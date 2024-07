BlackRock pisa el acelerador y redobla su apuesta por Japón y la Inteligencia Artificial

BlackRock, la mayor gestora del mundo, ha enfatizado este martes en un encuentro con los medios para presentar sus perspectivas su apuesta por mercados como el japonés y tendencias (megafuerzas, de acuerdo a la terminología de la casa) como la Inteligencia Artificial (IA). En este sentido, Javier García Díaz, el responsable de ventas de BlackRock para el mercado ibérico, ha señalado que la renta variable japonesa, que cotiza en máximos de hace tres décadas, es la principal apuesta por la política monetaria favorable (los tipos al 0%), la reactivación económica, una inflación "sana" y las reformas favorables a accionistas e inversores.

Además, García ha explicado que la "principal apuesta" de la firma viene acompañada con la recomendación a los clientes de elevar la exposición al mercado nipón hasta el 10%, en tanto que la exposición actual promedio apenas alcanza un 2%. Entrando al detalle de este mercado, García ha puesto el foco en sectores como el financiero, seguros, utilities y el desarrollo de infraestructuras.

Siguiendo con la estrategia en renta variable, desde BlackRock han puesto la mira en los mercados emergentes (recomiendan un peso promedio en cartera de entre un 15% y un 20%), con mención especial para la India, un país que ya ha dejado atrás la coyuntura electoral y que cuenta con vientos de cola como una gran población joven e importantes inversiones para reorientar las cadenas de suministros globales. Sin embargo, la apuesta por India no va en contraposición con China, tal y como ha explicado García: "Apostar en la India no supone restar a China, en la que mantenemos una posición neutral [...] Hoy por hoy tenemos más convicción en la India, pero no a costa de China".

En relación con las Bolsas de Europa, la firma ha explicado que su apuesta sectorial se centra en los bancos, salud y bienes de lujos, mientras que en el apartado geográfico ven con buenos ojos al Reino Unido gracias al panorama de estabilidad y reformas que se entreve ahora tras la contundente victoria electoral del Partido Laborista en las últimas elecciones. La última pata que complementa la estrategia bursátil, según la gestora, pasa por las empresas de calidad, esto es, con balances saneados y buenos flujos de caja, en tanto que García ha apuntado al sector salud y de lujo, así como a nombres particulares como Apple, Mastercard, Nike, Ferrari o Coca-Cola, entre otros.

Por otro lado, Díaz ha indicado que las megafuerzas sobre las que pivota buena parte de la selección de activos de BlackRock están constituidas por la IA y la revolución tecnológica; la transición energética; desglobalización; envejecimiento y el futuro de las finanzas. Sobre la IA, García ha apuntado que están aumentando posiciones no sólo por las rentabilidades que se explican por los beneficios, sino porque además entienden que estamos todavía en una "fase muy inicial" en el desarrollo de esta tecnología. En este sentido, futuras fases deberán incluir a otros sectores que inviertan en esta tecnología, como el financiero, telecomunicaciones y salud, etc, mientras que la última fase de la IA se traducirá ya en un impacto sobre el ciclo económico y la productividad, según ha señalado García.

Así las cosas, a corto plazo, la apuesta en IA se conjuga mediante protección de datos y seguridad digital (ha mencionado compañías como Cisco, Toshiba y Blackberry), infraestructura (centros de datos, cuya inversión prevén que se duplique, y semiconductores) y energía, pues los recursos necesarios son "enormes". "Una búsqueda de IA Generativa gasta diez veces más energía que una búsqueda tradicional", ha explicado García sobre este último punto, en tanto que otros riesgos para este sector provienen del desarrollo regulatorio, todavía incipiente, y los posibles cuello de botella en la producción de minerales esenciales, como el cobre.

Por otro lado, sobre la desglobalización, la gestora ha explicado que nos encontramos en "uno de los momentos más tensos desde el final de la Segunda Guerra Mundial", habiendo pasado de un modelo cooperación a un mundo más fragmentado y del que surgen oportunidades en sectores como defensa, tecnología y aeroespacial.