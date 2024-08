Houlihan Lokey compra la americana Waller Helms Advisors

Houlihan Lokey ha acordado la compra de Waller Helms Advisors, una firma de asesoramiento independiente que presta servicios de banca de inversión a clientes de los sectores de seguros y gestión de patrimonios. Se espera que la operación se complete antes del 31 de diciembre de 2024, tras las aprobaciones regulatorias.

Fundada en 2014, Waller Helms, con sede en Chicago, presta servicios de asesoramiento en relación con fusiones y adquisiciones, captación de capital privado y servicios de valoración, asesorando principalmente a clientes de los sectores de seguros y gestión de patrimonios. Desde su fundación, la firma ha asesorado en más de 230 transacciones con más de 40.000 millones de dólares de valor agregado. Entre las operaciones más recientes cabe destacar la venta de la cartera de Century Equity Partners, DOXA Insurance, a Goldman Sachs Asset Management; la recapitalización de The Mather Group por The Vistria Group; y la venta de BenefitMall a Truist Financial Corporation en nombre de Carlyle Group.

Los casi 50 profesionales financieros de Waller Helms, incluidos 13 directores generales, se incorporarán al Grupo de Servicios Financieros de Houlihan Lokey. James Anderson, Consejero Delegado de Waller Helms, se incorporará como Consejero Delegado y Codirector Global del Grupo de Servicios Financieros junto a Jeffrey Levine, Director Global de Servicios Financieros.

La adquisición añade profesionales financieros en Chicago, Nueva York, Miami y el área metropolitana de Atlanta.

"La incorporación de este talentoso grupo de banqueros complementa en gran medida nuestra plataforma de Servicios Financieros, ampliando significativamente nuestras actuales capacidades de cobertura en numerosos subsectores dentro de los seguros y la gestión de patrimonios. En conjunto, el grupo es ahora el asesor número uno de clientes en los sectores de seguros y gestión de patrimonios. Estamos encantados de que el equipo de Waller Helms se una a Houlihan Lokey y estoy deseando colaborar con James para dirigir el nuevo equipo, que ahora cuenta con casi cien profesionales financieros", declaró Levine.

"Al discutir una posible combinación, quedó claro que Houlihan Lokey comparte nuestra dedicación a una profunda experiencia en el sector y, lo que es más importante, una feroz dedicación al éxito del cliente", dijo Anderson. "Es esta compatibilidad cultural y la ética de dar prioridad al cliente lo que hace que esta combinación sea tan convincente, y estamos entusiasmados por trabajar con nuestros nuevos colegas de Houlihan Lokey y seguir ofreciendo resultados superiores a los clientes."

"La incorporación del equipo de Waller Helms es un ejemplo de nuestro deseo de ofrecer a nuestros clientes la mayor profundidad de experiencia sectorial en el espacio de capitalización media, junto con nuestra experiencia líder en el mercado de capital privado, amplias relaciones entre patrocinadores financieros y otros servicios", dijo Larry DeAngelo, Co-Director Global de Finanzas Corporativas.