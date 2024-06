Mark Barnett (Mastercard Europe): "Estamos abiertos a asociarnos con Bizum si tiene sentido para ambos"

El gigante de los medios de pago inauguró esta semana un nuevo centro de ciberseguridad en Bélgica. Una unidad que, según explica Mark Barnett, presidente de Mastercard Europe, se complementará con la que ya está operativa en Estados Unidos. Porque si el sector avanza a la digitalización, la ciberdelincuencia también aumenta. En esta lucha, reclama la colaboración de los organismos gubernamentales, las fuerzas del orden o los servicios especiales, los servicios secretos. "Todo el mundo tiene que colaborar para luchar contra la delincuencia", afirma.

¿Cuál es la estrategia que seguirá Mastercard en España?

No hay grandes diferencias entre España y el resto del negocio en Europa. España es un mercado de pagos muy avanzado. Hay tarjetas desde hace muchos años. También existe un método de pago alternativo, Bizum, que es principalmente para el pago P2P (peer to peer) –entre consumidores–, y contribuye a que haya más servicios. Estamos desplegando la solución Click to Pay. ING en España lo ha desplegado, y otros bancos lo harán en algún momento. Es nuestro equivalente a Apple Pay online. ¿Qué cuota de mercado quieren alcanzar en España?Siempre nos gustaría tener más clientes. Trabajamos estrechamente con la mayoría de los grandes grupos bancarios y fintechs. Somos muy activos en España. Bizum se está uniendo al sistema portugués y también al italiano. Es una dinámica muy interesante para el rendimiento del mercado.

¿Valoran aliarse con Bizum o lanzar un servicio similar en España?

Siempre estamos buscando asociaciones. Tenemos un modelo de asociación en la mayoría de los países pero no España.En la mayoría de los países de Europa hay un sistema doméstico de pagos instantáneos. Francia tiene el suyo, aquí (Bélgica) usan Banc Contact. Nos asociamos con ellos para la aceptación internacional, para tecnología que necesitan. Bizum se está convirtiendo en una especie de sistema nacional de pagos P2P. Si quieren asociarse con nosotros y desean incluir pagos con tarjeta en su servicio, estaremos encantados de hacerlo. Lo hacemos en Polonia, por ejemplo, Blick. Es como Bizum. Nos asociamos con ellos, en carteras corporativas y contactless. Hemos habilitado la aplicación de Blick para que se pueda utilizar sin contacto en el punto de venta en cualquier parte del mundo. Podemos trabajar del mismo modo con Bizum. Lo estamos haciendo con las soluciones P2P nórdicas desde hace tiempo. Por tanto, la respuesta es sí, estamos abiertos a asociaciones que tuvieran sentido para ambos.

Bizum es gratis en España???. ¿Tiene cabida una solución gratuita de pagos instantáneos a nivel europeo?

Bizum es gratuito para P2P. Se puede utilizar para comercio electrónico, pero ya no es gratis. Es muy difícil cobrar por proporcionar pagos instantáneos a los consumidores pero sí puedes hacerlo en el comercio electrónico y con los comercios. Puedes cobrar al empresario. Es lo que hacen estas soluciones P2P y lo que hacemos también nosotros. Con el tiempo, estos esquemas P2P van a crecer en el sector de comercio electrónico. Todo el mundo sabe lo que es Swish en Suecia. Si vas a un comerciante francés y le dices, «¿puedo pagar con Swish?», te dirán: «No sabemos qué es Swish, ¿por qué íbamos a hacerlo? No tenemos clientes suecos». Este componente transfronterizo complica la situación y ahí es donde entramos nosotros. Proporcionamos una red de aceptación global. Hay una oportunidad de asociación para nosotros también. Eso es lo que hacemos con los sistemas nacionales P2P en la actualidad.

¿El euro digital será una oportunidad o un desafío para Mastercard?

Puede ser ambas cosas. No hay razón por la que un euro digital no pueda funcionar en la red de Mastercard, que la gente pueda pagar en euros digitales, al igual que pagan en euros. Es dinero creado por el sistema bancario comercial. Hemos habilitado nuestra red para liquidar en criptomonedas. No queremos hacerlo con criptomonedas de libre fluctuación como Bitcoin porque son demasiado volátiles y poco fiables. Pero una divisa estable con visión de banco central, absolutamente. Podría cambiarlo todo, o podría cambiar muy poco para Mastercard. Será disruptor para el sector bancario comercial.

¿Cómo valora el cierre del 2023 para la compañía?

Bastante bien. Nuestras acciones terminaron en un máximo histórico. El consumidor cambió de efectivo a tarjeta. Todas las regiones del mundo están creciendo muy fuertemente. 2023 fue un año que cumplió o superó las expectativas de nuestros inversores, y espero que también las de nuestros clientes y socios comerciales.

¿Cuál es el futuro de Mastercard?

Vemos una continuación del cambio del efectivo a los pagos electrónicos. Los 3.000 millones de credenciales que tenemos hoy se convertirán en 30.000 millones de tockens. Todo este mundo se está tokenizando, lo que significa que los pagos serán más seguros. Nos centraremos en los servicios. Pero también tenemos muchos servicios en el espacio cibernético, y muchos servicios de análisis, marketing, fidelización. Verán que seguimos aumentando estos componentes de nuestro negocio. Creo que debemos centrarnos en los nuevos flujos de pago: desembolsos, pagos transfronterizos y pagos entre empresas. Tenemos que avanzar en la detección de fraude. La inteligencia artificial va a perdurar en ese segmento. Creo que veremos una fuerte penetración del pago digital. También veremos la utilización de los datos de esos pagos digitales.

¿Qué inversiones realizan para luchar contra el ciberfraude?Hemos invertido 7.000 millones de dólares en ciberseguridad en los últimos cinco años. En parte, para la protección de nuestra propia red, pero también está trabajando con nuestras agencias para asegurar la protección de las personas están conectadas a nuestra red. Hemos utilizado machine learning para construir reglas para calificar las transacciones de fraude. Después compramos una compañía llamada Critera. Es una empresa de aprendizaje automático para desarrollar reglas aún más rápido. El siguiente paso será la inteligencia artificial, porque los defraudadores ya la utilizan.