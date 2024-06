La IA, una herramienta esencial en los departamentos financieros corporativos

La Inteligencia Artificial (IA) es una herramienta que ha llegado para implementarse en la mayoría de las soluciones que hasta la fecha no aportan valor por sí mismas. Pero su adopción no se remite única y exclusivamente a estas funciones, sino que también es una herramienta de la que se pueden beneficiar los departamentos financieros de las compañías a la hora de tomar decisiones.

Esta fue una de las conclusiones a las que llegaron los expertos en el Observatorio empresarial 'El papel de la IA en la evolución de los equipos financieros', que celebró elEconomista.es en colaboración con Workday.

En dicho Observatorio participaron Ramón Riera; Financial lead en Workday; Francisco Carrasco, CFO del Holding de Seguros de Santander Insurance; Borja Esteban Pascual, director de Arquitectura Tecnológica de EVO Banco; Daniel Alegre, CTO de Findirect; Arturo Moreno, Chief Strategy and Data Officer de Civitatis; José de Ramón, Head of Exponential Technologies en Babel; y Carlos Hernández, profesor de Corporate y Digital Finance en el doble grado de Business Analytics + ADE de la Universidad Alfonso X el Sabio.

Para Ramón Riera, "la IA en el mundo financiero ha llegado para quedarse. La velocidad de adopción dependerá de dos factores: la calidad del dato que tengan las compañías; y las soluciones financieras que tengan y cómo la tecnología de la IA puede embeberse en estas soluciones". No obstante, el directivo reconoce que "la adopción va a ser fácil".

En la misma línea se expresó Francisco Carrasco, quien considera que "la IA generativa es una oportunidad para la función financiera. Nos aportará análisis mucho más ágiles, más predecibles y más fiables". El directivo comentó que esta tecnología "nos tiene que ayudar a intentar comprender desde el principio cuáles son los casos de uso". Ahora bien, Carrasco señaló que todo esto "hay que hacerlo de la mano de expertos en tecnología y, por supuesto, priorizando la innovación y la seguridad".

En el caso de Daniel Alegre, el CTO de Findirect apuntó que con la IA generativa "puedes hacer ofertas personalizadas a los clientes y analizar gran cantidad de información que va a dar unos modelos de comportamiento muy precisos". En su opinión, "el único problema con el que nos podemos encontrar es el precio y el proveedor con el que lo vas a hacer".

Borja Esteban defendió la importancia de la formación. Y es que "lo importante es invertir en formación para saber qué podemos hacer y qué no". Además, el directivo de EVO Banco aseguró que otro tema a tener en cuenta es la "resistencia al cambio". Así las cosas, Esteban reconoció que "la inteligencia artificial generativa nos va a ayudar a agilizar procesos y mejorar la experiencia al cliente, lo que nos va a permitir estar en la vanguardia tecnológica".

Para Arturo Moreno, "la IA es una herramienta capital para ayudarnos en nuestra misión de llevar tus actividades en el mismo idioma a nuestros clientes. Continuaremos incorporándola allí donde sea útil sin perder el foco en dar el mejor servicio a los clientes".

Desde una visión más académica, Carlos Hernández hizo hincapié en la importancia de aunar "tecnología y negocio". Al mismo tiempo, el profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio defendió la necesidad de que "cada vez haya que unir más la tecnología con los objetivos de negocio de la empresa".

En el caso de José de Ramón, la tesis principal pasa porque "lo importante es saber cómo se acompaña este proceso con las decisiones adecuadas y con aquellas con las que se marque la diferencia con la competencia". Así las cosas, el directivo reconoce "este camino lo han iniciado las empresas, sobre todo, relacionadas con el sector financiero".

De lo que no hay duda es de que la IA generativa ha llegado para quedarse. Los ámbitos de aplicación son múltiples a la hora de surtir de soluciones a las propias corporaciones, al tiempo que también son unas herramientas necesarias para conectar con los clientes los cuales demandan, cada vez más, alternativas digitales simples, fiables y predecibles a la hora de solventar los problemas. Es ahora cuando los departamentos financieros han de saber utilizar semejantes soluciones.

"La función del director financiero está cambiando: ahora es un partner estratégico"

Ramón Riera, financial lead en Workday, apunta que "la función del director financiero está cambiando: ahora es un partner estratégico de la compañía". Así, Riera defiende que "no habrá departamentos financieros que no utilicen la IA", dado que "va a ayudar mucho en la eficiencia y en la toma de decisiones". Por ello, el directivo dice que "un punto primordial es la calidad del dato, el cual tiene que ser unificado, productivo y real".

"Europa se ha adelantado en la regulación digital, por lo que actuamos con un marco estable"

En opinión de Francisco Carrasco, CFO del Holding de Seguros de Santander Insurance, "Europa se ha adelantado en la regulación digital. Por eso, creo que como entidad regulada, actuamos tranquilos con un marco estable. Siempre hemos criticado que la regulación iba por detrás de la realidad. Esto es una medida positiva para las empresas de la UE, ya que da certidumbre".

"La Inteligencia Artificial dota de una gran productividad a los departamentos financieros"

Para Daniel Alegre, CTO de Findirect, "la IA dota de gran productividad a todos los departamentos financieros. Puedes hacer ofertas personalizadas a los clientes, analizar gran cantidad de información que va a dar unos modelos de comportamiento muy precisos. El único problema problema es el precio y el proveedor con el que los vas a hacer".

"Lo que mejor funciona es un híbrido entre las cosas que haces tú y los partners"

Arturo Moreno, Chief Strategy and Data Officer de Civitatis, afirma que uno de los retos a los que se enfrenta el director financiero es que "todo el mundo se ponga a ser investigador en IA". Por ello, cree que "lo que mejor funciona es un híbrido entre las cosas que haces tú y confiar en partners que solucionan la responsabilidad de evolucionar un servicio".

"Uno de los temas fundamentales a la hora de incorporar la IA en las finanzas es la explicabilidad"

José de Ramón, Head of Exponential Technologies en Babel, reconoce que "uno de los temas fundamentales a la hora de incorporar la IA en los entornos financieros es la explicabilidad". Y es que "cuando entrenas un modelo tienes que tener capacidad de entender por qué te lo ha sugerido y eso se basa en el dato".

"Hay que invertir en formación para saber qué podemos llegar a hacer y qué no"

Borja Esteban Pascual, director de Arquitectura Tecnológica de EVO Banco considera que "hay que invertir en formación para saber qué podemos llegar a hacer y qué no". En su opinión, "en el dato está la gasolina del futuro" y la Inteligencia Artificial está ayudando a la "automatización de tareas donde se pierde mucho tiempo y no aportan ningún valor".

"Vamos a tener un modelo de sociedad donde la tecnología y negocio estarán unidos"

Para Carlos Hernández, "vamos hacia un modelo de sociedad donde la tecnología y el negocio estarán unidos". Por este motivo, el profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio considera que en la actualidad nos encontramos en un momento de "escalabilidad en el que las empresas que son líderes van a tener una ventaja competitiva".