todo tipo al público. Sin embargo, estas cuentas siempre solían tener unas características muy similares y no proporcionaban una gran diferencia a los usuarios para que se decidieran entre unas u otras. Con la llegada de internet y la aparición de nuevas entidades, así como de los neobancos, este mundo se ha democratizado un poco más ofreciendo productos mucho más versátiles . No solo se ofrecen beneficios a los clientes en forma de descuentos, ingresos monetarios o rentabilidad por los fondos depositados en las cuentas, sino que también se podrán encontrar cuentas que no cobren comisiones por su utilización . Estas cuentas ofrecen los mismos servicios que aquellas que tienen comisiones, pero no se tendrán que abonar cuotas ni comisiones por realizar la operativa habitual. ¿Quieres saber más sobre las cuentas sin comisiones? ¿Te gustaría conocer qué entidades las ofrecen? A continuación podrás encontrar información sobre qué son las cuentas sin comisiones , qué tipos de cuentas sin comisiones puedes encontrar en el mercado (cuenta nómina, cuenta de ahorro, cuenta corriente, etc.), qué comisiones puedes ahorrarte, ¡y mucho más!

Las mejores cuentas bancarias online sin comisiones de junio 2025

Cuenta corriente Open Sin Comisiones Ir a la oferta Cuenta corriente 100% online. Sin comisión de administración, mantenimiento y cancelación. 0% TAE

Consigue 200€ brutos al domiciliar tus ingresos (mín. 900€) durante 12 meses. Hasta 16/6/25. Ver más.

Tarjetas de débito y crédito sin comisiones de emisión y renovación para el primer titular

Retirada de efectivo a débito gratis en más de 7.000 cajeros de Banco Santander y Euro Automatic Cash en España

Consulta condiciones en Openbank.es

Cuenta de ahorro Trade Republic Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Trade Republic Hasta un 2,27% de TAE de remuneración

Cuenta remunerada con IBAN español

El saldo remunerado sin límite

Tarjeta de débito con Saveback

Las ganancias se ingresan mensualmente en la cuenta del usuario Trade Republic ofrece una de las cuentas de ahorro más interesantes del mercado, con unos intereses que pueden alcanzar hasta el 2,27% TAE sin apenas requisitos ni permanencia, lo único que el usuario necesita para beneficiarse de esta oferta es tener una cuenta abierta en la plataforma de origen alemán. De esta remuneración se pueden beneficiar tanto los que ya son usuarios de Trade Republic como aquellas personas que creen una cuenta nueva. En ambos casos, los titulares tienen total flexibilidad para ingresar, retirar u operar con el dinero cuando quieran.

Cuenta nómina online Clara Sin Comisiones Ir a la oferta Consigue hasta 500€ por domiciliar tu nómina

Servicio de Bizum integrado

Tarjeta de débito sin comisiones

Sin comisiones, TAE 0%

Tarjeta de crédito sin coste durante el primer año La cuenta online clara es una cuenta sin comisiones que puedes solicitar en solo 10 minutos desde el móvil. Esta incluye una tarjeta de débito gratis y una tarjeta de crédito sin coste el primer año, así como transferencias y retiradas sin comisiones. Si domicilias tu nómina en esta cuenta recibirás una remuneración de hasta 500€ brutos si la nómina es superior a 1.200€ y 185€ si es superior a los 800€ mensuales.

Cuenta de online Sabadell Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Sabadell Obtén 2% TAE con un saldo máximo de 20.000€

Llévate el 3% de tus recibos de luz y gas

300€ adicionales por domiciliar tu nómina y tener Bizum

Tarjetas bancarias sin comisiones

Sin comisiones de administración ni mantenimiento Consigue tu cuenta online con Banco Sabadell y llévate una rentabilidad del 2% TAE para un saldo máximo de 20.000€. Además de obtener beneficios como la devolución del 3% en tus recibos, podrás realizar todas las operaciones habituales de una cuenta corriente, desde pagar con tarjeta a recibir o enviar dinero. Exclusivo para nuevos clientes. 02/07/2025.

Cuenta corriente Imagin Sin Comisiones Ir a la oferta ¡Llévate hasta 250€ por traer tu nómina a imagin!

Consigue hasta 500€ por invitar amigos (50€ por cada amigo)

Tarjeta sin comisión de emisión y mantenimiento

Retiros gratis en 11.000 cajeros CaixaBank

Gestiona tu cuenta desde la app imaginBank de CaixaBank. Imagin, marca comercial de imaginersGen, S.A. agente de CaixaBank, S.A.

Cuenta Inteligente Digital Hasta 22/07/2025 Ir a la oferta 2,12% TAE sin domiciliaciones o 2,50% TAE domiciliando nómina y Bizum

Cuenta sin comisiones ni condiciones

Tarjeta de débito gratis

Transferencias en la UE gratis

Disponible para nuevos clientes Esta cuenta tiene un compartimento para gastos diarios de hasta 5.000€ (0% TAE) y otro para los ahorros (hasta 150.000€) que remunera durante los 3 primeros meses al 2,12 % TAE sin requisitos y a un 2,50 % TAE si domicilias la nómina y activas Bizum. Desde el 4º mes la remuneración bajará al 2,12 % TAE si no se cumplen los requisitos. Remuneración asegurada sin cambios hasta el 31/10/2025.

Cuenta Free de Bunq Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Bunq Remuneración del 2,26% con pago semanal

Tarjeta prepago virtual gratuita

Cuenta de ahorros sin comisiones

2 retiradas al mes

Fondos protegidos Bunq ofrece una cuenta de ahorro sin comisiones, con una remuneración del 2,26% sobre el importe de la cuenta y pago de intereses semanal. Además, consigues una tarjeta virtual prepago gratis la cual puedes recargar con diferentes métodos. Podrás hacer compras más seguras y hasta 2 retiradas al mes.

Cuenta N26 Estándar Sin Comisiones Ir a la oferta Llévate 50€ de reembolso en tus gastos de viajes

Sin comisiones en transferencias internacionales

Tarjeta de débito virtual gratuita

2 retiradas gratuitas al mes

Categoriza tus gastos automáticamente La cuenta N26 Estándar es una cuenta totalmente digital y gratuita. Incluye pagos en moneda extranjera sin comisiones con el mejor tipo de cambio, 2 retiradas de efectivo sin coste y una tarjeta virtual gratis para compras online y en comercios.

Cuenta remunerada MyInvestor Sin Comisiones Ir a la oferta Consigue un 1% TAE anual el primer año

Saldo remunerado hasta 70.000€

Posibilidad de extender la remuneración del 1% TAE indefinidamente al contratar productos de inversión por valor de, al menos, 300€ al mes

Sin necesidad de domiciliar la nómina

Tarjeta de débito y crédito gratuita MyInvestor ofrece una cuenta remunerada que permite a sus clientes obtener hasta 700€s al año. Todo el proceso de contratación es online, y ofrece distintos planes: desde una cuenta en la que consigues rentabilidad sólo por depositar tu dinero hasta productos de inversión asociados que ofrecen la posibilidad de lograr mayores beneficios. Con esta cuenta, también puedes conseguir una tarjeta de débito y otra de crédito gratuitas, y realizar transferencias sin coste dentro de la Unión Europea (Zona SEPA).

Cuenta Online CaixaBank Sin Comisiones Ir a la oferta Domicilia tu nómina para llevarte 250€ o una TV Samsung (aplican condiciones)

Cuenta online sin comisiones

Tarjeta débito sin coste de emisión y mantenimiento

Retiradas de efectivo sin coste más de 11.000 cajeros

Descuentos en viajes y compras con empresas aliadas Hazte cliente con la cuenta online sin comisiones de CaixaBank y llévate hasta 250€ domiciliando tu nómina desde 1.500€, domiciliando 3 recibos y utilizando tu tarjeta mínimo 3 veces al trimestre. Oferta válida hasta el 30/06/2025.

Cuenta Nickel Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Nickel Cuenta con IBAN español

Tarjeta de débito Mastercard

Ingresos de efectivo en más de 2.000 Puntos Nickel

Abre la cuenta en el Punto Nickel más cercano con tu DNI, NIE o Pasaport

Sin condiciones Con Nickel consigues una cuenta con IBAN español y una tarjeta de débito MasterCard para compras y pagos online o en comercios físicos. Además, podrás sacar e ingresar dinero en los más de 2.000 Puntos Nickel (loterías y estancos) en España. Abre la cuenta en solo minutos con tu DNI, NIE o pasaporte. ¡Aceptan más de 195 nacionalidades!

Cuenta NoCuenta ING Sin Comisiones Ir a la oferta Disfruta de una rentabilidad del 0,50% TAE en tu cuenta naranja

Con el Plan de viaje de ING pagas menos comisiones en el extranjero

Sin comisiones (0% TIN, 0% TAE)

Tarjeta de débito virtual gratis

Transferencias gratuitas en toda la Zona SEPA Con la Cuenta NoCuenta de ING podrás realizar las operaciones bancarias más comunes sin costes con un instrumento que está especialmente pensado para los pagos electrónicos, ya que ofrece seguros que protegen las compras online y las transacciones en tiendas físicas que se realicen con tarjeta: cubre roturas o pérdidas de artículos y cargos no autorizados.

Cuenta Ahorro Bienvenida Sin Comisiones Ir a la oferta Rentabilidad del 2.27% TAE y 2.25% TIN anual durante 6 meses, desde 1€ hasta 100.000€

Obtén hasta 1.125€ los 6 primeros meses

Dinero siempre disponible: puedes retirarlo en cualquier momento

Sin gastos ni comisión de administración, mantenimiento y cancelación

Consulta condiciones en Openbank.es

Cuenta remunerada Revolut Sin Comisiones Ir a la oferta Cuenta remunerada al 2,53% TAE con pago de intereses diarios

Con acceso instantáneo a tu dinero en cualquier momento y sin comisiones

Sin saldo mínimo a remunerar, saldo máximo de 100.000€

Abre una cuenta online en unos pocos minutos

Transferencias internacionales gratuitas dentro de la zona SEPA Servicios prestados por Revolut Bank UAB, Sucursal en España (código del Banco de España 1583). La cuenta remunerada es una cuenta de depósito a la vista. +18. Ejemplo representativo: 100€ invertidos el 1 de enero a un 2,53% TAE / 2,5% TIN te generarían 2,53€ de interés hasta el 31 de diciembre, asumiendo que no haya aportes adicionales, retiradas ni retenciones fiscales. Los intereses se liquidan a diario. Sin comisiones de mantenimiento ni cancelación. El Plan Ultra está sujeto a una cuota mensual de 55 €. El importe máximo de depósito elegible es de 100.000€. Más información https://www.revolut.com/es-ES/legal/savings-account/.

Cuenta nómina Bankinter Sin Comisiones Ir a la oferta Consigue hasta 680€ los primeros 2 años

Rentabilidad del 5% TAE el primer año

Rentabilidad del 2% TAE el segundo año

Cuenta sin comisión de mantenimiento

Elige una tarjeta débito o crédito sin comisiones Bankinter trae una de las cuentas nómina con más alta remuneración del mercado. Consigue una remuneración del 5% TAE y 2% TAE los primeros dos años si cumples con las condiciones de la cuenta. Además, podrás elegir entre una tarjeta de crédito o débito sin comisiones y hacer la operativa bancarias tradicional de las cuentas nómina.

Cuenta remunerada B100 Sin Comisiones Ir a la oferta Rentabilidad del 2,25% TAE en la cuenta Save

Rentabilidad del 3,20% TAE en la cuenta Health

Importe máximo a remunerar 50.000€ para cada cuenta

3 cuentas en 1: una cuenta corriente y dos remuneradas

Retiradas de efectivo gratis en España La entidad B100 ofrece uno de los productos bancarios más completos. Con la apertura de la cuenta corriente sin comisiones recibes dos cuentas remuneradas: una cuenta de ahorro tradicional y otra cuenta de salud que remunera tu actividad física. Además, incluye una tarjeta de débito gratuita con la que podrás hacer pagos y retiradas de efectivo en el extranjero sin comisiones de cambio de divisa.

Cuenta nómina Open Sin Comisiones Ir a la oferta €200€ brutos al domiciliar tus ingresos (mín. 900€) durante 12 meses. Hasta 16/6/25. Ver más.

Cuenta sin comisiones de administración, mantenimiento y cancelación

Tarjetas de débito y crédito para el primer titular gratis de emisión y renovación

Consigue el 0,5% de tus recibos domiciliados de luz, gas, teléfono, móvil e internet

Transferencias estándar en euros en España y la UE sin coste

Consulta condiciones en Openbank.es

Cuenta online Santander Sin Comisiones Ir a la oferta Este año tu declaración de la Renta más fácil: consigue el Plan Pro Santander de Taxdown al hacerte cliente del Santander.

Cuenta online. Sin condiciones ni comisiones.

Tarjetas de débito y crédito sin comisión de emisión ni mantenimiento

Transferencias online en euros gratuitas

Retiradas de efectivo en 30.000 cajeros Santander La cuenta online Santander es una cuenta libre de comisiones, con la cual podrás gestionar tu dinero día a día. Además, te llevas dos tarjetas sin comisiones: débito y crédito. Podrás hacer transferencias, usar Bizum y retirar dinero en 30.000 cajeros que tiene Santander en todo el mundo.

Qué es una cuenta sin comisiones?

Las entidades ofrecen diferentes tipos de cuentas que se adaptan a cada necesidad específica, algunas ofrecen cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas nómina y otros tipos de cuentas. De todas estas variedades de cuentas podemos encontrar versiones con comisiones y sin comisiones.

Las cuentas sin comisiones son cuentas que sirven para diferentes propósitos en las que no tendrás que pagar comisiones por realizar la operativa básica. Incluso es posible que te permitan tener tarjetas de débito o de crédito sin pagar las conocidas comisiones de emisión o mantenimiento, así como la realización de transferencias sin coste. Permiten llevar a cabo la misma operativa que en las cuentas con comisiones, pero con unos costes menores o nulos.

Podrás encontrar desde cuentas de ahorro hasta cuentas nómina. Según lo que necesites podrás acceder al tipo de cuenta que buscas e intentar encontrar aquella que no cobre comisiones o que cobre las mínimas posibles al realizar las operaciones que deseas.

Características de las cuentas sin comisiones

- Pueden contratarse de manera presencial u online

- Las cuotas de emisión y mantenimiento suelen ser gratuitas

- Puedes realizar las mismas operaciones que con las cuentas con comisiones

- Las transferencias en la misma moneda suelen ser gratuitas

- Podrás conseguir productos como tarjetas de débito y de crédito sin comisiones

- Es posible que se te cobren comisiones por algunas operaciones

- En ocasiones podrás recibir bonificaciones, regalos, etc.

¿Qué tipos de cuentas sin comisiones hay?

Cuenta corriente

Estas cuentas son las más básicas, pero las más versátiles. Con tu cuenta corriente podrás realizar la operativa habitual que necesites. Además podrás solicitar productos asociados tan útiles como las tarjetas de débito y crédito. Podrás gestionar tu dinero desde la app o desde el banco, según el tipo de cuenta, y tenerlo todo controlado al instante.

Cuenta de online Sabadell Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Sabadell Obtén 2% TAE con un saldo máximo de 20.000€

Llévate el 3% de tus recibos de luz y gas

300€ adicionales por domiciliar tu nómina y tener Bizum

Tarjetas bancarias sin comisiones

Sin comisiones de administración ni mantenimiento Consigue tu cuenta online con Banco Sabadell y llévate una rentabilidad del 2% TAE para un saldo máximo de 20.000€. Además de obtener beneficios como la devolución del 3% en tus recibos, podrás realizar todas las operaciones habituales de una cuenta corriente, desde pagar con tarjeta a recibir o enviar dinero. Exclusivo para nuevos clientes. 02/07/2025.

Cuenta nómina

Son cuentas especialmente pensadas para aquellos que buscan domiciliar su nómina, esta domiciliación es obligatoria ya que es lo que dota de sentido a la cuenta. Suelen ofrecer ventajas como no pagar comisiones, un regalo monetario, rentabilidad por el dinero depositado en la cuenta, etc. Respecto a su funcionalidad, puedes llevar a cabo la operativa básica, igual que en la cuenta corriente.

Cuenta nómina online Clara Sin Comisiones Ir a la oferta Consigue hasta 500€ por domiciliar tu nómina

Servicio de Bizum integrado

Tarjeta de débito sin comisiones

Sin comisiones, TAE 0%

Tarjeta de crédito sin coste durante el primer año La cuenta online clara es una cuenta sin comisiones que puedes solicitar en solo 10 minutos desde el móvil. Esta incluye una tarjeta de débito gratis y una tarjeta de crédito sin coste el primer año, así como transferencias y retiradas sin comisiones. Si domicilias tu nómina en esta cuenta recibirás una remuneración de hasta 500€ brutos si la nómina es superior a 1.200€ y 185€ si es superior a los 800€ mensuales.

Cuenta de ahorro

Este tipo de cuentas permiten a su titular obtener rentabilidad por los fondos que deposita en la cuenta. Estos ahorros no corren ningún tipo de riesgo y, según la cuenta escogida, están completamente disponibles para su uso en cualquier momento. Debes tener en cuenta que algunas de estas cuentas no permiten la vinculación de elementos como tarjeta ya que son contrarios a su finalidad, el ahorro.

Cuenta de ahorro Trade Republic Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Trade Republic Hasta un 2,27% de TAE de remuneración

Cuenta remunerada con IBAN español

El saldo remunerado sin límite

Tarjeta de débito con Saveback

Las ganancias se ingresan mensualmente en la cuenta del usuario Trade Republic ofrece una de las cuentas de ahorro más interesantes del mercado, con unos intereses que pueden alcanzar hasta el 2,27% TAE sin apenas requisitos ni permanencia, lo único que el usuario necesita para beneficiarse de esta oferta es tener una cuenta abierta en la plataforma de origen alemán. De esta remuneración se pueden beneficiar tanto los que ya son usuarios de Trade Republic como aquellas personas que creen una cuenta nueva. En ambos casos, los titulares tienen total flexibilidad para ingresar, retirar u operar con el dinero cuando quieran.

Cuenta remunerada

Puede parecer similar a la cuenta de ahorro, y en cierta medida lo es, pero también presenta algunas diferencias. Estas cuentas suelen ofrecer un interés por el dinero depositado. Podrás disponer o no de tu dinero según lo pactado con la entidad y no suelen permitir el uso de tarjetas ni las domiciliaciones. Si lo hicieran irían en contra de la finalidad principal de la cuenta, que es obtener rentabilidad por tu dinero.

Cuenta Ahorro Bienvenida Sin Comisiones Ir a la oferta Rentabilidad del 2.27% TAE y 2.25% TIN anual durante 6 meses, desde 1€ hasta 100.000€

Obtén hasta 1.125€ los 6 primeros meses

Dinero siempre disponible: puedes retirarlo en cualquier momento

Sin gastos ni comisión de administración, mantenimiento y cancelación

Consulta condiciones en Openbank.es

Usos de las cuentas bancarias sin comisiones

Las cuentas bancarias son un elemento indispensable en la vida actual. Podrás utilizarlas para llevar a cabo infinidad de operaciones financieras y para gestionar tu dinero de manera efectiva.

Como has podido ver, existen cuentas para todo tipo de necesidades y podrás encontrar la adecuada para ti en función de lo que desees hacer con ella. Con una cuenta sin comisiones podrás:

- Ingresar dinero en la cuenta

En todos los tipos de cuentas sin comisiones podrás ingresar una determinada cantidad de dinero. Estos ingresos normalmente serán gratuitos y podrás hacerlo mediante una transferencia desde otra cuenta, con domiciliaciones o desde el cajero automático de la red de cajeros de tu entidad.

- Retirar dinero en cajeros sin comisiones

Siempre que utilices la red de cajeros de tu entidad podrás conseguir dinero en efectivo sin comisiones. La retirada quedará reflejada en el saldo de tu cuenta, que podrás consultar desde el mismo cajero o utilizando la app móvil de tu banco.

- Hacer transferencias de dinero

Podrás transferir parte de los fondos de tu cuenta a otra cuenta de manera gratuita, es posible que se cobren comisiones según el tipo de transferencia que desees realizar. Podrás hacer pagos mediante transferencia y también recibirlas cuando lo necesites.

- Domiciliar los recibos

Podrás domiciliar los recibos que pagas de manera recurrente, de esta manera podrás despreocuparte y saber que se pagarán siempre que haya fondos en la cuenta.

- Domiciliar la nómina

Suele ser una característica que presentan todas las cuentas nómina, te ofrecen beneficios y ventajas muy diversos por sobrar siempre tu nómina en la cuenta. Normalmente las cuentas nómina tienen un importe mínimo que se debe ingresar para poder abrirla. No es necesario que lo que se domicilie sea una nómina, también puede realizarse un ingreso de la cantidad mínima exigida aunque no provenga de una nómina.

- Tener tarjetas de débito y crédito sin comisiones

Muchas cuentas sin comisiones ofrecen productos vinculados también sin comisiones, es el caso de las tarjetas de débito y de crédito. Podrás disfrutar de ellas sin pagar comisión de emisión ni de mantenimiento.

- Tener otros productos vinculados

En ocasiones, para poder disfrutar de las ventajas de una cuenta, como es el caso de no pagar comisiones, tienes que contratar algunos productos que ofrece la entidad. Estos productos podrían ser tarjetas, seguros, etc.

- Realizar la operativa a través del móvil

Prácticamente todas las entidades han desarrollado apps móviles para que sus clientes puedan realizar sus gestiones online. Desde la app de tu móvil podrás realizar pagos, transferencias, envíos de dinero e, incluso, consultar los datos y movimientos de tu cuenta.

¿Qué comisiones puede tener una cuenta bancaria?

Sin duda la existencia de cuentas sin comisiones pone de manifiesto la existencia de sus contrarias: las cuentas con comisiones. ¿Por qué una persona querría pagar comisiones pudiendo no hacerlo? En ocasiones las cuentas sin comisiones tienen algunos requisitos que pueden no ser idóneos para algunos usuarios. Las cuentas sin comisiones no cobran comisiones por realizar la operativa básica siempre que se realice desde el ordenador o desde la app móvil, pero es posible que se cobren comisiones si se acude a una oficina y se opera en ventanilla.

Aunque encontrar cuentas sin comisiones es muy sencillo, sigue siendo muy habitual contratar cuentas con comisiones. Si quieres conocer algunas de las comisiones a las que puedes tener que hacer frente en tu cuenta, puedes verlas a continuación:

Comisión por mantenimiento

Es la cantidad que cobra el banco por gestionar la cuenta. Son muy habituales, aunque es posible evitarlas muy fácilmente. Podrás ponerte en contacto con tu banco para conocer qué medidas tienes que tomar para poder evitarlas.

Comisión por utilizar cajeros ajenos a la entidad

En la mayoría de ocasiones no tendrás que pagar un cargo adicional por utilizar los cajeros, pero siempre que estos sean de tu entidad. Si realizas retiradas o ingresos de dinero fuera de tu red de cajeros, es muy probable que se te cobre una comisión. El importe de la comisión se indicará en la pantalla del cajero para que el cliente decida si quiere continuar con la operación o no.

Comisión por transferencias

El banco puede cobrar una comisión por hacer un determinado tipo de transferencias, sobre todo si se realizan fuera de la zona SEPA, si son urgentes o si se realizan en la ventanilla del banco. También pueden aplicarse si la transferencia es de un importe muy elevado. Esta comisión se aplicará o no en función del tipo de cuenta y de la política del banco.

Comisión por descubierto

Si no tienes fondos en la cuenta pero tienes que pagar un recibo, es posible que tu banco lo pague aunque no haya dinero suficiente. En este momento tendrías un descubierto que deberías abonar al banco. Para evitar costes mayores sería necesario que lo hicieras en el menor tiempo posible.

Comisión por tarjetas de débito y crédito

Las entidades bancarias suelen ofrecer varios productos adicionales asociados a las cuentas. El uso de estos productos puede implicar el pago de determinadas comisiones que pueden evitarse si se cumplen una serie de requisitos. Tendrás que ponerte en contacto con la entidad para conocer cuáles son los requisitos y si existe la posibilidad de no pagar comisiones.

Comisión por operar en oficinas

En las cuentas online cualquier actividad que pueda ser realizada utilizando la app o la página web será susceptible de un cargo por comisiones. Tendrás que informarte sobre qué actividades puedes llevar a cabo en la oficina y cuáles puedes hacer por ti mismo.

Existen muchas más comisiones y costes que pueden aplicarse, pero será la entidad la que decida cómo y cuándo se pueden cobrar. Antes de hacer cualquier operación, contratar un producto o utilizar un servicio sería conveniente obtener información acerca de los posibles costes adicionales que pueden suponer.

Si aún no has contratado tu cuenta y tienes especial interés en no pagar comisiones por la operativa, debes acudir a la web de la entidad o llamar al servicio de atención al cliente para poder obtener la información que necesitas.

Riesgos de las cuentas bancarias sin comisiones

Al abrir una cuenta sin comisiones mucha gente piensa que toda la operativa que se lleve a cabo con esa cuenta será completamente gratis. Aunque las cuentas sin comisiones tienen unos costes marcadamente menores que las cuentas que sí las tienen, lo cierto es que sí pueden cobrar comisiones por algunas actividades.

Por lo tanto, algunas de las precauciones que tendrás que tomar con tu cuenta sin comisiones son:

- No son completamente gratuitas

Aunque estas cuentas no tienen costes de apertura, administración o mantenimiento, sí es posible que tengan costes por su operativa. Por ejemplo, las transferencias fuera de la zona euro o las transferencias inmediatas pueden tener un coste, también lo puede tener el ingreso de cheques, la utilización de cajeros que no pertenezcan a la red de la entidad, etc. Por ello es necesario que el titular de la cuenta se informe de la actividad que puede tener costes.

- Permanencia

Es posible que para poder disfrutar de las ventajas de no pagar comisiones el cliente tenga que tener su cuenta abierta y operativa durante un periodo de tiempo determinado. Para evitar penalizaciones es necesario informarse de si existe alguna obligación de permanencia y, de ser así, de cuánto tiempo es.

- Importes mínimos

Las cuentas remuneradas, de ahorro o nómina pueden requerir unos importes mínimo. En el caso de las cuentas remuneradas y de ahorro es posible que requieran que la cuenta siempre tenga un saldo mínimo determinado para seguir ofreciendo la rentabilidad ofrecida. En el caso de las cuentas nómina, es posible que no se pueda acceder a la cuenta al menos que se ingrese una cantidad mínima determinada mes a mes.

- Productos vinculados

En ocasiones se tendrán que contratar productos del banco para poder disfrutar de una cuenta sin comisiones. Se debe conocer muy bien las características de estos productos y sus costes para cerciorarse de que no se acaban pagando unos costes mayores que lo que tendría una cuenta con comisiones.

Preguntas frecuentes sobre las cuentas bancarias sin comisiones

¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a una cuenta sin comisiones?

Los requisitos para abrir una cuenta no suelen ser muy estrictos y no son diferentes de los de las cuentas con comisiones. Para poder abrir una cuenta sin comisiones tendrás que:

- Ser mayor de edad

- Ser residente del país

- Tener una dirección postal

- Documento de identificación vigente

¿Cómo abrir una cuenta sin comisiones?

Las cuentas sin comisiones pueden abrirse tanto de manera presencial como online. Para hacerlo online es posible que se necesite enviar una copia del documento de identidad y hacer una videollamada o enviar una foto para poder verificar la identidad del solicitante. Por lo demás, será suficiente con rellenar el formulario y seguir las indicaciones de la entidad.

¿Las cuentas sin comisiones están totalmente libres de costes?

No, como ya se ha comentado anteriormente los costes que suelen ahorrarse son los de apertura, mantenimiento o administración y algunos relacionados con la operativa básica. Sin embargo es muy posible que parte de la operativa sí que tenga costes, por lo tanto será necesario que se contacte con la entidad para saber cuáles son las operaciones sin comisiones que se pueden llevar a cabo.

¿Las comisiones de mi cuenta pueden cambiar?

Sí. La entidad puede modificar las condiciones, aunque deberá notificarlo con el tiempo oportuno por si el cliente quisiera buscar otra entidad u otra cuenta sin comisiones.